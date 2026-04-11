राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को हराया, बिश्नोई ने कोहली को किया क्लीन बोल्ड

राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को छह विकेट से हराया, जिसमें रवि बिश्नोई ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया। वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल की शानदार पारियों ने राजस्थान की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरसीबी की इस सीज़न की पहली हार।

खेल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान रॉयल्स ने बीते शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( आरसीबी ) को हराकर अपनी जीत की गति को बरकरार रखा। राजस्थान ने आरसीबी को छह विकेट से हराया। इस मैच के बाद, राजस्थान के एक गेंदबाज ने विराट कोहली के खिलाफ वो कारनामा किया जो पिछले तीन सालों से कोई नहीं कर पाया था। यह गेंदबाज रवि बिश्नोई हैं। बिश्नोई ने गुवाहाटी में खेल े गए मैच में विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। दाएं हाथ के ये अनुभवी बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बिश्नोई की फिरकी ने उनकी

पारी का अंत कर दिया। कोहली ने 16 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 32 रन बनाए। तीन साल में पहली बार ऐसा हुआ। पांचवां ओवर फेंकने आए बिश्नोई ने पांचवीं गेंद पर कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। बिश्नोई की गुगली को वह समझ नहीं पाए और आउट हो गए। यह आईपीएल में तीन सालों में पहली बार है जब कोहली क्लीन बोल्ड हुए हैं। इससे पहले, 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के आकाश सिंह ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया था। तब से लेकर अब तक, कोहली आउट तो हुए, लेकिन वे क्लीन बोल्ड नहीं हुए थे। इस सूखे को बिश्नोई ने समाप्त कर दिया। वैसे भी, लेग स्पिनर कोहली की कमजोरी रहे हैं और एक बार फिर यह साबित हो गया। आरसीबी की हार आरसीबी इस सीज़न में शानदार फॉर्म में है और उसने शुरुआती दो मैच जीतकर तहलका मचा दिया था। राजस्थान के खिलाफ मिली यह हार इस सीज़न की उसकी पहली हार है। इस मैच में उसकी बल्लेबाजी काफी कमजोर नजर आई। रजत पाटीदार ने 40 गेंदों पर 63 रन बनाकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। उनकी पारी के दम पर आरसीबी ने आठ विकेट खोने के बाद 201 रन बनाए। राजस्थान ने वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल की तूफानी पारियों के दम पर यह लक्ष्य दो ओवर पहले ही हासिल कर लिया। वैभव ने 26 गेंदों पर आठ चौके और सात छक्कों की मदद से 78 रन बनाए। जुरेल 81 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 43 गेंदों का सामना कर आठ चौके और तीन छक्के लगाए। राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को हराकर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। मैच गुवाहाटी में खेला गया और इसमें राजस्थान के गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। रवि बिश्नोई ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जबकि वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने तेज पारियां खेलकर टीम को जीत दिलाई। आरसीबी की हार के बाद, टीम को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी इस मैच में अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। राजस्थान रॉयल्स ने इस जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और आगे आने वाले मैचों में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। यह मैच आईपीएल के इस सीज़न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिसमें कई रोमांचक पल और उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिले। दोनों टीमों के प्रशंसकों के लिए यह मैच यादगार रहेगा, जिसमें राजस्थान रॉयल्स की जीत और आरसीबी की निराशा शामिल है। इस हार के बाद आरसीबी को अपनी कमियों पर काम करना होगा और आगे के मैचों के लिए बेहतर रणनीति बनानी होगी। वहीं, राजस्थान रॉयल्स को अपनी जीत की लय बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस मैच ने आईपीएल के इस सीज़न में प्रतिस्पर्धा और रोमांच को और बढ़ा दिया है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक यादगार मैच था, जिसमें दोनों टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। राजस्थान रॉयल्स की जीत और आरसीबी की हार दोनों ही इस मैच की कहानी का हिस्सा हैं। वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल की तूफानी पारियों ने मैच का रुख बदल दिया, जिससे राजस्थान रॉयल्स को जीत मिली। रवि बिश्नोई द्वारा विराट कोहली को बोल्ड करना एक महत्वपूर्ण पल था, जिसने मैच में रोमांच और बढ़ा दिया। आरसीबी की हार के बाद, टीम को अपनी गलतियों से सबक लेना होगा और आने वाले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयारी करनी होगी। राजस्थान रॉयल्स ने इस जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है और प्रशंसकों को आगे के मैचों में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उन्होंने आरसीबी को हराया। रवि बिश्नोई ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जबकि वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने तूफानी पारियां खेलकर टीम को जीत दिलाई। आरसीबी की हार के बाद, टीम को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी इस मैच में अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। राजस्थान रॉयल्स ने इस जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और आगे आने वाले मैचों में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है





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