राजस्थान में पाकिस्तानी उकसाने के मामले में 10 युवकों को हिरासत में लिया

सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के आतंकवादी शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े मामले में दस युवकों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की है। गिरफ्तार किए गए युवकों में से अधिकतर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के निवासी हैं, जो इंटरनेट मीडिया के जरिए भट्टी से जुड़कर आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा खुलासा: राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के युवाओं को बरगला रहा पाकिस्तान ी आतंकी भट्टी मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर राजस्थान -हरियाणा एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने दो दिन पहले छापेमारी कर खतरनाक साजिश का खुलासा करते हुए करीब राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के युवाओं को बरगला रहा पाकिस्तान ी आतंकी भट्टी (सांकेतिक तस्वीर) राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर के दस युवाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तान ी आतंकवाद ी शहजाद भट्टी का नेटवर्क सीमावर्ती इलाकों तक ही सीमित नहीं है,बल्कि वह युवाओं को आतंकी गतिविधियों और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भट्टी के चंगुल में भारत- पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों के युवक फंस रहे हैं.

सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा खुलासा: राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के युवाओं को बरगला रहा पाकिस्तानी आतंकी भट्टी मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर राजस्थान-हरियाणा एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने दो दिन पहले छापेमारी कर खतरनाक साजिश का खुलासा करते हुए करीबराजस्थान के सीमावर्ती जिलों के युवाओं को बरगला रहा पाकिस्तानी आतंकी भट्टी (सांकेतिक तस्वीर)राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर के दस युवाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी का नेटवर्क सीमावर्ती इलाकों तक ही सीमित नहीं है,बल्कि वह युवाओं को आतंकी गतिविधियों और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है।भट्टी के चंगुल में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों के युवक फंस रहे हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राजस्थान पाकिस्तान युवाओं भट्टी आतंकवाद खतरनाक साजिश

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

मौसम खराब होने का फ्लाइट्स पर असर, पैसेंजर्स हुए परेशान: दिल्ली-चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट्स को जयपुर करना पड़...Jaipur Airport became a diversion hub for 10 flights. Follow Dainik Bhaskar.

Read more »

बडे़ काम के ये सस्ते गैजेट, कीमत 299 से भी कम, मिल रहा बंपर ऑफरईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बैंक ऑफर भी मिल रहा है, जिसमें चुनिंदा बैंक का कार्ड यूज करने पर 10 परसेंट का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा.

Read more »

HBSE Result 2026 Class 10: हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट होगा जारी, लिंक bseh.org.in पर एक्टिव, डाउनलोड करें मार्कशीटबोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा Haryana Board Result 2026 Class 10 रिजल्ट लिंक एक्टिव हो गया है। राधिका ने 500 में से 492 अंक पाकर स्टेट में टॉप किया है।

Read more »

अगले 10 साल में एयरटेल की बागडोर अगली पीढ़ी को सौंपना चाहता हूं: सुनील भारती मित्तलअगले 10 साल में एयरटेल की बागडोर अगली पीढ़ी को सौंपना चाहता हूं: सुनील भारती मित्तल

Read more »

Sunil Bharti Mittal: अंबानी-अडानी की राह पर सुनील मित्तल, 10 साल में छोड़ देंगे एयरटेल की कुर्सी, जानें कौन होगा उत्तराधिकारीभारती एयरटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील भारती मित्तल ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वे अगले 10 वर्षों में कंपनी की बागडोर अगली पीढ़ी को सौंप देंगे।

Read more »

नोएडा में परिवहन विभाग ने बिना लाइसेंस दौड़ रही 40 बसें की सीज, 10 ड्राइवरों पर ठोंका लाखों का जुर्मानानोएडा परिवहन विभाग ने डग्गामार बसों और बिना लाइसेंस वाले चालकों के खिलाफ अभियान चलाया। इस कार्रवाई में 40 बसें सीज की गईं और 10 चालकों पर भारी जुर्माना लगाया गया।

Read more »