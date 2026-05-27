राजस्थान हाईकोर्ट: मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती में डिग्री धारकों को पात्र नहीं माना जा सकता

राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। खंडपीठ ने कहा कि यदि भर्ती के नियमों में केवल डिप्लोमा योग्यता निर्धारित है तो डिग्री धारकों को पात्र नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने 'खेल शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता' का ज़िक्र करते हुए कहा कि नियमों में नए नियम नहीं जोड़े जा सकते। एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए खंडपीठ ने डिग्री धारक याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं खारिज कर दी। सरकार को भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। खंडपीठ ने कहा कि यदि भर्ती के नियमों में केवल डिप्लोमा योग्यता निर्धारित है तो डिग्री धारक उच्च योग्यता रखते हों भी उन्हें इस भर्ती में पात्र नहीं माना जा सकता। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि खेल शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। नियमों में नए नियम नहीं जोड़े जा सकते। यदि खेल शुरू हो चुका है तो बाद में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। नियमों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक ही आवेदन के लिए पात्र हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित योग्यता को भी मान्य माना गया। कोर्ट ने कहा कि योग्यता श्रेणी में वृद्धि नहीं की जा सकती क्योंकि नियमों में विशिष्ट योग्यता के लिए समर्थन नहीं है। यानी सरकार डिप्लोमा धारकों को नौकरी देना चाहती है। ऐसे में उच्च डिग्री धारक ों को शामिल नहीं किया जा सकता। इस मामले में डिग्री धारक अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दर्ज की थी और दावा किया था कि वे डिप्लोमा धारकों से उच्च योग्यता रखते हैं इसलिए उन्हें भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। एकलपीठ ने डिग्री धारक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ फैसला दिया था। तब उन्होंने खंडपीठ में चुनौती दी। खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए डिग्री होल्डर याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने सरकार को भी निर्देश दिया है कि वे मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें क्योंकि बेवजह किसी को कोर्ट में अटकाना उचित नहीं है। योग्य अभ्यर्थियों को समय पर नौकरी मिलनी चाहिए.
राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। खंडपीठ ने कहा कि यदि भर्ती के नियमों में केवल डिप्लोमा योग्यता निर्धारित है तो डिग्री धारक उच्च योग्यता रखते हों भी उन्हें इस भर्ती में पात्र नहीं माना जा सकता। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि खेल शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। नियमों में नए नियम नहीं जोड़े जा सकते। यदि खेल शुरू हो चुका है तो बाद में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। नियमों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक ही आवेदन के लिए पात्र हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित योग्यता को भी मान्य माना गया। कोर्ट ने कहा कि योग्यता श्रेणी में वृद्धि नहीं की जा सकती क्योंकि नियमों में विशिष्ट योग्यता के लिए समर्थन नहीं है। यानी सरकार डिप्लोमा धारकों को नौकरी देना चाहती है। ऐसे में उच्च डिग्री धारकों को शामिल नहीं किया जा सकता। इस मामले में डिग्री धारक अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दर्ज की थी और दावा किया था कि वे डिप्लोमा धारकों से उच्च योग्यता रखते हैं इसलिए उन्हें भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। एकलपीठ ने डिग्री धारक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ फैसला दिया था। तब उन्होंने खंडपीठ में चुनौती दी। खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए डिग्री होल्डर याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने सरकार को भी निर्देश दिया है कि वे मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें क्योंकि बेवजह किसी को कोर्ट में अटकाना उचित नहीं है। योग्य अभ्यर्थियों को समय पर नौकरी मिलनी चाहिए
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