राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की बागवानी के लिए खरीदी गई भूमि के दुरुपयोग पर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला

उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के कुंडा के विधायक व पूर्व मंत्री रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैय्या और उनकी पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ कई भूखंडों को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश पारित किए हैं।

नैनीताल में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की बागवानी के लिए खरीदी गई भूमि के दुरुपयोग पर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के कुंडा के विधायक व पूर्व मंत्री रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैय्या और उनकी पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ कई भूखंडों को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश पारित किए हैं। इस मामले में भानवी सिंह भी पेश हुई थीं, जो कि शादी के 28 साल बाद कुंडा के विधायक राजा भैया का पत्नी हैं और उनके साथ तलाक व घरेलू हिंसा का कानूनी विवाद चल रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की कोर्ट ने भूमि उपयोग एवं भू-सुधार कानूनों के उल्लंघन के प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए कई भूखंडों को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश पारित किए हैं। बसे महत्वपूर्ण एवं चर्चित प्रकरण उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के कुंडा के विधायक व पूर्व मंत्री रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैय्या की पत्नी भानवी सिंह के नाम की भूमि का मामला भी है। डीएम कोर्ट की इस कार्रवाई को भूमि उपयोग नियमों के प्रभावी अनुपालन तथा कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों के लिए आवंटित भूमि के दुरुपयोग पर नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल दो दशक पहले नैनीताल के कैंची धाम तहसील अंतर्गत सिल्टोना गांव में पूर्व मंत्री व विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह , निवासी बैंती कोठी, बैंती ऊपरहार, प्रतापगढ़ (कुंडा) उत्तर प्रदेश की ओर से बागवानी प्रयोजन के लिए क्रय की गई थी। कोर्ट में मामला आने के बाद जिला प्रशासन की ओर से इस भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में भूमि पर स्थित 27 नाशपाती के वृक्षों तथा उनके लिए छह फीट चौड़ा पहुंच मार्ग सुरक्षित रखने के बाद 0.0344 हेक्टेयर भूमि भानवी सिंह के पक्ष में बनाए रखने का निर्णय लिया गया। जबकि अवशेष 0.5206 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में उद्यान विभाग से हार्टीकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत एक हेक्टेयर में कितने पेड़ हो सकते हैं, इसको लेकर भी रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद आदेश पारित किया गया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान भानवी सिंह भी पेश हुई थी। यहां उल्लेखनीय है कि शादी के 28 साल बाद कुंडा के विधायक राजा भैया का पत्नी भानवी सिंह के साथ तलाक व घरेलू हिंसा का कानूनी विवाद चल रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। नैनीताल: अन्य प्रकरण में श्री कैंचीधाम क्षेत्र के ग्राम छड़ा, पट्टी मझेड़ा निवासी आनंद सिंह एवं राजेंद्र सिंह पुत्रगण पूरन सिंह को कृषि कार्य के लिए पट्टे पर आवंटित भूमि पर आवासीय मकान एवं दुकान का निर्माण किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद डीएम कोर्ट ने 0.033 हेक्टेयर भूमि का पट्टा निरस्त करते हुए उसे सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश निर्गत किए हैं। अन्य मामले में बच्ची राम, मोहन चंद्र, लीला देवी एवं भगवती देवी, निवासी हल्द्वानी तल्ली, तहसील हल्द्वानी की ओर से सामान्य जाति की महिला के पक्ष में 750 वर्ग फीट भूमि का अंतरण किया गया था। इस भूमि को भी राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने का आदेश दिया है। तहसील रामनगर क्षेत्र के ढेला बंदोबस्ती निवासी बाग सिंह को श्रेणी-1(ख) के अंतर्गत 0.100 हेक्टेयर भूमि कृषि पट्टे पर आवंटित की गई थी। निरीक्षण में उक्त भूमि पर रिसॉर्ट का संचालन पाया गया। रिसोर्ट सील कर दिया गया था.

पट्टे की शर्तों के अनुसार भूमि का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन के लिए किया जाना था। वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित पाए जाने पर पूरी 0.100 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश पारित किए। कुमायूं पेपर पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, रामनगर तथा उससे संबद्ध रमेश चावला, रचित चावला, मीना चावला एवं कनिका चावला द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए क्रय की गई भूमि पर रिसॉर्ट संचालित किया जा रहा था। भूमि उपयोग परिवर्तन की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर 3572 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने का आदेश दिया गया है। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने MLC अक्षय प्रताप सिंह पर कराई धोखाधड़ी की FIR, कोर्ट के आदेश पर कार्रवा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राजा भैया भानवी सिंह बागवानी भूमि दुरुपयोग जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट

United States Latest News, United States Headlines