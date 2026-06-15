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राजस्थान बारां: ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत में पत्नी की मौत, पति गंभीर घायल

सड़क दुर्घटना News

राजस्थान बारां: ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत में पत्नी की मौत, पति गंभीर घायल
राजस्थान सड़क हादसाबारां दुर्घटनाट्रैक्टर ट्रॉली बाइक टक्कर
📆15-06-2026 11:06:00
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राजस्थान के बारां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और मोटरसाइकिल की टक्कर से दंपती घायल हुए, जिसमें महिला की मौत हो गई और पति गंभीर घायल है। पुलिस जांच शुरू कर चुकी है।

राजस्थान के बारां जिले के भंवरगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और मोटरसाइकिल की दर्दनाक भिड़ंत हुई। तेजाजी के थाना के सामने ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर से दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन द्रौपदी बाई गुर्जर (45) की हालत गंभीर होने के कारण उनका निधन हो गया। उनके पति घनश्याम गुर्जर की हालत भी गंभीर बनी हुई है, उन्हें बेहतर उपचार के लिए कोटा रेफर कर दिया गया। दोनों सादर थाना क्षेत्र के मियांडा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, तुरंत एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसा ट्रैक्टर-ट्रॉली और मोटरसाइकिल की आमने-सामने की भिड़ंत से हुआ है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है और हादसे के कारणों की जांच जारी है। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई.

राजस्थान के बारां जिले के भंवरगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और मोटरसाइकिल की दर्दनाक भिड़ंत हुई। तेजाजी के थाना के सामने ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर से दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन द्रौपदी बाई गुर्जर (45) की हालत गंभीर होने के कारण उनका निधन हो गया। उनके पति घनश्याम गुर्जर की हालत भी गंभीर बनी हुई है, उन्हें बेहतर उपचार के लिए कोटा रेफर कर दिया गया। दोनों सादर थाना क्षेत्र के मियांडा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, तुरंत एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसा ट्रैक्टर-ट्रॉली और मोटरसाइकिल की आमने-सामने की भिड़ंत से हुआ है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है और हादसे के कारणों की जांच जारी है। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई

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राजस्थान सड़क हादसा बारां दुर्घटना ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक टक्कर राष्ट्रीय राजमार्ग-27 दंपती घायल

 

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