राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने से पांच लोगों की जिंदा जलकर मौत

राजस्थान के अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें पांच लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. मृतकों में तीन महिलाएं, एक पुरुष और एक बच्चा शामिल हैं. सभी लोग मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले थे और वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे थे. कार में अचानक आग लगने से सभी जिंदा जल गए.

राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें पांच लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. यह हादसा बुधवार की देर रात लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर के पास हुआ.

मृतकों में तीन महिलाएं, एक पुरुष और एक बच्चा शामिल हैं. सभी लोग मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले थे और वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे थे. परिवार ने वैष्णो देवी यात्रा के लिए टैक्सी बुक की थी. दर्शन करने के बाद, जब उनकी कार अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में मौजपुर के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी, तभी कार में अचानक आग लग गई.

आग इतनी तेजी से फैली कि कार में बैठे पांच लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और वे जिंदा जल गए. यह हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों की रूह कांप उठी. कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर राख हो गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और दमकल को सूचना दी, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि किसी को बचाया नहीं जा सका.

कार सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चलने वाली थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि गैस रिसाव के कारण आग लगी. हादसे के वक्त ड्राइवर ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली. वह गंभीर रूप से झुलस गया और उसे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

हादसे की सूचना मिलते ही लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो चुकी थी. शव पूरी तरह जल चुके हैं, जिसके चलते उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया है. पुलिस ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त अब डीएनए टेस्ट के जरिए कराई जाएगी.

घटना के बाद मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है, जो आग लगने के कारणों की जांच करेगी. पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, पुलिस मृतकों के परिजनों से संपर्क कर रही है. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

यह हादसा एक बार फिर से सड़क सुरक्षा के प्रति सावधानी की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है. इस प्रकार के हादसों से बचने के लिए वाहनों की नियमित रखरखाई और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य है. इस घटना ने परिवारों को अद्भुत दर्द और गम का सामना करना पड़ा है, और समाज के सभी वर्गों में शोक की लहर फैल गई है.

स्थानीय प्रशासन ने घटना के बाद सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त उपायों पर विचार किया जा रहा है





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