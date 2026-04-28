राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन बने वकील, अब देंगे कैदियों को कानूनी सहायता

राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए एजी पेरारिवलन ने कानून की पढ़ाई पूरी करके वकील बनने का सपना साकार किया। अब वे उन कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे जिन्हें प्रभावी प्रतिनिधित्व तक पहुंच नहीं मिल पाती है।
राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए एजी पेरारिवलन के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तमिलनाडु की अदालतों में उन्हें अब एक वकील के रूप में देखा जाएगा। 2022 में सजा में छूट मिलने के बाद रिहा हुए पेरारिवलन ने बेंगलुरु के डॉ.
बी. आर.
अंबेडकर लॉ कॉलेज में कानून की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 2025 में ऑल इंडिया बार एग्जाम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया और अब कानूनी पेशे में प्रवेश कर चुके हैं। यह एक असाधारण कहानी है, जहां एक व्यक्ति जिसने 31 वर्ष आरोपी और दोषी के रूप में कानूनी प्रणाली के भीतर बिताए, अब उसी प्रणाली का हिस्सा बनकर दूसरों को न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। वर्तमान में 54 वर्ष की आयु में, पेरारिवलन का यह परिवर्तन प्रेरणादायक है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पेरारिवलन ने अपनी प्रेरणा व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य उन कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करना होगा जिन्हें अक्सर प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच नहीं मिल पाती है। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है, भले ही उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। पेरारिवलन का यह संकल्प उनके व्यक्तिगत अनुभवों से उपजा है, जहां उन्होंने खुद को कानूनी प्रणाली की जटिलताओं से जूझते हुए पाया। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी ने पेरारिवलन के नामांकन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो इस महत्वपूर्ण अवसर का सम्मान दर्शाता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल के अध्यक्ष पी.
एस. अमलराज और उपाध्यक्ष एस. प्रभाकरन भी इस समारोह में शामिल हुए, जिससे पेरारिवलन को कानूनी समुदाय का समर्थन और प्रोत्साहन मिला। अधिवक्ता सी. के.
चंद्रशेखर ने नामांकन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जबकि नामांकन समिति के अध्यक्ष के.
बालू ने उन्हें शपथ दिलाई। यह समारोह पेरारिवलन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो उनके नए करियर की शुरुआत का प्रतीक था। पेरारिवलन को 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उस समय उनकी उम्र केवल 19 वर्ष थी। यह जघन्य अपराध लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) नामक आतंकवादी संगठन द्वारा किया गया था। गिरफ्तारी के बाद, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने पेरारिवलन को हिरासत में लिया और उनकी मां को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने नौ वोल्ट की बैटरी खरीदी और सप्लाई की थी, जिसका इस्तेमाल राजीव गांधी की हत्या करने वाले बम विस्फोट में किया गया था। अभियोजन पक्ष ने एक दुकानदार की गवाही पेश की, जिसने दावा किया कि पेरारिवलन ने उसकी दुकान से बैटरी खरीदी थी। यह मामला टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (TADA) के तहत दर्ज किया गया था, जो आतंकवाद से संबंधित मामलों के लिए एक कठोर कानून है। पेरारिवलन ने अपने बचाव में कई तर्क दिए, लेकिन उन्हें दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि, 18 मई 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। इस निर्णय ने हत्या के मामले में 31 साल जेल में बिता चुके पेरारिवलन के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। अब, वे एक वकील के रूप में कानूनी प्रणाली में योगदान करने के लिए तैयार हैं, और उन लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिन्हें न्याय की आवश्यकता है। पेरारिवलन की कहानी न्याय, पुनर्वास और आशा का प्रतीक है
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