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राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर जीता, क्वालीफायर-2 में गुजरात से मुकाबला

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राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर जीता, क्वालीफायर-2 में गुजरात से मुकाबला
आईपीएल 2026राजस्थान रॉयल्सगुजरात टाइटंस
📆27-05-2026 19:51:00
📰NBT Hindi News
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राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर क्वालीफायर-2 में प्रवेश किया। अब उनका मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा।

आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर क्वालीफायर-2 में प्रवेश कर लिया है। अब उनका सामना गुजरात टाइटंस से 29 मई को होगा। इस मैच का आयोजन मुल्लांपुर में होगा और जीतने वाली टीम 31 मई को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 243 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 12 छक्कों और पांच चौकों की मदद से 97 रन बनाए जबकि ध्रुव जुरेल ने 21 गेंदों में 50 रन का योगदान दिया। यशस्वी जायसवाल ने भी 29 रन बनाए। सूर्यवंशी और जायसवाल के बीच पहले विकेट के लिए 8 ओवर में 125 रन की साझेदारी हुई। सनराइजर्स की ओर से प्रफुल्ल हिंगे ने 54 रन देकर 3 विकेट लिए, लेकिन कप्तान पैट कमिंस ने 4 ओवर में 64 रन और साकिब हुसैन ने 52 रन लुटाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स की शुरुआत खराब रही और 5 ओवर में 57 रन पर उनके चार विकेट गिर गए। इशान किशन ने 33 रन बनाए लेकिन बाद में डोनोवन फरेरा को कैच देकर पवेलियन लौटे। नितीश कुमार रेड्डी ने 38 रन बनाए, लेकिन रविंद्र जडेजा की गेंद पर बड़ा शॉट खेल ने की कोशिश में आउट हो गए। सलील अरोड़ा ने 35 रन का योगदान दिया। जोफ्रा आर्चर ने 58 रन देकर 3 विकेट लिए, जडेजा और नांद्रे बर्गर ने 2-2 विकेट चटकाए। अंत में लक्ष्य से 47 रन दूर सनराइजर्स की पारी 19.

2 ओवर में 196 रन पर सिमट गई। राजस्थान रॉयल्स अब 29 मई को क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। यह मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी, जो 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा

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आईपीएल 2026 राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस क्वालीफायर-2 एलिमिनेटर

 

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