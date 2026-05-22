राजस्थान के इस जिले में पंप पर 110 रुपये और दुकानों में 100 रुपये लीटर पेट्रोल, सस्ते पेट्रोल का खतरनाक सच

श्रीगंगानगर में कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने के बाद गलियों और दुकानों में 100 रुपये लीटर में संदिग्ध पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई। लोग बोतलों और जरीकेन से पेट्रोल खरीदते नजर आए। मिलावटी ईंधन से हादसे और इंजन खराब होने का खतरा बढ़ गया।

राजस्थान के इस जिले में पंप पर 110 रुपए और दुकानों में 100 रुपए लीटर पेट्रोल , सस्ते पेट्रोल का खतरनाक सच! श्रीगंगानगर में कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने के बाद गलियों और दुकानों में 100 रुपए लीटर में संदिग्ध पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई। लोग बोतलों और जरीकेन से पेट्रोल खरीदते नजर आए। मिलावटी ईंधन से हादसे और इंजन खराब होने का खतरा बढ़ गया है। श्रीगंगानगर .

शहर के कई पेट्रोल पंप ड्राई होने के बाद गली-मोहल्लों में अवैध रूप से सस्ता पेट्रोल बेचने वालों की पौबारह हो गई। पेट्रोल नहीं मिलने की अफवाह फैलते ही बाइक और कार चालक दुकानों की ओर दौड़ पड़े। पेट्रोल पंपों की तुलना में कम कीमत पर मिलने वाले पेट्रोल के कारण यह अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार शाम कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजेल खत्म होने से अफरा-तफरी मच गई। जहां ईंधन उपलब्ध था, वहां वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस स्थिति के बीच कई लोग लाइन में लगने की बजाय दुकानों से पेट्रोल खरीदते नजर आए। रात 11 बजे तक कई स्थानों पर वाहनों में बोतलों और जरीकेन से पेट्रोल डाला जाता रहा।में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 110.41 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि दुकानों पर यह 100 रुपए प्रति लीटर में उपलब्ध है। पहले लोगों का मानना था कि पंजाब से सस्ता पेट्रोल लाकर यहां बेचा जा रहा है, लेकिन अब पंजाब में भी पेट्रोल 101.08 रुपए प्रति लीटर होने के बावजूद यहां 100 रुपए में बिक्री हो रही है। दुपहिया वाहन मिस्त्री प्रमोद कुमार ने बताया कि यह पेट्रोल मिलावटी होने के कारण सस्ता है। इसमें एथेनॉल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों की मिलावट की आशंका है। उन्होंने कहा कि ऐसे ईंधन से वाहनों के इंजन खराब हो सकते हैं।एक दुकानदार ने बताया कि शहर का एक बड़ा कारोबारी अलग-अलग दुकानों तक पेट्रोल पहुंचाता है। उसने दावा किया कि इस धंधे से रोजाना चार-पांच सौ रुपये तक की कमाई हो जाती है। दुकानदार के अनुसार पेट्रोल की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र का है, हालांकि उसे यह जानकारी नहीं कि ईंधन कहां से लाया जाता है और उसमें क्या मिलाया जाता है।दुकानों में प्लास्टिक ड्रम और जरीकेन में पेट्रोल का भंडारण किया जा रहा है, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। जिले में पहले भी अवैध डीजल भंडारण के कारण आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि अब कंपनियां एडवांस भुगतान के बाद ही आपूर्ति कर रही हैं, जिससे कई पंपों पर संकट की स्थिति बन सकती है। पेट्रोल-डीजल की किल्लत जैसी कोई स्थिति नहीं है। कुछ पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों के बीच भीधापन संबंधी समस्या के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राजस्थान श्रीगंगानगर पेट्रोल सस्ता पेट्रोल मिलावटी ईंधन हेराफेरी

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

भीषण गर्मी ने बदला बीमारियों का पैटर्न, अस्थमा के मरीज बढ़े, दिल, किडनी और पेट भी कर रहा परेशान | Health Alert Asthma Cases Increased In Summer Hot Days Changed Diseased PatternHealth Alert in Scorching heat: 40 डिग्री में तपिश का चल रहा टॉर्चर, सांस की बीमारी से जुड़े 100 मरीजों की ओपीडी में 20 अस्थमा वाल

Read more »

भीषण गर्मी ने बदला बीमारियों का पैटर्न, अस्थमा के मरीज बढ़े, दिल, किडनी और पेट भी कर रहा परेशान | Health Alert Asthma Cases Increased In Summer Hot Days Changed Diseased PatternHealth Alert in Scorching heat: 40 डिग्री में तपिश का चल रहा टॉर्चर, सांस की बीमारी से जुड़े 100 मरीजों की ओपीडी में 20 अस्थमा वाल

Read more »

देश के 100 ‘बेस्ट परफार्मिंग’ जिला मजिस्ट्रेटों में शामिल हुए आजमगढ़ के डीएम, यूपी के लिए गौरव - azamgarh dm ias ravindra kumar among top 100 dms in indiaआजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को फेम इंडिया मैगजीन के अखिल भारतीय सर्वेक्षण में देश के 100 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिला मजिस्ट्रेटों में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, जिसमें राज्य के कुल आठ जिलाधिकारी चयनित हुए...

Read more »

योगी सरकार ने 200 से ज्यादा अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट किया, 100 अस्पतालों का भुगतान रोका और 100 अस्पतालों को निलंबित कियायोगी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले 200 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट किया है। ने 100 अस्पतालों का भुगतान रोका है। साथ ही 100 अस्पतालों को निलंबित किया है। सरकार की ओर से ब्लैक लिस्ट किए गए 200 से ज्यादा अस्पतालों में गरीबों के इलाज में धांधली का आरोप है। जिन अस्पतालों पर एक्शन लिया गया है, उन पर आरोप है कि आयुष्मान योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया और गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया गया था। आयुष्मान योजना में पंजीकरण के लिए 35 मानकों को पूरा करना अनिवार्य रखा गया है।

Read more »

झारखंड में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी रफ्तार, मेडिकल कॉलेजों के लिए 100 करोड़ जारीJharkhand Government: झारखंड सरकार ने हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं. वहीं ग्रामीण कार्य विभाग में कई अभियंताओं का तबादला कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है.

Read more »

गूगल पर छाया 'मेलोडी': मोदी-मेलोनी की मुलाकात के बाद सर्च इंडेक्स 100 के पार, ग्राफ देखकर दिग्गज भी हैरान - melody dominates google search index crosses 100 after modi melony meetingप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच हुई एक बेहद दिलचस्प मुलाकात के बाद इंटरनेट पर 'मेलोडी' Melody शब्द की सर्च में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है।

Read more »