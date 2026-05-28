राजस्थान के पांच सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ाने और घुसपैठ रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है।

राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा को लेकर नया प्लान तैयार, किसी भी काम के लिए DM और SP की अनुमति जरूरी राजस्थान के पांच सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ाने और घुसपैठ रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है।15 किमी दायरे के 26 हजार पुराने निर्माण हटेंगेभारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा बढ़ाने, घुसपैठ रोकने, मादक पदार्थों एवं अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के साथ ही जनसांख्यिकी घनत्व को बनाए रखने के लिए विस्तृत कार्य योजना तय की गई है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 50 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य संबंधित जिलों के कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ों की अनुमति से हो सकेगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी तरह के निर्माण कार्य अगले दो माह में ध्वस्त किए जाएंगे। सीमा सुरक्षा बल ( बीएसएफ ), पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से पिछले दिनों तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य के श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं फलौदी जिलों में 15 किलोमीटर के दायरे में आ रहे करीब 26 हजार पुराने निर्माण हैं, जिन्हें अगले दो माह में हटाया जाएगा।वहीं, दो दिन पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की बीकानेर में सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ , गृह मंत्रालय , राज्य पुलिस महानिदेशक , मुख्य सचिव , पांच जिलों के कलक्टर ों एवं पुलिस अधीक्षक ों की बैठक में तय की गई गाइडलाइन की पालना शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन ने उपखंड अधिकारियों एवं थाना अधिकारियों से सीमावर्ती क्षेत्र में हुए संदिग्ध निर्माणों की सूची मांगी है। थाना अधिकारियों एवं तहसीलदारों से उनके प्रभार वाले क्षेत्रों में किसी भी नए व्यक्ति अथवा परिवार के रहने की सूचना की जानकारी उच्च स्तर पर देने के लिए कहा गया है। इसके बाद उच्च स्तर से मिले निर्देश के अनुसार कार्रवाई हो सकेगी।सीमावर्ती पांच जिला कलक्टर ों एवं पुलिस अधीक्षक ों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 184 गांवों का दौरा करने का कार्यक्रम तय किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों के म्यूल खातों एवं खाताधारकों की जानकारी एकत्रित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी योजना बनाई गई है।राज्य के पांच जिलों के सीमावर्ती 184 गांवों में विकास पर 550 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम-2 के तहत सीमावर्ती गांवों में विकास कार्य करवाने की योजना बनाई है। राजस्थान सरकार भी अपनी ओर से विकास कार्य करवाएगी। सड़क से जहां ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी, वहीं सुरक्षा बलों एवं स्थानीय प्रशासन की आवाजाही सुगम हो सकेगी। सीमावर्ती गांवों में बिजली की सुविधा होने से संदिग्धों पर नजर रखना आसान होगा.

राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा को लेकर नया प्लान तैयार, किसी भी काम के लिए DM और SP की अनुमति जरूरी राजस्थान के पांच सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ाने और घुसपैठ रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है।15 किमी दायरे के 26 हजार पुराने निर्माण हटेंगेभारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा बढ़ाने, घुसपैठ रोकने, मादक पदार्थों एवं अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के साथ ही जनसांख्यिकी घनत्व को बनाए रखने के लिए विस्तृत कार्य योजना तय की गई है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 50 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य संबंधित जिलों के कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों की अनुमति से हो सकेगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी तरह के निर्माण कार्य अगले दो माह में ध्वस्त किए जाएंगे। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से पिछले दिनों तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य के श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं फलौदी जिलों में 15 किलोमीटर के दायरे में आ रहे करीब 26 हजार पुराने निर्माण हैं, जिन्हें अगले दो माह में हटाया जाएगा।वहीं, दो दिन पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की बीकानेर में सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ, गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, पांच जिलों के कलक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक में तय की गई गाइडलाइन की पालना शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन ने उपखंड अधिकारियों एवं थाना अधिकारियों से सीमावर्ती क्षेत्र में हुए संदिग्ध निर्माणों की सूची मांगी है। थाना अधिकारियों एवं तहसीलदारों से उनके प्रभार वाले क्षेत्रों में किसी भी नए व्यक्ति अथवा परिवार के रहने की सूचना की जानकारी उच्च स्तर पर देने के लिए कहा गया है। इसके बाद उच्च स्तर से मिले निर्देश के अनुसार कार्रवाई हो सकेगी।सीमावर्ती पांच जिला कलक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 184 गांवों का दौरा करने का कार्यक्रम तय किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों के म्यूल खातों एवं खाताधारकों की जानकारी एकत्रित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी योजना बनाई गई है।राज्य के पांच जिलों के सीमावर्ती 184 गांवों में विकास पर 550 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम-2 के तहत सीमावर्ती गांवों में विकास कार्य करवाने की योजना बनाई है। राजस्थान सरकार भी अपनी ओर से विकास कार्य करवाएगी। सड़क से जहां ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी, वहीं सुरक्षा बलों एवं स्थानीय प्रशासन की आवाजाही सुगम हो सकेगी। सीमावर्ती गांवों में बिजली की सुविधा होने से संदिग्धों पर नजर रखना आसान होगा





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