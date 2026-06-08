राजस्थान में बीज निगम रिश्वतकांड: किरोड़ी लाल मीणा बोले- मंत्री पद छोड़ दूंगा… गिरफ्तार कर लेना

राजस्थान में बीज निगम रिश्वतकांड को लेकर सियासी तूफान मच गया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि यदि उनकी संलिप्तता सामने आती है तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे और गिरफ्तारी देंगे। एसीबी ने राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर विश्नोई सहित अन्य को गिरफ्तार किया है।
राजस्थान में बीज निगम रिश्वतकांड को लेकर सियासी तूफान मच गया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि यदि उनकी संलिप्तता सामने आती है तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे और गिरफ्तारी देंगे। एसीबी ने राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर विश्नोई सहित अन्य को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेताओं ने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और कृषि मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कृषि विभाग की छापामार कार्रवाइयों और उनसे जुड़े अधिकारियों की भूमिका को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग की छापामार कार्रवाइयों की आड़ में कमीशनखोरी और उगाही का खेल चल रहा था। उन्होंने कहा कि एसीबी की ओर से गिरफ्तार किए गए लोग विभिन्न जिलों में कृषि मंत्री के साथ कार्रवाई में शामिल रहे थे। कई स्थानों पर कार्रवाई के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की शिकायतें सामने आई हैं.
राजस्थान में बीज निगम रिश्वतकांड को लेकर सियासी तूफान मच गया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि यदि उनकी संलिप्तता सामने आती है तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे और गिरफ्तारी देंगे। एसीबी ने राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर विश्नोई सहित अन्य को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेताओं ने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और कृषि मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कृषि विभाग की छापामार कार्रवाइयों और उनसे जुड़े अधिकारियों की भूमिका को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग की छापामार कार्रवाइयों की आड़ में कमीशनखोरी और उगाही का खेल चल रहा था। उन्होंने कहा कि एसीबी की ओर से गिरफ्तार किए गए लोग विभिन्न जिलों में कृषि मंत्री के साथ कार्रवाई में शामिल रहे थे। कई स्थानों पर कार्रवाई के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की शिकायतें सामने आई हैं
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