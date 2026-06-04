राजस्थान में 1,150 ई‑बसों की शुरुआत, जयपुर को 450 बसें, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बनेंगे

प्रधानमंत्री ई‑बस सेवा योजना के तहत राजस्थान के 8 शहरों में कुल 1,150 इलेक्ट्रिक बसें चलाने, चार्जिंग स्टेशन तथा डिपो विकसित करने की योजना अमल में लाई जा रही है। जयपुर को सबसे अधिक 450 बसों का आवंटन मिला है, जबकि अन्य शहरों को भी विभिन्न संख्या में ई‑बसें मिलने वाली हैं।

राजस्थान में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना का कार्यान्वयन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राज्य के आठ प्रमुख शहरों में कुल 1,150 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा, साथ ही चार्जिंग स्टेशन और डिपो सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। इस दिशा में आयोजित द्वितीय राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में मुख्य सचिव वी.

श्रीनिवास ने सभी विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्यान्वयन और उत्पन्न होने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। बैठक में इलेक्ट्रिक बसों की परिचालन आवश्यकताओं, बुनियादी ढांचे के निर्माण, वित्तीय प्रतिबद्धताओं और विभिन्न विभागों के समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब चार्जिंग स्टेशन, डिपो एवं 'बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर' के निर्माण कार्य तेज गति से चल रहे हैं।



योजना के तहत जयपुर को सबसे अधिक 450 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं, जिससे राज्य की राजधानी में सार्वजनिक परिवहन का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। जोधपुर और बीकानेर को प्रत्येक 125 बसें प्रदान की जाएंगी, जबकि अजमेर, अलवर और कोटा में प्रत्येक 100 बसें चलाने का प्रावधान है। उदयपुर, सीकर और भीलवाड़ा को 50-50 बसें मिलेंगी। इन बंटवारे से शहरी परिवहन अधिक आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल बन जाएगा। बैठक में वित्तीय सहायता की स्वीकृति, मौजूदा बस डिपो का नवीनीकरण और उन्नयन प्रस्तावों की समीक्षा भी की गई, जिससे इलेक्ट्रिक बस संचालन के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध हो सकें।



नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने बताया कि राज्य में इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण घटाने के इस अहम कदम को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करेंगे। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने कहा कि योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बैठक में परिवहन विभाग, वित्त विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, ऊर्जा विभाग तथा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) के वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रतिनिधि भी शामिल थे। सरकार का लक्ष्य पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, शहरी यातायात की सुविधा में सुधार करना और निवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है





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