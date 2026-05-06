राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: मेधावी छात्राओं को अब स्कूटी की जगह बैंक खाते में मिलेंगे पैसे

कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव। अब डीबीटी के जरिए राशि सीधे खातों में भेजी जाएगी ताकि छात्राएं अपनी पसंद की स्कूटी खरीद सकें।

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य की मेधावी और प्रतिभाशाली छात्राओं के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से संचालित की जा रही मुफ्त स्कूटी वितरण योजना ओं, जिसमें मुख्य रूप से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना शामिल हैं, के क्रियान्वयन के तरीके में अब एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक की व्यवस्था में सरकार पात्र छात्राओं को भौतिक रूप से स्कूटी उपलब्ध कराती थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और सरल बना दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, सरकार अब स्कूटी खरीदने के बजाय छात्राओं के बैंक खातों में एक निश्चित घोषित राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा कराएगी। इस क्रांतिकारी बदलाव का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को यह स्वतंत्रता देना है कि वे अपनी आवश्यकता, बजट और पसंद के अनुसार किसी भी ब्रांड या मॉडल की स्कूटी चुन सकें, जिससे उन्हें अपनी यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। इस नीतिगत बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण पुरानी व्यवस्था में व्याप्त गंभीर खामियां और लेटलतीफी रही है। पूर्व में, सरकार द्वारा पूरे राजस्थान के लिए एक साथ हजारों स्कूटी खरीदने, उन्हें विभिन्न जिलों में परिवहन करने और फिर वितरण केंद्रों तक पहुँचाने में काफी समय लगता था। इस लंबी प्रक्रिया के कारण कई पात्र छात्राओं को अपनी स्कूटी प्राप्त करने के लिए दो से तीन साल तक लंबा इंतजार करना पड़ता था। कई ऐसी छात्राएं भी थीं जिनका चयन तो हो गया था, लेकिन वितरण प्रक्रिया में देरी के कारण उन्हें समय पर लाभ नहीं मिल पाया। अब जब राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, तो भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और वितरण से जुड़ी सभी प्रशासनिक समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि सरकारी मशीनरी पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर भी लगाम लगेगी। इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनूं के प्रोफेसर और जिला नोडल अधिकारी डॉ.

सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इस बार राजस्थान भर में चयनित कुल 25,977 छात्राओं को इस नई व्यवस्था का लाभ मिलेगा। विशेष रूप से झुंझुनूं जिले की 702 पात्र छात्राओं और सीकर जिले की लगभग 800 छात्राओं के खातों में राशि स्थानांतरित की जाएगी। यह कदम न केवल प्रशासनिक सुधार है, बल्कि यह छात्राओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें निर्णय लेने की शक्ति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब छात्राएं केवल सरकारी तय मॉडल तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वे बाजार में उपलब्ध नवीनतम तकनीक और सुरक्षा फीचर्स वाली स्कूटी का चुनाव कर सकेंगी। छात्राओं के लिए अब यह अनिवार्य हो गया है कि वे अपने आवेदन में बैंक विवरण को सही ढंग से अपडेट करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाता अनिवार्य रूप से छात्रा के स्वयं के नाम पर होना चाहिए ताकि डीबीटी प्रक्रिया में कोई तकनीकी समस्या न आए। इसके लिए छात्राओं को अपनी बैंक पासबुक की प्रति या एक कैंसिल चेक की कॉपी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से अपलोड करनी होगी। जिन छात्राओं को अभी तक स्कूटी प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे तुरंत अपने दस्तावेज़ अपडेट करें। बैंक विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि 7 मई 2026 निर्धारित की गई है और जिला स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया 8 मई 2026 तक पूरी की जानी है। हालांकि, प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यदि आवश्यक हुआ तो इन तिथियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अंततः, यह बदलाव केवल एक प्रक्रियात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह राजस्थान सरकार की सोच में आए सकारात्मक बदलाव का परिचायक है। कॉलेजों के लिए भी यह एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि अब उन्हें स्कूटी के बड़े स्टॉक को स्टोर करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और वितरण कार्यक्रमों के आयोजन जैसे जटिल कार्यों से मुक्ति मिलेगी। यह पूरी प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी, तेज और जवाबदेह हो गई है। भजनलाल सरकार का यह निर्णय राज्य की बेटियों को सशक्त बनाने और उन्हें आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक संसाधनों से जोड़ने का एक प्रयास है, जिससे वे अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें। यह कदम छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा





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