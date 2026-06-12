राजस्थान में समय से पहले मानसून की संभावना, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी

मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पूर्वी और दक्षिण‑पश्चिमी भारत में तेजी से आगे बढ़ते मानसून के कारण राजस्थान में प्री‑मानसून गतिविधियाँ तेज़ी से तेज़ हो रही हैं। तेज़ हवाएँ, ओले और बारिश की संभावनाएँ बढ़ने के साथ ही राज्य में तापमान में हल्की गिरावट की उम्मीद है।

रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में यह बात सुनते ही हलचल मच गई कि क्या पूर्वी राजस्थान में समय से पहले मानसून की शुरुआत हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के खाड़ी से लेकर बिहार और ओडिशा तक दक्षिण‑पश्चिमी मानसून तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसी तंत्र के हिस्से के रूप में अनुज और उत्तर‑पश्चिम भारत में भी लगातार हलचल चल रही है। इस वर्ष जून के उल्टे हिस्से में ही मानसून अपने साक्षी बन गया है और अब यह राजस्थान के चारों ओर के राजभोजनों जैसे जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसके बावजूद, पश्चिमी राजस्थान के शुष्क परिदृश्य जैसे जैसलमेर और सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी लगातार गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ जून के अन्तिम सप्ताह में ओले और तेज़ हवा के साथ प्री‑ मानसून की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने राजधानी और राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत कदम उठाने के लिए संकेतित किया गया है कि 60‑70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवा ओं के साथ मेघगर्जन और मध्यम‑तेज बारिश की संभावना अधिक है। तो यह समझना ज़रूरी है कि जब कि तेज़ हवा और भारी बारिश के साथ वातावरण में बदलाव आता है, तापमान में 2‑3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिसका अर्थ है कि गहरी गर्मी से राहत मिलेगी। इस स्थिति में सभी नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे संबंधित प्राधिकरणों के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें, और घर के अंदर या सुरक्षित स्थान पर रहें। इसी दौरान, मानसून के पश्चिमी सीमाएँ मुजफ्फरपुर, धनबाद, पुरुलिया और पारादीप जैसी जगहों से होकर गुजर रही हैं, जो यह दर्शाती हैं कि भारी वर्षा के साथ-साथ गुस्सा हो रही तेज हवा एँ भी इस क्षेत्र से गुजर रही हैं। अगले 2‑3 दिनों में पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों को प्रभावित करने के लिए परिस्थितियाँ पूरी तरह अनुकूल हैं। इस वर्ष, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्री‑ मानसून सेन्ट्रल जून में ही देखने को मिला है, और प्री‑ मानसून की बादलों की आवाजाही से जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभागों में लगातार हल्की वर्षा चल रही है। मौसम विभाग ने इन जिलों को अलर्ट देते हुए यह भी संकेत दिया है कि ओले गिरने की भी संभावना है, जो पशुधन और पर्यावरण के लिए ख़तरनाक हो सकती है। इसके अलावा, मानसून की अग्रगामी सीमा नदियों के स्तर में अचानक वृद्धि कर सकती है और उनके तटबन्धों पर दबाव डाल सकती है, इसलिए मौजूदा मौसम प्रणालियाँ प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय समाज और आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रभाव डालेंगी। इस प्रकार, मध्य भारत से उत्तर‑पश्चिमी प्रदेश में मानसून की तेज़ी से आगे बढ़ती हुई गतिकी ने राजस्थान में समय से पहले आने की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। जब प्री‑ मानसून ब्रीज़ और तेज़ आँधी का संयोजन होता है, तो यह न केवल सौभाग्यपूर्ण वर्षा की सूचना देता है, बल्कि ज्वार-भाटा, मिट्टी का कटाव और स्थानीय जलाशयों के जल स्तर में गिरावट के कारण होने वाले संघर्षों के प्रति सतर्कता भी दिखाता है। रिपोर्टें बताती यत्र यह है कि मानसून के अनुशृण्डन के साथ राज्य में भविष्य में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव देखा जा सकता है, जैसे कि कृषि के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है, परंतु साथ ही, तेज़ हवा एँ और ओले से होने वाली कृषि क्षति भी चिंता का विषय बन सकती है। इसलिए मौसम के ताज़ा आँकड़ों और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अलर्ट को ध्यान में रखते हुए किसानों, विद्यार्थियों और आम जनता को सतर्क रहने की अपील की जाती है.

रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में यह बात सुनते ही हलचल मच गई कि क्या पूर्वी राजस्थान में समय से पहले मानसून की शुरुआत हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के खाड़ी से लेकर बिहार और ओडिशा तक दक्षिण‑पश्चिमी मानसून तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसी तंत्र के हिस्से के रूप में अनुज और उत्तर‑पश्चिम भारत में भी लगातार हलचल चल रही है। इस वर्ष जून के उल्टे हिस्से में ही मानसून अपने साक्षी बन गया है और अब यह राजस्थान के चारों ओर के राजभोजनों जैसे जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसके बावजूद, पश्चिमी राजस्थान के शुष्क परिदृश्य जैसे जैसलमेर और सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी लगातार गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ जून के अन्तिम सप्ताह में ओले और तेज़ हवा के साथ प्री‑मानसून की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने राजधानी और राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत कदम उठाने के लिए संकेतित किया गया है कि 60‑70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाओं के साथ मेघगर्जन और मध्यम‑तेज बारिश की संभावना अधिक है। तो यह समझना ज़रूरी है कि जब कि तेज़ हवा और भारी बारिश के साथ वातावरण में बदलाव आता है, तापमान में 2‑3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिसका अर्थ है कि गहरी गर्मी से राहत मिलेगी। इस स्थिति में सभी नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे संबंधित प्राधिकरणों के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें, और घर के अंदर या सुरक्षित स्थान पर रहें। इसी दौरान, मानसून के पश्चिमी सीमाएँ मुजफ्फरपुर, धनबाद, पुरुलिया और पारादीप जैसी जगहों से होकर गुजर रही हैं, जो यह दर्शाती हैं कि भारी वर्षा के साथ-साथ गुस्सा हो रही तेज हवाएँ भी इस क्षेत्र से गुजर रही हैं। अगले 2‑3 दिनों में पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों को प्रभावित करने के लिए परिस्थितियाँ पूरी तरह अनुकूल हैं। इस वर्ष, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्री‑मानसून सेन्ट्रल जून में ही देखने को मिला है, और प्री‑मानसून की बादलों की आवाजाही से जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभागों में लगातार हल्की वर्षा चल रही है। मौसम विभाग ने इन जिलों को अलर्ट देते हुए यह भी संकेत दिया है कि ओले गिरने की भी संभावना है, जो पशुधन और पर्यावरण के लिए ख़तरनाक हो सकती है। इसके अलावा, मानसून की अग्रगामी सीमा नदियों के स्तर में अचानक वृद्धि कर सकती है और उनके तटबन्धों पर दबाव डाल सकती है, इसलिए मौजूदा मौसम प्रणालियाँ प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय समाज और आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रभाव डालेंगी। इस प्रकार, मध्य भारत से उत्तर‑पश्चिमी प्रदेश में मानसून की तेज़ी से आगे बढ़ती हुई गतिकी ने राजस्थान में समय से पहले आने की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। जब प्री‑मानसून ब्रीज़ और तेज़ आँधी का संयोजन होता है, तो यह न केवल सौभाग्यपूर्ण वर्षा की सूचना देता है, बल्कि ज्वार-भाटा, मिट्टी का कटाव और स्थानीय जलाशयों के जल स्तर में गिरावट के कारण होने वाले संघर्षों के प्रति सतर्कता भी दिखाता है। रिपोर्टें बताती यत्र यह है कि मानसून के अनुशृण्डन के साथ राज्य में भविष्य में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव देखा जा सकता है, जैसे कि कृषि के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है, परंतु साथ ही, तेज़ हवाएँ और ओले से होने वाली कृषि क्षति भी चिंता का विषय बन सकती है। इसलिए मौसम के ताज़ा आँकड़ों और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अलर्ट को ध्यान में रखते हुए किसानों, विद्यार्थियों और आम जनता को सतर्क रहने की अपील की जाती है





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