राजस्थान हाईकोर्ट ने 86 वर्षीय आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाई, नई तिथि तय

जोधपुर के विशेष POCSO कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए गए 86 वर्षीय आसाराम को हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम राहत देते हुए जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी। सजा स्थगन की मुख्य अपील का फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 86 वर्षीय आरोपी आसाराम के लिये मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। जोधपुर मुख्यपीठ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आवेदक की जमानत 7 जुलाई तक मान्य रहेगी, जबतक कि सुरक्षित फैसला सुनाया न जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस तिथि से पहले मुख्य अपील पर कोई अंतिम आदेश दिया जाता है, तो अंतरिम राहत स्वतः ही उस आदेश के अधीन हो जाएगी। अस्थायी राहत का उद्देश्य आसाराम को जारी चिकित्सा देखरेख प्रदान करना था, क्योंकि उनका वर्तमान स्वास्थ्य गंभीर है और उन्हें निरंतर डॉक्टरों की निगरानी की आवश्यकता है। इस दौरान सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते रहे, जबकि एडवोकेट निशांत बोड़ा और यशपाल सिंह राजपुरोहित कोर्ट के अंदर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। उन्होंने यह तर्क दिया कि अस्वस्थ अवस्था के कारण आवेदक को अभी भी उपचार जारी रखना जरूरी है, और इसलिए जमानत को आगे बढ़ाना न्यायसंगत है। आसाराम के खिलाफ दायर मुख्य अपील की सुनवाई 20 अप्रैल को ही पूरी हो चुकी थी, और हाईकोर्ट ने उस समय निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। इस संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि सजा स्थगन से जुड़ी अंतिम रॉयल्टी अभी तक तय नहीं हुई है, इसलिए अंतरिम राहत को 7 जुलाई तक विस्तारित किया गया। पिछले कई सालों से आसाराम पर दो विभिन्न मामलों में दुष्कर्म के आरोप लगे थे। अगस्त 2013 में जोधपुर स्थित आश्रम में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, और विशेष POCSO कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2023 में गुजरात के गांधीनगर की अदालत ने भी उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इन दोनो सजा के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की सख्त शर्तों के तहत उन्हें पहली बार मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे नियमित रूप से बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में, उच्च न्यायालय ने 6 महीने की मेडिकल जमानत को मंजूरी देते हुए एक बार फिर नरमी दिखाई। 8 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत रद्द करने वाली याचिका को खारिज किया और हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के भीतर मुख्य अपील का निपटारा करे। इस फैसले के बाद भी आसाराम ने अपनी जमानत को और आगे बढ़ाने के लिए नई अर्जी दायर की। वकीलों की बहस, पीड़िता पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क, और कोर्ट द्वारा सुरक्षित फैसला रखने की प्रक्रिया ने इस लंबी legal लड़ाई को और जटिल बना दिया है। अब हाईकोर्ट का अंतिम आदेश और संभावित सजा स्थगन का निर्णय इस मामले की दिशा तय करेगा.

राजस्थान हाईकोर्ट ने 86 वर्षीय आरोपी आसाराम के लिये मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। जोधपुर मुख्यपीठ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आवेदक की जमानत 7 जुलाई तक मान्य रहेगी, जबतक कि सुरक्षित फैसला सुनाया न जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस तिथि से पहले मुख्य अपील पर कोई अंतिम आदेश दिया जाता है, तो अंतरिम राहत स्वतः ही उस आदेश के अधीन हो जाएगी। अस्थायी राहत का उद्देश्य आसाराम को जारी चिकित्सा देखरेख प्रदान करना था, क्योंकि उनका वर्तमान स्वास्थ्य गंभीर है और उन्हें निरंतर डॉक्टरों की निगरानी की आवश्यकता है। इस दौरान सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते रहे, जबकि एडवोकेट निशांत बोड़ा और यशपाल सिंह राजपुरोहित कोर्ट के अंदर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। उन्होंने यह तर्क दिया कि अस्वस्थ अवस्था के कारण आवेदक को अभी भी उपचार जारी रखना जरूरी है, और इसलिए जमानत को आगे बढ़ाना न्यायसंगत है। आसाराम के खिलाफ दायर मुख्य अपील की सुनवाई 20 अप्रैल को ही पूरी हो चुकी थी, और हाईकोर्ट ने उस समय निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। इस संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि सजा स्थगन से जुड़ी अंतिम रॉयल्टी अभी तक तय नहीं हुई है, इसलिए अंतरिम राहत को 7 जुलाई तक विस्तारित किया गया। पिछले कई सालों से आसाराम पर दो विभिन्न मामलों में दुष्कर्म के आरोप लगे थे। अगस्त 2013 में जोधपुर स्थित आश्रम में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, और विशेष POCSO कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2023 में गुजरात के गांधीनगर की अदालत ने भी उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इन दोनो सजा के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की सख्त शर्तों के तहत उन्हें पहली बार मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे नियमित रूप से बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में, उच्च न्यायालय ने 6 महीने की मेडिकल जमानत को मंजूरी देते हुए एक बार फिर नरमी दिखाई। 8 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत रद्द करने वाली याचिका को खारिज किया और हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के भीतर मुख्य अपील का निपटारा करे। इस फैसले के बाद भी आसाराम ने अपनी जमानत को और आगे बढ़ाने के लिए नई अर्जी दायर की। वकीलों की बहस, पीड़िता पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क, और कोर्ट द्वारा सुरक्षित फैसला रखने की प्रक्रिया ने इस लंबी legal लड़ाई को और जटिल बना दिया है। अब हाईकोर्ट का अंतिम आदेश और संभावित सजा स्थगन का निर्णय इस मामले की दिशा तय करेगा





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आसाराम हाईकोर्ट अंतरिम जमानत मेडिकल ग्राउंड दुष्कर्म केस

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