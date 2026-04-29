राजा रघुवंशी हत्याकांड: जमानत के बाद परिवार में दरार, भाई ने सोनम से नाता तोड़ा

ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने के बाद उसके परिवार में फूट पड़ गई है। भाई गोविंद ने सोनम से नाता तोड़ लिया है, जबकि पिता उसके साथ खड़े हैं। मामले में राज कुशवाह पर 2 करोड़ रुपये गबन का आरोप लगा है।

डिजिटल डेस्क, इंदौर। ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसके अपने ही परिवार में गहरे मतभेद सामने आ गए हैं। भाई गोविंद रघुवंशी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह सोनम को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हैं। गोविंद का कहना है कि उन्होंने सोनम की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उससे सारे संबंध तोड़ लिए थे और जमानत मिलने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वह निर्दोष साबित हो गई है। सोनम अब कहां रहेगी, यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है और इसमें गोविंद का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस मामले में परिवार का विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ भाई ने दूरी बना ली है, वहीं दूसरी ओर पिता देवी सिंह रघुवंशी सोनम के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। वे शिलांग में मौजूद हैं और जमानत दिलाने से लेकर उसकी रिहाई तक की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यह पारिवारिक कलह इस हत्याकांड की जटिलता को और बढ़ा देती है। गोविंद रघुवंशी ने इस मामले में एक और गंभीर आरोप लगाते हुए सोनम के प्रेमी राज कुशवाह पर कंपनी के लगभग 2 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप लगाया है। गोविंद के अनुसार, राज कुशवाह ग्राहकों से पैसे लेता था, लेकिन उसे कंपनी में जमा नहीं करता था। यह गबन तब सामने आया जब ग्राहक अपने पैसे की जानकारी लेने कंपनी पहुंचे। गोविंद ने आगे बताया कि सोनम और राज काम के दौरान एक-दूसरे के करीब आए थे और दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी शुरू करने की योजना बनाई थी। राज ने अपनी मां के नाम पर एक खाता भी खुलवाया था, जिसका इस्तेमाल गबन किए गए पैसों को छिपाने के लिए किया गया था। यह आरोप राज कुशवाह की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं और जांच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं। इस गबन की राशि राजा रघुवंशी के परिवार के लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान है और इससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई है। इस मामले में राज कुशवाह की गिरफ्तारी और जांच की मांग जोर पकड़ रही है। राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम की जमानत मिलने पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सामूहिक आत्महत्या की बात कही है। भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों को कमजोर अनुसंधान के कारण फायदा मिला है। राजा की मां, उमा रघुवंशी ने बताया कि जमानत की सुनवाई के दौरान उन्हें न तो कोर्ट से कोई सूचना मिली और न ही शिलांग पुलिस ने उन्हें इस बारे में कोई जानकारी दी। राजा रघुवंशी हत्याकांड को शिलांग पुलिस ने एक चिह्नित अपराध की श्रेणी में रखा था, जिसका मतलब है कि यह एक गंभीर और जघन्य अपराध था। मेघालय सरकार ने इस मामले की जांच में शामिल अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया था, लेकिन उन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही सोनम रघुवंशी को मात्र दस महीनों में जमानत मिल गई। वकील देवेश शर्मा के अनुसार, यह मामला सबूतों की कमी का है। वकील ने कोर्ट के समक्ष विवेचक की कमियों को रखा और कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। जमानत मंजूर होने के बाद मंगलवार शाम सोनम रघुवंशी को शिलांग जेल से रिहा कर दिया गया। वह भीड़ और मीडिया से बचने के लिए जेल के पिछले दरवाजे से कार में बैठकर बाहर निकलीं। इस दौरान उनके वकील और पिता उनके साथ मौजूद थे। इस पूरी घटनाक्रम से राजा रघुवंशी के परिवार का विश्वास न्याय व्यवस्था पर कम हो गया है और वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस मामले में राज कुशवाह की भूमिका की भी गहनता से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और राजा रघुवंशी के परिवार को न्याय मिल सके.

डिजिटल डेस्क, इंदौर। ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसके अपने ही परिवार में गहरे मतभेद सामने आ गए हैं। भाई गोविंद रघुवंशी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह सोनम को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हैं। गोविंद का कहना है कि उन्होंने सोनम की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उससे सारे संबंध तोड़ लिए थे और जमानत मिलने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वह निर्दोष साबित हो गई है। सोनम अब कहां रहेगी, यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है और इसमें गोविंद का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस मामले में परिवार का विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ भाई ने दूरी बना ली है, वहीं दूसरी ओर पिता देवी सिंह रघुवंशी सोनम के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। वे शिलांग में मौजूद हैं और जमानत दिलाने से लेकर उसकी रिहाई तक की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यह पारिवारिक कलह इस हत्याकांड की जटिलता को और बढ़ा देती है। गोविंद रघुवंशी ने इस मामले में एक और गंभीर आरोप लगाते हुए सोनम के प्रेमी राज कुशवाह पर कंपनी के लगभग 2 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप लगाया है। गोविंद के अनुसार, राज कुशवाह ग्राहकों से पैसे लेता था, लेकिन उसे कंपनी में जमा नहीं करता था। यह गबन तब सामने आया जब ग्राहक अपने पैसे की जानकारी लेने कंपनी पहुंचे। गोविंद ने आगे बताया कि सोनम और राज काम के दौरान एक-दूसरे के करीब आए थे और दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी शुरू करने की योजना बनाई थी। राज ने अपनी मां के नाम पर एक खाता भी खुलवाया था, जिसका इस्तेमाल गबन किए गए पैसों को छिपाने के लिए किया गया था। यह आरोप राज कुशवाह की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं और जांच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं। इस गबन की राशि राजा रघुवंशी के परिवार के लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान है और इससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई है। इस मामले में राज कुशवाह की गिरफ्तारी और जांच की मांग जोर पकड़ रही है। राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम की जमानत मिलने पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सामूहिक आत्महत्या की बात कही है। भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों को कमजोर अनुसंधान के कारण फायदा मिला है। राजा की मां, उमा रघुवंशी ने बताया कि जमानत की सुनवाई के दौरान उन्हें न तो कोर्ट से कोई सूचना मिली और न ही शिलांग पुलिस ने उन्हें इस बारे में कोई जानकारी दी। राजा रघुवंशी हत्याकांड को शिलांग पुलिस ने एक चिह्नित अपराध की श्रेणी में रखा था, जिसका मतलब है कि यह एक गंभीर और जघन्य अपराध था। मेघालय सरकार ने इस मामले की जांच में शामिल अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया था, लेकिन उन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही सोनम रघुवंशी को मात्र दस महीनों में जमानत मिल गई। वकील देवेश शर्मा के अनुसार, यह मामला सबूतों की कमी का है। वकील ने कोर्ट के समक्ष विवेचक की कमियों को रखा और कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। जमानत मंजूर होने के बाद मंगलवार शाम सोनम रघुवंशी को शिलांग जेल से रिहा कर दिया गया। वह भीड़ और मीडिया से बचने के लिए जेल के पिछले दरवाजे से कार में बैठकर बाहर निकलीं। इस दौरान उनके वकील और पिता उनके साथ मौजूद थे। इस पूरी घटनाक्रम से राजा रघुवंशी के परिवार का विश्वास न्याय व्यवस्था पर कम हो गया है और वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस मामले में राज कुशवाह की भूमिका की भी गहनता से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और राजा रघुवंशी के परिवार को न्याय मिल सके





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