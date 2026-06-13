राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 29 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के 29 जिलों में आंधी, तेज हवाएं और बारिश की चेतावनी जारी। अजमेर, चूरू, नागौर आदि जिलों में 60-70 किमी/घंटे की रफ्तार से भारी अंधड़ की उम्मीद।

राजस्थान की मौसम स्थिति गंभीर है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 14 जून को राजस्थान के 29 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अजमेर, चूरू और नागौर सहित आठ जिलों में 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भारी अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित 21 जिलों में तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्सोभ के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नम हवाएं मरुधरा की तरफ धकेल रही हैं, जससे राजस्थान में बारिश और तूफान की स्थिति पैदा हो रही है। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, चूरू, डीडवाना-कुचामन और नागौर जिलों में आंधी, कड़कड़ाती बिजली और बारिश का असर सबसे अधिक देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में धूल का अंधेरा फैल सकता है, इसलिए यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर सहित अन्य जिलों में भी 50-60 किमी/घंटे की गति से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश का दौर अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि खेतों में रखी फसलों को तुरंत तिरपाल से ढक लें या सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। साथ ही, स loot ऐसी हवा चल सकती है कि सड़क पर गाड़ियों का संचालन खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग ने हर जिले के लिए अलग-अलग चेतावनियाँ जारी की हैं, जिनमें 60-70 किमी/घंटे की रफ्तार वाली आंधी और बिजली के जोखिम का विशेaksan है। स्थिति के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए मौसम विभाग ने निरंतर अपडेट दिया जा रहा है.

राजस्थान की मौसम स्थिति गंभीर है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 14 जून को राजस्थान के 29 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अजमेर, चूरू और नागौर सहित आठ जिलों में 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भारी अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित 21 जिलों में तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्सोभ के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नम हवाएं मरुधरा की तरफ धकेल रही हैं, जससे राजस्थान में बारिश और तूफान की स्थिति पैदा हो रही है। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, चूरू, डीडवाना-कुचामन और नागौर जिलों में आंधी, कड़कड़ाती बिजली और बारिश का असर सबसे अधिक देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में धूल का अंधेरा फैल सकता है, इसलिए यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर सहित अन्य जिलों में भी 50-60 किमी/घंटे की गति से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश का दौर अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि खेतों में रखी फसलों को तुरंत तिरपाल से ढक लें या सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। साथ ही, स loot ऐसी हवा चल सकती है कि सड़क पर गाड़ियों का संचालन खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग ने हर जिले के लिए अलग-अलग चेतावनियाँ जारी की हैं, जिनमें 60-70 किमी/घंटे की रफ्तार वाली आंधी और बिजली के जोखिम का विशेaksan है। स्थिति के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए मौसम विभाग ने निरंतर अपडेट दिया जा रहा है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राजस्थान मौसम आंधी बारिश पश्चिमी विक्षोभ येलो अलर्ट मौसम विभाग

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

बॉस ने नहीं दी सिक लीव, ऑफिस में ही मौत: 2 बार मेडिकल भी दिखाया था; 29 साल की महिला ने वॉशरूम में दम तोड़ाSouth Africa office death ignites corporate culture debate. Follow latest updates.

Read more »

सिलीगुड़ी-कटिहार इंटरसिटी ट्रेन से 29 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद, RPF ने 1 तस्कर को किया गिरफ्तार - 29 liters liquor seized from siliguri katihar intercity expressठाकुरगंज में आरपीएफ ने सिलीगुड़ी-कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस से लगभग 29.820 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की। सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान में एक तस्कर सुनील साह को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है।

Read more »

सोनभद्र में दो दिन पहले गायब युवक का शव पुलिया के नीचे पड़ा मिला, घटना की जाँच करने पहुंची पुलिस - the body of a young man from sonbhadra who had gone missing two days ago was found lying under a culvert the police have arrived to investigate the incidentसोनभद्र के डाला क्षेत्र में दो दिन से लापता 29 वर्षीय युवक रवि धरकार का शव गोरादह पुलिया के नीचे मिला, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है, मौत के कारणों का खुलासा रिपोर्ट आने के बाद होगा।

Read more »

बिना रेरा नंबर के खरीदा फ्लैट या प्लॉट तो फंसेगा पैसा, पटना में रडार पर आए 29 प्रोजेक्ट्स - patna rera cracks down on 29 builders using satellite imageryरेरा ने पटना में सैटेलाइट इमेजरी के जरिए 29 संदिग्ध बिल्डरों और परियोजनाओं की पहचान की है। जिला प्रशासन और नगर निकाय के साथ मिलकर इन पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है, ताकि खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके।

Read more »

29 साल बाद साथ दिखेंगे सनी देओल-अक्षय खन्ना, 'इक्का' की रिलीज डेट से उठा पर्दासनी देओल और अक्षय खन्ना, सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​की नेटफ्लिक्स फिल्म 'इक्का' में लीड रोल में हैं. इस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म की रिलीज डेट अब तय हो गई है. यह फिल्म 10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

Read more »

सतिंदर सरताज की नई कस्टम Yezdi Roadster: बाइक प्रेम का नया आयामपंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज ने अपने गैरेज में एक खास कस्टम Yezdi Roadster शामिल की है। यह बाइक शार्कसाइन ब्लू रंग में है और इसके फ्यूल टैंक पर 'Satinder Sartaaj X Yezdi Custom' लिखा है। 334cc का यह मॉडल 29 HP पावर और 29 Nm टॉर्क देता है। इसमें डुअल एग्जॉस्ट, ABS, डिजिटल क्लस्टर, LED लाइटिंग, ट्यूबलेस टायर, अलॉय व्हील्स और 795 mm सीट हाइट जैसी खूबियाँ हैं। ब्रेकिंग के लिए आगे 320 mm और पीछे 240 mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती कीमत 2.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, लेकिन सतिंदर के लिए इसे विशेष रूप से कस्टमाइज़ किया गया है।

Read more »