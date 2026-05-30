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राजस्थान में चली काली-पाली आंधी, धूल से भरा आसमान

मौसम News

राजस्थान में चली काली-पाली आंधी, धूल से भरा आसमान
राजस्थानचुरूश्रीगंगानगर
📆30-05-2026 11:11:00
📰News Nation
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राजस्थान के चुरू और श्रीगंगानगर में काली-पीली आंधी से पूरा आसमान भर गया. धूल ने पूरे इलाके को घेर लिया था. जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से शनिवार को बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है.

राजस्थान के चुरू - श्रीगंगानगर में चली काली-पाली आंधी , धूल से भरा आसमान; सामने आई VIDEO। राजस्थान के चुरू और श्रीगंगानगर में काली-पीली आंधी से पूरा आसमान भर गया.

धूल ने पूरे इलाके को घेर लिया था. जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया. राजस्थान के चुरू और श्रीगंगानगर में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. ये राहत मौसम में अचानक आए बदलाव की वजह से हुआ.

शनिवार दोपहर बाद श्रीगंगानगर और चुरू जिले में काली-पीली आंधी चली. लोगों का कहना है कि देखते ही देखते आसमान में धूल का गुबार छा गया और तुरंत बाद तेज स्पीड से काली-पीली आंधी चली, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया. अचानक आई इस आंधी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और घरों और गलियों में हर जगह मिट्टी ही मिट्टी हो गई.

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से शनिवार को बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है. मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां आने वाले चार से पांच दिनों तक जारी रह सकती है.

इस वजह से दिन के तापमान में गिरावट आने और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. शुक्रवार शाम को तेज आंधी को भी तेज आंधी का असर दिखाई दिया. अगुना मोहल्ला स्थित सांचिय माता मंदिर के समक्ष वर्षों पुराना नीम का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया. सौभाग्य से उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से तापमान में बड़ा हादसा टल गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर उस वक्त वहां आवाजाही होती तो गंभीर हादसा हो सकता था. शुक्रवार शाम को आई तेज असर शहर में साफ दिखाई दिया. अगुना मोहल्ला स्थित संचिया माता मंदिर के समक्ष वर्षों पुराना नीम का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया. गनीमत रही कि वहां कोई भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर उस वक्त वहां से आता जाता तो गंभीर हादसा हो सकता था

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राजस्थान चुरू श्रीगंगानगर काली-पाली आंधी धूल मौसम विभाग पश्चिमी विक्षोभ बीकानेर जयपुर अजमेर कोटा भरतपुर उदयपुर जोधपुर

 

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