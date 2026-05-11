राजस्थान NEET परीक्षा विवाद: गेस पेपर और असली पेपर में 125 सवालों का मिलान, SOG की बड़ी जांच शुरू

राजस्थान में NEET परीक्षा से पहले वायरल हुए एक गेस पेपर में 125 सवालों के असली पेपर से मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। SOG और NTA इस गंभीर मामले की गहन जांच कर रहे हैं।

राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा NEET-2026 को लेकर एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने पूरे राज्य के शिक्षा तंत्र और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में विशेष ऑपरेशन ग्रुप (SOG) द्वारा की गई शुरुआती जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि परीक्षा आयोजित होने से पहले ही एक गेस पेपर बाजार में वायरल हो गया था, जिसमें दिए गए लगभग 125 सवाल हूबहू असली प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। यह कोई मामूली संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर सवालों का मिलान होना सीधे तौर पर परीक्षा की गोपनीयता भंग होने की ओर इशारा करता है। इस खुलासे के बाद से ही प्रशासनिक गलियारों और छात्रों के बीच भारी हड़कंप मचा हुआ है। SOG के अधिकारी अब इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि आखिर यह गेस पेपर किसने तैयार किया और इसे किस माध्यम से छात्रों तक पहुँचाया गया। इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से बात करते हुए SOG के एडीजी विशाल बंसल ने स्पष्ट किया कि यह मामला अत्यंत गंभीर है। उनके अनुसार, यह कथित गेस पेपर व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए तेजी से फैला था और इसके अलावा शहर की कई फोटोकॉपी दुकानों पर भी इसकी प्रतियां उपलब्ध थीं। अधिकारियों का मानना है कि यह एक सुनियोजित साजिश हो सकती है जिसके जरिए कुछ चुनिंदा छात्रों को अनुचित लाभ पहुँचाने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी ओर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भी इस मामले को स्वीकार किया है। NTA ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X पर एक बयान जारी करते हुए बताया कि उन्हें 7 मई की शाम को परीक्षा में गड़बड़ी और संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन इनपुट्स को गंभीरता से लेते हुए NTA ने 8 मई की सुबह ही सारी जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप दी थी ताकि समय रहते इस धांधली को रोका जा सके और दोषियों की पहचान की जा सके। यह तथ्य कि परीक्षा से ठीक एक दिन पहले छात्रों के बीच यह पेपर वायरल था, इस आशंका को और पुख्ता करता है कि कहीं न कहीं से पेपर लीक हुआ था। जांच की कमान संभालते हुए SOG की टीमों ने राजस्थान के सीकर जिले में व्यापक छापेमारी और पूछताछ अभियान चलाया है। सीकर को शिक्षा का केंद्र माना जाता है, इसलिए यहाँ के कई हॉस्टलों और कोचिंग सेंटरों में रहने वाले छात्रों और संदिग्ध युवकों से पूछताछ की गई है। जांच अधिकारियों ने कई मोबाइल फोन जब्त किए हैं और व्हाट्सएप चैट्स सहित अन्य डिजिटल रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है ताकि इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक पहुँचा जा सके। रिपोर्टों के अनुसार, 2 मई की रात को, यानी परीक्षा से महज कुछ घंटे पहले, यह गेस पेपर कई छात्रों के पास पहुँचाया गया था। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि परीक्षा के दिन ही कुछ जागरूक छात्रों ने सीकर के उद्योग नगर थाने में इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। छात्रों ने पुलिस को बताया था कि उनके पास एक ऐसा पेपर है जिसमें वही सवाल हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं। हालांकि, उस समय स्थानीय पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण आरोपियों को बचने का मौका मिल गया होगा। अब SOG यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पुलिस की लापरवाही के पीछे भी कोई दबाव था या यह महज एक प्रशासनिक चूक थी। यह पूरा मामला केवल एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों के भविष्य और मेहनत के साथ खिलवाड़ है जो दिन-रात एक करके इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। यदि 125 सवालों का मिलान एक गेस पेपर से होता है, तो यह पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता को शून्य कर देता है। वर्तमान में, SOG एक दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है और डिजिटल सबूतों के आधार पर गिरफ्तारियां जल्द ही होने की संभावना है। शिक्षा जगत में इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर कर दिया है। अब सबकी नजरें SOG और NTA की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि यह वाकई एक संयोग था या फिर किसी बड़े सिंडिकेट द्वारा रची गई साजिश। राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्रालय से भी यह उम्मीद की जा रही है कि वे इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और योग्य छात्रों को उनका हक मिल सके.

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