Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

राजस्थान के झुंझुनू जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, दो महिलाओं की मौत

समाचार News

राजस्थान के झुंझुनू जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, दो महिलाओं की मौत
राजस्थानझुंझुनू जिलासड़क हादसा
📆07-06-2026 04:44:00
📰Dainik Jagran
83 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 53%

राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात इनोवा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राजस्थान के झुंझुनू जिले की दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात इनोवा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव शिमला, तहसील खेतड़ी निवासी नरेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी मां कमला, चाचा दुलीचंद, चाची भतेरी और चचेरे भाई नवनीत के साथ गांव नांगल कालिया में रिश्तेदार ममता का हालचाल जानने जा रहे थे। नरेश अपनी मोटरसाइकिल पर मां कमला और नवनीत को लेकर चल रहा था, जबकि दुलीचंद अपनी पत्नी भतेरी के साथ दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार थे। जब वे अकबरपुर फ्लाईओवर के पास टोल टैक्स के नजदीक पहुंचे तो दुलीचंद की मोटरसाइकिल अचानक पंचर हो गई। इसके बाद दोनों मोटरसाइकिलों को सड़क किनारे खड़ा कर सभी लोग नीचे उतर गए। इसी दौरान नारनौल की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक इनोवा कार ने पहले मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे खड़े पांचों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कमला, भतेरी, दुलीचंद और नवनीत गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि नरेश को मामूली चोटें आईं। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत एंबुलेंस की मदद से घायल ों को नांगल चौधरी और बाद में नारनौल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत के चलते कुछ घायल ों को जयपुर रेफर कर दिया गया। नारनौल के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों ने कमला को मृत घोषित कर दिया, जबकि जयपुर में उपचार के दौरान भतेरी ने दम तोड़ दिया। अन्य घायल ों का उपचार जारी है। शिकायतकर्ता के अनुसार हादसे के बाद इनोवा चालक कुछ देर मौके पर रुका, लेकिन भीड़ जुटने पर वाहन लेकर नांगल चौधरी की ओर फरार हो गया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, दुर्घटना करने और मौत का कारण बनने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान के झुंझुनू जिले की दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात इनोवा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव शिमला, तहसील खेतड़ी निवासी नरेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी मां कमला, चाचा दुलीचंद, चाची भतेरी और चचेरे भाई नवनीत के साथ गांव नांगल कालिया में रिश्तेदार ममता का हालचाल जानने जा रहे थे। नरेश अपनी मोटरसाइकिल पर मां कमला और नवनीत को लेकर चल रहा था, जबकि दुलीचंद अपनी पत्नी भतेरी के साथ दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार थे। जब वे अकबरपुर फ्लाईओवर के पास टोल टैक्स के नजदीक पहुंचे तो दुलीचंद की मोटरसाइकिल अचानक पंचर हो गई। इसके बाद दोनों मोटरसाइकिलों को सड़क किनारे खड़ा कर सभी लोग नीचे उतर गए। इसी दौरान नारनौल की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक इनोवा कार ने पहले मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे खड़े पांचों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कमला, भतेरी, दुलीचंद और नवनीत गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि नरेश को मामूली चोटें आईं। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत एंबुलेंस की मदद से घायलों को नांगल चौधरी और बाद में नारनौल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत के चलते कुछ घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया। नारनौल के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों ने कमला को मृत घोषित कर दिया, जबकि जयपुर में उपचार के दौरान भतेरी ने दम तोड़ दिया। अन्य घायलों का उपचार जारी है। शिकायतकर्ता के अनुसार हादसे के बाद इनोवा चालक कुछ देर मौके पर रुका, लेकिन भीड़ जुटने पर वाहन लेकर नांगल चौधरी की ओर फरार हो गया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, दुर्घटना करने और मौत का कारण बनने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

राजस्थान झुंझुनू जिला सड़क हादसा मौत घायल पुलिस जांच

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-07 07:44:00