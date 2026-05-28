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राजस्थान रॉयल्स ने वैभव और आर्चर के धूमधाम से क्वालीफ़ायर में प्रवेश किया

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राजस्थान रॉयल्स ने वैभव और आर्चर के धूमधाम से क्वालीफ़ायर में प्रवेश किया
आईपीएल 2026राजस्थान रॉयल्सवैभव सूर्यवंशी
📆28-05-2026 10:21:00
📰Dainik Jagran
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आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में वैभव सूर्यवंशी की 97 रन और जोफ्रा आर्चर की तेज़ पिचिंग ने राजस्थान रॉयल्स को सनराइजर्स हैदराबाद पर 47‑रन जीत दिलाई, जिससे टीम अगले चरण में गुजरात टाइटंस का सामना करेगी।

राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार को आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर दूसरे क्वालीफ़ायर में जगह पक्की की। इस जीत की प्रमुख वजह युवा सितारा वैभव सूर्यवंशी और अंग्रेज़ी पेसर जोफ्रा आर्चर का शानदार प्रदर्शन रहा। वैभव ने मात्र 29 गेंदों में 97 रन तैयार किए, जबकि आर्चर ने चार ओवर में 58 रन देकर टीम को तीन विकेट दिलवाए। दोनों की तगड़ी बोली‑बाज़ी ने राजस्थान को तेज़ी से आगे बढ़ाया और अब उनका सामना अगले फेरे में गुजरात टाइटंस से होगा। मैचे के बाद जोफ्रा आर्चर ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में कुछ हास्यपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि "पावरप्ले में जितनी ज्यादा विकेट गिरती हैं, टीम को जीत के करीब ले जाती हैं" और "एसआरएच की टॉप ऑर्डर के खिलाफ धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि बाउंड्री लाइनों के पार बेहतरीन या ख़राब दोनों तरह की गेंदें जा सकती हैं, पर आपको टिके रहना है"। आर्चर ने यह भी कहा कि वैभव की पारी बहुत उत्साहजनक थी, "जितना ज्यादा रन वह बनाता, उतनी ही अधिक रक्षा हमें करनी पड़ती, वह 150 रन तक जा सकता था"। जब उनसे पूछा गया कि वैभव को अगली पिच पर कहाँ गेंद डाली जाएगी, तो उन्होंने हँसते हुए कहा कि "आईपीएल के बाद ही बताऊँगा"। इस जीत के दौरान कई दिलचस्प मौकों का सामना हुआ। मुल्लांपुर में खेल े गए इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर राजस्थान को पहले बल्ले‑बाजी का आमंत्रण दिया। राजस्थान ने वैभव सूर्यवंशी और जुरैल के अर्धशतक के सहयोग से 20 ओवर में 8 विकेट गिराकर 243 रन बनाए। जवाब में ऑरेंज आर्मी 19.

2 ओवर में 196 रन पर ऑल‑आउट हो गई। अब राजस्थान रॉयल्स को अगले क्वालीफ़ायर में गुजरात टाइटंस को मात देना है ताकि वह आरसीबी के खिलाफ फाइनल में जगह बना सके

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आईपीएल 2026 राजस्थान रॉयल्स वैभव सूर्यवंशी जोफ्रा आर्चर सनराइजर्स हैदराबाद

 

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