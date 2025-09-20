राजा भैया-भानवी सिंह विवाद: बेटों ने संभाला मोर्चा, मां पर लगाए गंभीर आरोप

प्रतापगढ़ के राजा भैया और भानवी सिंह के बीच चल रहे विवाद में उनके बेटों ने अब खुलकर अपनी बात रखी है। बेटों ने मां पर पिता को बदनाम करने और राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने मां की संपत्ति और कोर्ट में की गई मांगों का भी जिक्र किया। बेटों का कहना है कि मां खुद अलग रह रही हैं और दादा-दादी के समझाने के बावजूद घर वापस आने को तैयार नहीं हैं।

सिद्धार्थ प्रताप सिंह, प्रतापगढ़ से: राजा भैया और भानवी सिंह के बीच चल रहे विवाद में उनके बेटों ने भी अब खुलकर अपनी बात रखी है। बेटों ने अपने पिता राजा भैया का समर्थन किया है और मां भानवी सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बेटों का कहना है कि उनकी मां खुद अलग रह रही हैं और दादा-दादी के समझाने के बावजूद भी घर वापस आने को तैयार नहीं हैं। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच का विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है, जिसमें पहली बार उनके बेटे भी खुलकर सामने आए हैं। बेटों ने

अपनी मां पर पिता को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची जा रही है।\बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने इस मामले में अपनी बात रखते हुए कहा कि उनकी मां ने कोर्ट में 100 करोड़ रुपये एकमुश्त और 25 लाख रुपये महीने की मांग की है। शिवराज ने आरोप लगाया कि उनकी मां के पास उनके पिता से ज्यादा अचल संपत्ति है, फिर भी वह विक्टिम कार्ड और महिला कार्ड खेल रही हैं। शिवराज ने साफ तौर पर कहा कि उनकी मां खुद घर छोड़कर गई थीं और पिछले 10 साल से अधिक समय से अलग रह रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दादा-दादी (सास-ससुर) के समझाने के बावजूद भी उनकी मां ने उनकी बात नहीं सुनी। शिवराज प्रताप सिंह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा की, जिसकी शुरुआत उन्होंने 'जय सियाराम' से की। उन्होंने लिखा कि वह पहली बार सोशल मीडिया पर इस विषय में अपनी बात रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद उन्हें इस विषय पर कुछ और न लिखना पड़े। उन्होंने कहा कि इस तरह से बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट करना बहादुरी का काम नहीं है। शिवराज ने आगे बताया कि उनके माता-पिता पिछले लगभग 10 वर्षों से अलग रह रहे हैं, और इससे पहले, कुछ समय तक परिवार के बड़ों के कहने पर उनके पिता ने मां के साथ एक ही छत के नीचे रहने की सहमति दी थी, लेकिन दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं थे। बाद में, उनकी मां ने बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक मकान में जाकर रहने लगीं। उन्होंने कहा कि जब वे सब बड़े हो गए तो उनके पिता ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की, जिसके बाद उनकी मां ने संपत्ति और रुपयों की लालसा में सोशल मीडिया, मीडिया और संबंधियों के बीच उनके पिता की छवि को खराब करना शुरू कर दिया।\शिवराज ने इस बात पर दुख व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वह सोशल मीडिया पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दोनों को मिलाने का प्रयास किया, ताकि दोनों अपना जीवन शांति से जी सकें, लेकिन उनकी और उनके भाई की इस पहल को उनकी मां ने ठुकरा दिया। उनके बाबा, आजी और परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने भी कई प्रयास किए, लेकिन उनकी मां ने किसी की बात नहीं सुनी। कोर्ट में, उन्होंने कभी 50 करोड़ रुपये तो कभी 100 करोड़ रुपये एकमुश्त की मांग की है, साथ ही 25 लाख रुपये प्रति माह अलग से मांगे हैं। शिवराज ने कहा कि अपनी इस प्रकृति के कारण, उनकी मां की किसी से नहीं बनती, यहां तक कि उनके अपने माता-पिता, सास-ससुर, चचेरे भाई-बहन और यहां तक कि दोनों भाइयों से भी नहीं। उनकी किसी से नहीं बनती, लेकिन वह 'महिला कार्ड' और 'विक्टिम कार्ड' का उपयोग करके सोशल मीडिया पर लोगों को भड़का रही हैं। शिवराज ने आगे कहा कि उनके पिता ने उनका अच्छी तरह से भरण-पोषण किया, उन्हें अच्छी शिक्षा दी, धर्म और संस्कार दिए और अपार स्नेह दिया। उनके पिता ने इस विषय पर सार्वजनिक रूप से अब तक कुछ नहीं कहा है और शायद कहेंगे भी नहीं, इसलिए उन्हें लिखना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि उनकी मां बदले की भावना में इतनी बह गई हैं कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य, खासकर बेटियों की शादी तक की चिंता नहीं है। उनका एजेंडा कुछ और है, जो जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा। शिवराज ने कहा कि उनकी मां के पास उनके पिता से ज्यादा संपत्ति है। छोटे बेटे ब्रिजराज प्रताप सिंह ने कहा कि जब दादी अस्पताल में भर्ती थीं, तब मां परिवार की इज्जत को सड़क पर उछाल रही थीं। ब्रिजराज ने आशंका जताई कि वे दोनों भाई मां का अगला निशाना होंगे। उन्होंने हथियार रखने के आरोप पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या घर में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है कि डब्ल्यूएमडी रखे हों? ब्रिजराज ने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह (गोपाल जी) का भी जिक्र किया, जो राजा भैया की लड़ाई लड़ रहे हैं। अक्षय प्रताप ने कहा कि रानी भानवी मानसिक रूप से बीमार हैं। राजा भैया के सबसे करीबी माने जाने वाले गोपाल जी ने भी कहा कि भानवी सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है





