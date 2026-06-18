राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना: लॉटरी 23-25 जून के बीच निकल सकती है, 1.14 लाख आवेदन आए

राजस्थान सरकार की वरिष्भागरिक तीर्थयात्रा योजना के लिए लगभग 1,14,579 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लॉटरी 23 से 25 जून के बीच आयोजित हो सकती है, जिसके पश्चात 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क यात्रा का अवसर मिलेगा।

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के लिए इस वर्ष लगभग 1,14,579 आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना के तहत पradesh भर में 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क तीर्थयात्रा का अवसर दिया जाएगा, जिसमें से 6,000 यात्रियों को हवाई मार्ग से भेजा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 27 मई से 10 जून तक चली, और अब चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इसे 23 से 25 जून के बीच आयोजित किया जा सकता है। यात्रा का शु Arun अगले माह से हो सकता है। सरकार ने इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया है। हवाई मार्ग से काठमांडू (नेपाल) में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जैसे देवस्थानों पर यात्रा करवाई जाएगी, जबकि अन्य स्थानों पर विशेष ट्रेन से यात्रा संचालित की जाएगी। योजना के लिए प्रत्येक जिले में निर्धारित कोटा के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया जाएगा। देवस्थान विभाग तैयारियों के दौरान है.

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के लिए इस वर्ष लगभग 1,14,579 आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना के तहत पradesh भर में 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क तीर्थयात्रा का अवसर दिया जाएगा, जिसमें से 6,000 यात्रियों को हवाई मार्ग से भेजा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 27 मई से 10 जून तक चली, और अब चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इसे 23 से 25 जून के बीच आयोजित किया जा सकता है। यात्रा का शु Arun अगले माह से हो सकता है। सरकार ने इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया है। हवाई मार्ग से काठमांडू (नेपाल) में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जैसे देवस्थानों पर यात्रा करवाई जाएगी, जबकि अन्य स्थानों पर विशेष ट्रेन से यात्रा संचालित की जाएगी। योजना के लिए प्रत्येक जिले में निर्धारित कोटा के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया जाएगा। देवस्थान विभाग तैयारियों के दौरान है





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