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राजस्थान में बिजली की खपत कम करने के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू

राजस्थान News

राजस्थान में बिजली की खपत कम करने के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू
बिजली की खपतग्रिड सुरक्षास्मार्ट आईओटी डिवाइस
📆20-06-2026 14:50:00
📰rpbreakingnews
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जयपुर डिस्कॉम ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के एयर कंडीशनर पर निशुल्क स्मार्ट आईओटी डिवाइस लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत वैशालीनगर, मानसरोवर एवं मालवीय नगर में करीब 2 हजार विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में एयर कंडीशनर पर यह डिवाइस लगाई जा रही है।

राजस्थान में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य बिजली की खपत को कम करना और ग्रिड सुरक्षा को बढ़ावा देना है। जयपुर डिस्कॉम ने इस प्रोजेक्ट के तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के एयर कंडीशनर पर निशुल्क स्मार्ट आईओटी डिवाइस लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत वैशालीनगर , मानसरोवर एवं मालवीय नगर में करीब 2 हजार विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में एयर कंडीशनर पर यह डिवाइस लगाई जा रही है। देश में किसी विद्युत वितरण निगम की ओर से पीक ऑवर्स के दौरान घरेलू क्षेत्र की विद्युत खपत को ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पांस (एडीआर) तकनीक से नियंत्रित करने की यह पहली परियोजना है। इस तकनीक का उपयोग कर पीक ऑवर्स में बिजली का अत्यधिक उपभोग करने वाले घरेलू उपकरणों, विशेष रूप से एयर कंडीशनर ों की बिजली खपत को स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे एक ओर जहां ग्रिड और विद्युत तंत्र पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। वहीं उपभोक्ताओं के विद्युत खर्च में कमी आएगी।विद्युत नियामक प्राधिकरण के डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी एवं डिमांड साइड मैनेजमेंट विनियम-2026 के अन्तर्गत यह पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। एडीआर डिवाइस दो भागों से मिलकर बनी है। एक स्मार्ट प्लग यूनिट को घर के किसी विद्युत सॉकेट में लगाया जाता है। वहीं दूसरी यूनिट को एयर कंडीशनर पर चिपकाया जाता है। इस डिवाइस को घर के वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ग्रिड प्रबंधन प्रणाली के साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही ग्रिड पर बिजली की खपत उच्चतम स्तर पर होती है। यह सेंसर डिवाइस रूम के अनुकूलतम टैम्प्रेचर को मेंटेन करते हुए एसी के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि कर देता है। इससे यदि एसी प्रतिदिन 6 से 8 घंटे संचालित किया जाए तो बिजली की खपत 3 से 6 प्रतिशत तक कम हो जाती है.

राजस्थान में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य बिजली की खपत को कम करना और ग्रिड सुरक्षा को बढ़ावा देना है। जयपुर डिस्कॉम ने इस प्रोजेक्ट के तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के एयर कंडीशनर पर निशुल्क स्मार्ट आईओटी डिवाइस लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत वैशालीनगर, मानसरोवर एवं मालवीय नगर में करीब 2 हजार विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में एयर कंडीशनर पर यह डिवाइस लगाई जा रही है। देश में किसी विद्युत वितरण निगम की ओर से पीक ऑवर्स के दौरान घरेलू क्षेत्र की विद्युत खपत को ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पांस (एडीआर) तकनीक से नियंत्रित करने की यह पहली परियोजना है। इस तकनीक का उपयोग कर पीक ऑवर्स में बिजली का अत्यधिक उपभोग करने वाले घरेलू उपकरणों, विशेष रूप से एयर कंडीशनरों की बिजली खपत को स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे एक ओर जहां ग्रिड और विद्युत तंत्र पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। वहीं उपभोक्ताओं के विद्युत खर्च में कमी आएगी।विद्युत नियामक प्राधिकरण के डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी एवं डिमांड साइड मैनेजमेंट विनियम-2026 के अन्तर्गत यह पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। एडीआर डिवाइस दो भागों से मिलकर बनी है। एक स्मार्ट प्लग यूनिट को घर के किसी विद्युत सॉकेट में लगाया जाता है। वहीं दूसरी यूनिट को एयर कंडीशनर पर चिपकाया जाता है। इस डिवाइस को घर के वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ग्रिड प्रबंधन प्रणाली के साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही ग्रिड पर बिजली की खपत उच्चतम स्तर पर होती है। यह सेंसर डिवाइस रूम के अनुकूलतम टैम्प्रेचर को मेंटेन करते हुए एसी के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि कर देता है। इससे यदि एसी प्रतिदिन 6 से 8 घंटे संचालित किया जाए तो बिजली की खपत 3 से 6 प्रतिशत तक कम हो जाती है

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