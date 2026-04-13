राजस्थान में गर्मी का प्रकोप: तापमान में वृद्धि, जानें मौसम का हाल

राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ने का अनुमान लगाया है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जयपुर सहित पूरे राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मौसम में आए बदलाव के बाद अब तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर थमने के साथ ही धीरे-धीरे गर्मी का असर बढ़ने लगा है। रविवार को सुबह से आसमान साफ रहा और धूप निकलने के साथ ही हल्की गर्मी का एहसास हुआ। पश्चिमी जिलों के अलावा पूर्वी और दक्षिण के 12 से ज्यादा जिलों में रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिन के साथ-साथ अब कुछ शहरों में रात के समय भी ठंडक कम होने लगी है। यहां न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 4-5 दिनों तक आसमान साफ रहने और तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने का अनुमान जताया है।
पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो, राज्य के सभी शहरों में आसमान साफ रहा। बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में सुबह से ही धूप तेज रही और देर शाम तक गर्मी का असर बना रहा। रविवार को दिन का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर और कोटा में 37.4 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में 37.8 डिग्री सेल्सियस, प्रतापगढ़ में 37.2 डिग्री सेल्सियस, जालोर और उदयपुर में 37.1 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 36.4 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली (टोंक) में 36.1 डिग्री सेल्सियस, पिलानी (झुंझुनूं), श्रीगंगानगर और चूरू में 35.8 डिग्री सेल्सियस, दौसा और करौली में 35.4 डिग्री सेल्सियस, पाली में 35.1 डिग्री सेल्सियस और जयपुर व अजमेर में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में अगले 4-5 दिन मौसम सूखा रहेगा। इस सप्ताह कई शहरों का अधिकतम तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी जा सकता है। हालांकि, अगले चार-पांच दिनों तक हीटवेव (लू) चलने की कोई संभावना नहीं है।
इस बदलते मौसम के दौरान, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। खासकर दोपहर के समय धूप में निकलने से बचना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते तापमान के कारण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। राज्य सरकार और मौसम विभाग स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और समय-समय पर अपडेट जारी कर रहे हैं। इस बदलते मौसम में लोगों को सुरक्षित रहने और गर्मी से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी जाती है। नागरिकों को मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनियों और सलाहों का पालन करना चाहिए और खुद को गर्मी से बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए।
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