राजाखेड़ा नगर पालिका में फर्जी पट्टों से पीएम आवास योजना का दुरुपयोग, नागरिकों ने मुख्यमंत्री से मांगी जांच

राजाखेड़ा नगर पालिका में फर्जी पट्टों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया है। नागरिकों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और आरोप लगाया है कि कर्मचारियों एवं राजनीतिज्ञों ने इस योजना में धांधली की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में लाभार्थी का चयन सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस (SECC) डेटा और अन्य पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाता है। लेकिन राजाखेड़ा नगर पालिका में कथित फर्जी पट्टों के जरिए इस योजना का दुरुपयोग किया गया, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने कई अपात्र व्यक्तियों की स्वीकृति आईडी का विवरण मुख्यमंत्री को भेजा है। एक विशेष मामले में, दो अलग-अलग स्वीकृत आवासों के पट्टे एक ही संपत्ति से जुड़े हैं, जबकि उन्हें अलग-अलग नामों पर जारी किया गया है। संपत्ति का वर्तमान मालिक एक ही व्यक्ति है, और उसने अपनी माता और दादी के नाम पर पट्टे बनवाकर योजना का लाभ उठाया। यह भ्रष्टाचार का एक गंभीर रूप है, जो सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पालिका में लंबे समय से अवैध पट्टों का कारोबार चल रहा है। कर्मचारियों और राजनीतिज्ञों ने मिलकर इस योजना में धांधली की है। कई लोगों ने योजना से मिली राशि से अपने व्यावसायिक भवन भी बना लिए। उन्होंने मांग की है कि सभी स्वीकृत आवासों की जांच करके दोषियों से राशि वसूली जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी को उजागर किया है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग है, बल्कि गरीबों के आवास के अधिकार का हनन भी है। न्याय की उम्मीद में नागरिकों ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले की गहन जांच कराने की मांग की है। उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा और दोषियों को सजा दिलाएगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में लाभार्थी का चयन सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस (SECC) डेटा और अन्य पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाता है। लेकिन राजाखेड़ा नगर पालिका में कथित फर्जी पट्टों के जरिए इस योजना का दुरुपयोग किया गया, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने कई अपात्र व्यक्तियों की स्वीकृति आईडी का विवरण मुख्यमंत्री को भेजा है। एक विशेष मामले में, दो अलग-अलग स्वीकृत आवासों के पट्टे एक ही संपत्ति से जुड़े हैं, जबकि उन्हें अलग-अलग नामों पर जारी किया गया है। संपत्ति का वर्तमान मालिक एक ही व्यक्ति है, और उसने अपनी माता और दादी के नाम पर पट्टे बनवाकर योजना का लाभ उठाया। यह भ्रष्टाचार का एक गंभीर रूप है, जो सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पालिका में लंबे समय से अवैध पट्टों का कारोबार चल रहा है। कर्मचारियों और राजनीतिज्ञों ने मिलकर इस योजना में धांधली की है। कई लोगों ने योजना से मिली राशि से अपने व्यावसायिक भवन भी बना लिए। उन्होंने मांग की है कि सभी स्वीकृत आवासों की जांच करके दोषियों से राशि वसूली जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी को उजागर किया है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग है, बल्कि गरीबों के आवास के अधिकार का हनन भी है। न्याय की उम्मीद में नागरिकों ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले की गहन जांच कराने की मांग की है। उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा और दोषियों को सजा दिलाएगा





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