राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराया, यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी

गुवाहटी में खेले गए आईपीएल 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रन से हरा दिया। बारिश से बाधित 11-11 ओवर के मैच में यशस्वी जायसवाल की 77 रन की तूफानी पारी ने राजस्थान की जीत में अहम भूमिका निभाई। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए, जिसके जवाब में मुंबई 123 रन ही बना पाई।

गुवाहटी: आईपीएल 2026 के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराया। बारिश से बाधित यह मुकाबला 11-11 ओवर का ही खेल ा गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने केवल 11 ओवर में 150 रन बनाए। जवाब में, मुंबई इंडियंस 9 विकेट खोकर सिर्फ 123 रन ही बना पाई। यह इस सीजन में मुंबई की लगातार दूसरी हार है, जबकि राजस्थान लगातार तीसरी जीत के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है।\राजस्थान के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। राजस्थान के बल्लेबाजों ने 150 रन बनाए, लेकिन मुंबई इंडियंस

जैसी मजबूत बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ इस स्कोर को बचाने का काम राजस्थान के गेंदबाजों ने भी किया। विशेष रूप से, रवि बिश्नोई ने हार्दिक पंड्या (9) और तिलक वर्मा (14) जैसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट किया। मुंबई के लिए नमन धीर और शेरफेन रदरफोर्ड ने 25-25 रन का योगदान दिया, लेकिन यह टीम को जिताने के लिए पर्याप्त नहीं था। रोहित शर्मा (5) और रयान रिकेल्टन (8) की शुरुआती जोड़ी इस मैच में विफल रही। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी पारी खेली। शुरुआती बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने बारिश से प्रभावित 11 ओवर के मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ तीन विकेट पर 150 रन बनाए। जायसवाल ने 32 गेंदों में चार छक्के और 10 चौकों की मदद से नाबाद 77 रन बनाए। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी (39 रन, 14 गेंद, पांच छक्के, एक चौका) के साथ पांच ओवर में 80 रन जोड़कर रॉयल्स को तूफानी शुरुआत दिलाई।\मुंबई की ओर से स्पिनर अल्लाह गजनफर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 21 रन देकर दो विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर ने भी 36 रन देकर एक विकेट लिया। इससे पहले, बारिश के कारण मैच दो घंटे और 40 मिनट की देरी से शुरू हुआ, जिसके कारण इसे 11 ओवर का कर दिया गया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद जायसवाल और सूर्यवंशी ने रॉयल्स को तूफानी शुरुआत दिलाते हुए 3.2 ओवर के पावर प्ले में बिना विकेट खोए 59 रन जोड़े। जायसवाल ने दीपक चाहर के पहले ही ओवर में चार चौके और एक छक्के से 22 रन बनाए, जबकि सूर्यवंशी ने अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह पर दो छक्के लगाए। जायसवाल ने तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट पर तीन छक्कों से 22 रन जुटाकर टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया। सूर्यवंशी ने पांचवें ओवर में शार्दुल ठाकुर पर दो छक्के और एक चौका मारा, लेकिन अंतिम गेंद पर डीप कवर बाउंड्री पर तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। गजनफर ने ध्रुव जुरेल (02) को आउट करके रॉयल्स को दूसरा झटका दिया। जायसवाल ने पंड्या पर चौके के साथ 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। कप्तान रियान पराग (20) ने पंड्या और गजनफर पर छक्के मारे, लेकिन फिर इस स्पिनर की गेंद पर तिलक के हाथों लपके गए। जायसवाल ने पारी के अंतिम ओवर में शार्दुल पर तीन चौकों के साथ टीम का स्कोर 150 रन तक पहुंचाया





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