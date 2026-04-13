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राजस्थान में मौसम शुष्क, तापमान में वृद्धि, किसानों के लिए राहत

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राजस्थान में मौसम शुष्क, तापमान में वृद्धि, किसानों के लिए राहत
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📆13-04-2026 05:59:00
📰Dainik Bhaskar
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राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के बाद मौसम साफ हो गया है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है। किसानों ने फसल निकालने का काम शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है।

किसान ों ने फसल निकालने का काम तेज़ी से शुरू कर दिया है, क्योंकि राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क हो गया है। हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ के लगातार दौर के बाद, अब मौसम साफ हो गया है, जिससे श्री गंगा नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। रविवार को श्री गंगा नगर में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शनिवार की तुलना में 0.3 डिग्री अधिक था। सोमवार सुबह मौसम राडार स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को न्यूनतम तापमान 18.

2 डिग्री और अधिकतम 35.8 डिग्री रहा, जबकि शनिवार को न्यूनतम 20.5 डिग्री और अधिकतम 35.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग सहित आसपास के क्षेत्रों में भी यही स्थिति बनी हुई है। बारिश और आंधी के दौर के बाद मौसम साफ होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है, जो पिछले दस दिनों से अपनी फसल की कटाई और मंडियों में अनाज पहुँचाने के काम में लगे हुए थे। अब वे कटाई के साथ-साथ खलिहानों में अनाज निकालकर मंडियों में पहुंचा रहे हैं और बिक्री कर रहे हैं। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश या आंधी आने की कोई संभावना नहीं है, जिससे दिन का तापमान और बढ़ने की उम्मीद है। टोंक में तेज धूप निकल रही है और तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। गाजियाबाद में भी धूप खिली हुई है और मौसम साफ है। हालांकि, पंजाब में 16-17 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अतिरिक्त, एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि अचानक गंगा नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है, जिसके कारण हरियाणा और राजस्थान के 21 लोग फंस गए हैं। यह स्थिति चिंताजनक है और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में लगा हुआ है। किसानों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें मौसम की अनुकूलता का लाभ उठाते हुए अपनी फसलों को समय पर निकालना है। किसानों के लिए यह स्पष्ट रूप से एक राहत की बात है कि मौसम साफ हो गया है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी फसलों को सुरक्षित रूप से निकालने और समय पर मंडियों में बेचने में मदद मिलेगी। सूखे मौसम के कारण, फसल कटाई का काम तेजी से चल रहा है। श्रीगंगानगर और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे गर्मी का एहसास बढ़ रहा है। मौसम विभाग लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और किसानों को आगामी दिनों के लिए आवश्यक सलाह दे रहा है। तापमान में वृद्धि और बारिश की कोई संभावना न होने की वजह से किसानों को अपनी फसलों के प्रबंधन पर ध्यान देना होगा, ताकि वे नुकसान से बच सकें। इस बीच, अचानक गंगा नदी में पानी बढ़ने से फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं, जो एक महत्वपूर्ण मानवीय पहलू है। किसानों और आम जनता दोनों के लिए यह समय सतर्क रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी की गई सलाहों का पालन करने का है

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