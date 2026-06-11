राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग की कंधे की सफल सर्जरी, अब रिहैबिलिटेशन के जरिए करेंगे मैदान पर वापसी

भारतीय क्रिकेटर और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने अपने कंधे की सफल सर्जरी करवाई है। पिछले दो वर्षों से चोट से जूझ रहे पराग अब बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिकवरी प्रक्रिया से गुजरेंगे।
भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग के लिए पिछला कुछ समय काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। लंबे समय से अपने कंधे की समस्या से जूझ रहे पराग ने आखिरकार इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का निर्णय लिया और उनके कंधे की सफल सर्जरी संपन्न हुई है। पराग पिछले लगभग दो वर्षों से इस इंजरी के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजर रहे थे। इस चोट ने न केवल उनके खेल के प्रदर्शन को प्रभावित किया, बल्कि उन्हें कई महत्वपूर्ण अवसरों से भी दूर रखा। हाल ही में श्रीलंका में आयोजित ए टीमों की वनडे सीरीज से उनका बाहर होना इसी समस्या का परिणाम था। अपनी सर्जरी के बाद, रियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने अपनी रिकवरी की जानकारी दी और एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि आखिरकार कंधे की जीत हुई है और अब वह रिकवरी की राह पर हैं। उन्होंने अपने प्रशंसकों को बताया कि पिछले दो साल उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थे, जहाँ कुछ दिन उम्मीद जगाते थे और कुछ दिन गहरे निराशाजनक होते थे। उनके लिए एक पूरा मैच खेल ना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब रियान पराग के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी पूरी तरह से रिकवरी और रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इस बात की पुष्टि की है कि पराग के पुनर्वास की पूरी देखरेख बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में की जाएगी। यह केंद्र भारतीय क्रिकेटरों के लिए फिटनेस और रिकवरी का एक आधुनिक हब है, जहाँ विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। पराग को यहाँ एक सख्त रिकवरी प्रोग्राम का पालन करना होगा, जिसमें फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और धीरे-धीरे खेल की गतिविधियों में वापसी शामिल होगी। बीसीसीआई के नियमों के अनुसार, किसी भी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय मैच में वापसी करने से पहले उन्हें मेडिकल स्टाफ से पूर्ण मंजूरी लेनी होगी। यह प्रक्रिया बेहद धैर्य की मांग करती है, क्योंकि जल्दबाजी में वापसी करने से चोट दोबारा उभरने का खतरा रहता है। पराग ने स्वयं स्वीकार किया है कि अब उनके लिए सब्र रखना और रिहैब प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है ताकि वह भविष्य में बिना किसी डर के अपनी पूरी क्षमता के साथ मैदान पर उतर सकें। यदि उनके करियर और नेतृत्व की बात करें, तो रियान पराग ने हाल ही में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी का जिम्मा संभाला था। आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले उन्हें टीम का नेतृत्व सौंपा गया था और एक कप्तान के रूप में उनका शुरुआती सफर काफी प्रभावशाली रहा। उनके मार्गदर्शन में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम को प्लेऑफ तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की। हालांकि, गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली हार ने उनके सफर को रोक दिया। लेकिन इस सफलता के पीछे एक कड़वा सच यह भी था कि लीग चरण के दौरान पराग को कई मैचों में चोट के कारण बाहर रहना पड़ा था। उनकी अनुपस्थिति में यशस्वी जायसवाल ने टीम की कप्तानी संभाली, जिससे टीम के संतुलन में बदलाव आया। एक युवा खिलाड़ी के लिए कप्तानी के दबाव और गंभीर चोट के दर्द को एक साथ झेलना आसान नहीं था। लेकिन अब सर्जरी के बाद पराग के प्रशंसकों और टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि वह पहले से अधिक मजबूत होकर लौटेंगे। उनकी यह वापसी न केवल राजस्थान रॉयल्स के लिए बल्कि भारतीय टीम के भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। खेल ों की दुनिया में चोटें किसी भी खिलाड़ी के करियर को मोड़ दे सकती हैं, और रियान पराग का मामला भी कुछ ऐसा ही था। जब कोई खिलाड़ी अपने करियर के शिखर की ओर बढ़ रहा हो और उसे ऐसी पुरानी चोट का सामना करना पड़े, तो वह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी टूट जाता है। पराग का संघर्ष यह दर्शाता है कि पेशेवर क्रिकेट में केवल प्रतिभा ही काफी नहीं है, बल्कि शारीरिक सहनशक्ति और मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। उनकी इस सर्जरी के बाद की रिकवरी यात्रा अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी कि कैसे धैर्य और सही मार्गदर्शन के साथ बड़ी से बड़ी शारीरिक समस्या को पार किया जा सकता है। बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बिताया जाने वाला समय उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जहाँ वह अपनी तकनीक और फिटनेस दोनों पर काम करेंगे। अब पूरी क्रिकेट दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वह किस समय और किस रूप में मैदान पर वापसी करते हैं.
भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग के लिए पिछला कुछ समय काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। लंबे समय से अपने कंधे की समस्या से जूझ रहे पराग ने आखिरकार इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का निर्णय लिया और उनके कंधे की सफल सर्जरी संपन्न हुई है। पराग पिछले लगभग दो वर्षों से इस इंजरी के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजर रहे थे। इस चोट ने न केवल उनके खेल के प्रदर्शन को प्रभावित किया, बल्कि उन्हें कई महत्वपूर्ण अवसरों से भी दूर रखा। हाल ही में श्रीलंका में आयोजित ए टीमों की वनडे सीरीज से उनका बाहर होना इसी समस्या का परिणाम था। अपनी सर्जरी के बाद, रियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने अपनी रिकवरी की जानकारी दी और एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि आखिरकार कंधे की जीत हुई है और अब वह रिकवरी की राह पर हैं। उन्होंने अपने प्रशंसकों को बताया कि पिछले दो साल उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थे, जहाँ कुछ दिन उम्मीद जगाते थे और कुछ दिन गहरे निराशाजनक होते थे। उनके लिए एक पूरा मैच खेलना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब रियान पराग के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी पूरी तरह से रिकवरी और रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इस बात की पुष्टि की है कि पराग के पुनर्वास की पूरी देखरेख बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में की जाएगी। यह केंद्र भारतीय क्रिकेटरों के लिए फिटनेस और रिकवरी का एक आधुनिक हब है, जहाँ विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। पराग को यहाँ एक सख्त रिकवरी प्रोग्राम का पालन करना होगा, जिसमें फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और धीरे-धीरे खेल की गतिविधियों में वापसी शामिल होगी। बीसीसीआई के नियमों के अनुसार, किसी भी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय मैच में वापसी करने से पहले उन्हें मेडिकल स्टाफ से पूर्ण मंजूरी लेनी होगी। यह प्रक्रिया बेहद धैर्य की मांग करती है, क्योंकि जल्दबाजी में वापसी करने से चोट दोबारा उभरने का खतरा रहता है। पराग ने स्वयं स्वीकार किया है कि अब उनके लिए सब्र रखना और रिहैब प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है ताकि वह भविष्य में बिना किसी डर के अपनी पूरी क्षमता के साथ मैदान पर उतर सकें। यदि उनके करियर और नेतृत्व की बात करें, तो रियान पराग ने हाल ही में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी का जिम्मा संभाला था। आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले उन्हें टीम का नेतृत्व सौंपा गया था और एक कप्तान के रूप में उनका शुरुआती सफर काफी प्रभावशाली रहा। उनके मार्गदर्शन में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम को प्लेऑफ तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की। हालांकि, गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली हार ने उनके सफर को रोक दिया। लेकिन इस सफलता के पीछे एक कड़वा सच यह भी था कि लीग चरण के दौरान पराग को कई मैचों में चोट के कारण बाहर रहना पड़ा था। उनकी अनुपस्थिति में यशस्वी जायसवाल ने टीम की कप्तानी संभाली, जिससे टीम के संतुलन में बदलाव आया। एक युवा खिलाड़ी के लिए कप्तानी के दबाव और गंभीर चोट के दर्द को एक साथ झेलना आसान नहीं था। लेकिन अब सर्जरी के बाद पराग के प्रशंसकों और टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि वह पहले से अधिक मजबूत होकर लौटेंगे। उनकी यह वापसी न केवल राजस्थान रॉयल्स के लिए बल्कि भारतीय टीम के भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। खेलों की दुनिया में चोटें किसी भी खिलाड़ी के करियर को मोड़ दे सकती हैं, और रियान पराग का मामला भी कुछ ऐसा ही था। जब कोई खिलाड़ी अपने करियर के शिखर की ओर बढ़ रहा हो और उसे ऐसी पुरानी चोट का सामना करना पड़े, तो वह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी टूट जाता है। पराग का संघर्ष यह दर्शाता है कि पेशेवर क्रिकेट में केवल प्रतिभा ही काफी नहीं है, बल्कि शारीरिक सहनशक्ति और मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। उनकी इस सर्जरी के बाद की रिकवरी यात्रा अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी कि कैसे धैर्य और सही मार्गदर्शन के साथ बड़ी से बड़ी शारीरिक समस्या को पार किया जा सकता है। बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बिताया जाने वाला समय उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जहाँ वह अपनी तकनीक और फिटनेस दोनों पर काम करेंगे। अब पूरी क्रिकेट दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वह किस समय और किस रूप में मैदान पर वापसी करते हैं
रियान पराग राजस्थान रॉयल्स आईपीएल बीसीसीआई कंधे की सर्जरी