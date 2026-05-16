राजस्थान में नीट पेपर लीक केस: 2025 में भी 40-40 लाख रुपए में नीट का पेपर बिकने की सूचना मिली थी

रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान एसओजी-एटीएस को वर्ष 2025 में भी 40-40 लाख रुपए में नीट का पेपर बिकने की सूचना मिली थी। इस मामले में एसओजी की टीम राजस्थान में पेपर लीक गिरोह की तलाश में जुटी थी। हालांकि, इस मामले में कोई आगे जांच नहीं की गई। पूछताछ में हरदास को भी हिरासत में लिया गया था। मामले के संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो सका। इस मामले में सीबीआइ में भी जांच चल रही है। वहीं, टेंगड़ा स्थित एक जांच एजेंसी ने भी नीट पेपर लीक मामले में 5 लाख के रेंटन माफ किए हैं। सभी संदिग्ध अब तक भाग नहीं लिया है।

NEET Paper Leak: राजस्थान में 2025 में 40-40 लाख रुपए में नीट का पेपर बिकने की सूचना मिली थी। एसओजी की टीम राजस्थान में पेपर लीक गिरोह की तलाश में जुटी थी, जिसके चलते दो दिन तक डेरा डाले रखा। तीन संदिग्धों को भी पकड़ा गया। हालांकि, मामला अफवाह का बताकर आगे जांच ही नहीं की गई। अब दावा किया जा रहा है कि 2025 में बड़ी संख्या में नीट का पेपर परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों के पास पहुंचा था। झुंझुनूं के बनगोठडी निवासी हरदास को हिरासत में लिया गया था। तीन आरोपियों पर आरोप था कि नीट का पेपर उपलब्ध करवाने के बदले 40-40 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। उधर, नीट गेस पेपर की सूचना देने आए परिवादी की रपट दर्ज नहीं करने पर उद्योग नगर थाना के एसआइ प्रभुसिंह को लाइन हाजिर किया है। पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर सीकर के एक सेंटर पर 2024 में हुई नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। इससे पूर्व, 2024 में नीट परीक्षा को लेकर देशभर में विवाद हुआ था। तब भी गैस पेपर के मामले में अलग-अलग एफआइआर दर्ज की गई थी.

NEET Paper Leak: राजस्थान में 2025 में 40-40 लाख रुपए में नीट का पेपर बिकने की सूचना मिली थी। एसओजी की टीम राजस्थान में पेपर लीक गिरोह की तलाश में जुटी थी, जिसके चलते दो दिन तक डेरा डाले रखा। तीन संदिग्धों को भी पकड़ा गया। हालांकि, मामला अफवाह का बताकर आगे जांच ही नहीं की गई। अब दावा किया जा रहा है कि 2025 में बड़ी संख्या में नीट का पेपर परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों के पास पहुंचा था। झुंझुनूं के बनगोठडी निवासी हरदास को हिरासत में लिया गया था। तीन आरोपियों पर आरोप था कि नीट का पेपर उपलब्ध करवाने के बदले 40-40 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। उधर, नीट गेस पेपर की सूचना देने आए परिवादी की रपट दर्ज नहीं करने पर उद्योग नगर थाना के एसआइ प्रभुसिंह को लाइन हाजिर किया है। पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर सीकर के एक सेंटर पर 2024 में हुई नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। इससे पूर्व, 2024 में नीट परीक्षा को लेकर देशभर में विवाद हुआ था। तब भी गैस पेपर के मामले में अलग-अलग एफआइआर दर्ज की गई थी





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