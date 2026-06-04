राजस्थान में 17 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवा की चेतावनी, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया

मौसम विभाग ने 4 जून को राजस्थान के 17 जिलों में तीन घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और तूफानी हवा की संभावना बताई गई। यह आंधी-बारिश के पहचाने गए क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों के साथ जुड़ी है।

राजस्थान का मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है और मौसम विभाग ने 4 जून को तीन घंटे के समयानुसार राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन/गरज-चमक और तूफानी हवा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के तहत सुबह 5:40 बजे नागौर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन/गरज-चमक के साथ तेज हवाएं 60-80 किमी/घंटा, धूलभरी आंधी तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बताई गई। इससे पहले येलो अलर्ट टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और दौसा जिलों के लिए जारी किया गया था, जहां हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा और हल्की बारिश की उम्मीद की जा रही थी। मौसम विभाग ने जनता को स十分的 Za कहा है कि बारिश और मेघगर्जन के समय पेड़ों या कमजोर संरचनाओं के नीचे शरण न लें और सुरक्षित स्थान पर खुले होने की सलाह दी। उदयपुर में बुधवार दोपहर बाद देहली गेट और बापू बाजार क्षेत्र में हुई बारिश भी दर्ज किया गया। जयपुर में गुरुवार सुबह 1:30 बजे के बाद झमाझम बारिश हुई जिसका दौर करीब 3:15 बजे तक जारी रहा। मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 4 जून को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ पRs हिस्सों में तेज आंधी-बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कहीं-कहीं तेज अंधड़ (60-70 किमी/घंटा) के साथ मध्यम से तेज बारिश तथा पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि भी हो सकती है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना भी जताई गई। जयपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान है। वहीं, इस बार सामान्य निर्णय से तीन दिन देरी के बाद 4 जून को केरल में मानसून की शुरुआत होगी। मौसम विभाग के अनुसार, मानसुन की उत्तरी सीमा केरल के पास पहुंच चुकी है और अरब सागर के ऊपर पश्चिम हवाओं का दबाव बना हुआ है, जिससे अगले 24 घंटों में केरल में मानसून की वJF शुरू होने की उम्मीद है। नौतपा समाप्ति के बाद अब प्रदेशभर में आगामी तीन दिन तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है.

राजस्थान का मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है और मौसम विभाग ने 4 जून को तीन घंटे के समयानुसार राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन/गरज-चमक और तूफानी हवा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के तहत सुबह 5:40 बजे नागौर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन/गरज-चमक के साथ तेज हवाएं 60-80 किमी/घंटा, धूलभरी आंधी तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बताई गई। इससे पहले येलो अलर्ट टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और दौसा जिलों के लिए जारी किया गया था, जहां हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा और हल्की बारिश की उम्मीद की जा रही थी। मौसम विभाग ने जनता को स十分的 Za कहा है कि बारिश और मेघगर्जन के समय पेड़ों या कमजोर संरचनाओं के नीचे शरण न लें और सुरक्षित स्थान पर खुले होने की सलाह दी। उदयपुर में बुधवार दोपहर बाद देहली गेट और बापू बाजार क्षेत्र में हुई बारिश भी दर्ज किया गया। जयपुर में गुरुवार सुबह 1:30 बजे के बाद झमाझम बारिश हुई जिसका दौर करीब 3:15 बजे तक जारी रहा। मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 4 जून को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ पRs हिस्सों में तेज आंधी-बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कहीं-कहीं तेज अंधड़ (60-70 किमी/घंटा) के साथ मध्यम से तेज बारिश तथा पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि भी हो सकती है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना भी जताई गई। जयपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान है। वहीं, इस बार सामान्य निर्णय से तीन दिन देरी के बाद 4 जून को केरल में मानसून की शुरुआत होगी। मौसम विभाग के अनुसार, मानसुन की उत्तरी सीमा केरल के पास पहुंच चुकी है और अरब सागर के ऊपर पश्चिम हवाओं का दबाव बना हुआ है, जिससे अगले 24 घंटों में केरल में मानसून की वJF शुरू होने की उम्मीद है। नौतपा समाप्ति के बाद अब प्रदेशभर में आगामी तीन दिन तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है





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