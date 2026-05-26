राजस्थान में वरिष्ठ शिक्षकों की भर्ती के लिए 2025 कार्यक्रम और जल प्रबंधन की नई योजना

राजस्थान शिक्षा विभाग ने 12-जुलाई से 18-जुलाई 2026 तक 6500 पदों पर वरिष्ठ शिक्षकों की चुनाव प्रक्रिया का विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। साथ ही, ग्रामीण जल संकट से जूझ रहे क्षेत्र में 688 करोड़ रुपये का निवेश करके जल प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

राजस्थान शिक्षा विभाग ने 2025 की वरिष्ठ शिक्षक भर्ती के लिए पूर्ण परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है जिसमें कुल 6500 पदों पर रोजगार की व्यवस्था की गई है। नियोजित तारीखें 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई 2026 तक फैली हुई हैं और विषयों को चार बड़े समूहों में बाँटा गया है - ए, बी, सी और डी। सामान्य ज्ञान का पेपर सभी उम्मीदवारों के लिए निर्दिष्ट अलग तिथि पर आयोजित होगा, जबकि विषयवार परीक्षा उसी दिन या अगले दिन निर्धारित की गई है। इस स्पष्ट शेड्यूल से लाखों उम्मीदवारों की तैयारी सुव्यवस्थित हुई है। समूह‑ए में सोशल साइंस विषय को शामिल किया गया है। सोशल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए 12 जुलाई को सुबह दस बजे से दोपहर बारह बजे तक सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी, इसके बाद दोपहर तीन से पाँच आधे बजे तक सोशल साइंस का परीक्षा पेपर होगा। समूह‑बी में हिंदी विषय रखा गया है। हिंदी के लिए सामान्य ज्ञान 13 जुलाई को सुबह दस से बारह बजे तक और विषय आधारित पेपर दोपहर तीन से पाँच आधे बजे तक लागू होगा। समूह‑सी में विज्ञान और संस्कृत विषय विशेष रूप से शामिल हैं। विज्ञान के लिए 14 जुलाई को सुबह दस से बारह बजे तक सामान्य ज्ञान, उसी दिन दोपहर तीन से पाँच आधे बजे तक विज्ञान की परीक्षा और संस्कृत के लिए 15 जुलाई को सुबह दस से दोबारा बारह आधे तक परीक्षा। समूह‑डी में गणित, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती विषय मिश्रित हैं। सभी के लिए सामान्य ज्ञान 16 जुलाई को सुबह दस से बारह बजे तक होगी और गणित का विषय 17 जुलाई को दोपहर तीन से 5.

30 तक तय है। 17 जुलाई को अंग्रेजी सुबह 10 से 12.30 और उर्दू दोपहर 3 से 5.30 तक होंगे, जबकि 18 जुलाई को पंजाबी 10 से 12.30 और सिंधी एवं गुजराती 3 से 5.30 तक पढ़ाई की जाएगी। इस एक्सट्रीम वर्कडेज़ में परीक्षा टौलाई को एक प्रणालीबद्ध ढंग से तैयार किया गया है। रोजगार के अनुरूप पदों का विन्यास इस प्रकार है: गणित - 1385, विज्ञान - 1355, अंग्रेजी - 1305, हिंदी - 1052 और संस्कृत - 940। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान - 401, उर्दू - 48, पंजाबी - 11, सिंधी - 2 तथा गुजराती - 1 पद निर्धारित हैं। आयोग ने उम्मीदवारों को परीक्षा तिथियों के अनुसार तैयारी करने और आधिकारिक वेबसाइट पर जारी दिशानिर्देशों पर ध्यान देने की सलाह दी है। यह विस्तृत समयसूची राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने का आधार है। इसके अलावा समाचार में राजस्थान के ग्रामीण और जल संकट प्रभावित क्षेत्रों के लिए 688 करोड़ रुपए के निवेश से जल प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है तथा अतीत में मौसमी नमी की कमी के बावजूद हाल ही में राजस्थान में काही राहत देखकर स्वच्छ जल स्रोतों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। राज्य के IMD द्वारा भविष्यवाणी की गई है कि आगे आने वाले दिन फिर से गर्मी लगने वाली है परंतु मानी गई कदम उठाने के बावजूद अधिक मदद की आशा है। इस तरह से राजस्थान में वरिष्ठ शिक्षकों की भर्ती के लिए सामूहिक प्रयास के साथ-साथ जल संसाधन विकास और पर्यावरणीय सौहार्द बना रहता है। यह योजना शिक्षा और जल प्रबंधन दोनों को समन्वित रूप से सुदृढ़ करेगी और किसानों व छात्रों को स्थायी विकास की ओर मार्ग दिखाएगी





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