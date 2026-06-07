राजस्थान में खाद्य सुरक्षा की हालिया स्थिति को लेकर एक नई रिपोर्ट ने मुक्त किया गया है जिसमें आपातकालीन तथ्यों ने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया है। 2022 से 2026 तक की अवधि में 69,287 नमूनों की जांच में 15,644 फेल, लेकिन कार्रवाई सीमित। न्यायालय में केवल 9 मामलों में सजा, 21.37 करोड़ रुपये जुर्माना। दूध में कुछ विशेष रसायनों की पहचान, लेकिन यूरिया जैसे खतरनाक पदार्थों का कोई स栗ा नहीं। संदेह हैं प्रणाली की कार्यक्षमता और पारदर्शिता पर।

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर एक नई रिपोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। 2022 से जनवरी 2026 तक राज्य में दूध समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के 69,287 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 15,644 नमूने (22.6 प्रतिशत) अमानक पाए गए। इसका मतलब है कि हर पांच नमूने में से एक से ज्यादा गुणवत्ता मानकों के अनुसार ठीक नहीं रहे। उदासीन रूप से, इतने बड़े प्रतिशत के फेल नमूनों के बावजूद कार्रवाई बहुत कम हुई। केवल तीन संस्थानों के लाइसेंस निलंबित किए गए और एक ही FIR दर्ज हुई, जबकि कई मामलों में लाइसेंस बहाल भी कर दिए गए। विधानसभा के लिए तैयार रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 13,679 मामलों में न्याय ालयों में परिवाद पेश किए गए, पर केवल 9 मामलों में सजा हुई और 21.37 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। यह बात स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रतिबंधन और दंड प्रकारों की निगरानी और क्रियान्वयन में गंभीर कमी है। ऐसे में दूध जांच में कुछ विशेष मामलों का जिक्र भी किया गया है, जैसे कि हनुमानगढ़ जिले के एक नमूने में सॉर्बिटोल की मौजूदगी की पुष्टि हुई। सॉर्बिटोल एक कृत्रिम मिठास देने वाला रसायन है, जो खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंतित करने वाली बात है। हालांकि, रिपोर्ट में यूरिया या अन्य प्रतिबंधित एवं हानिकारक रसायनों के व्यापक उपयोग का कोई स栗ा नहीं दिखाई दे रहा। इस सारी स्थिति के बीच कई भ्रम और प्रश्न भी उभरे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसे बड़े पैमाने पर अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले उत्पादकों और विक्रेताओं की सार्वजनिक सूची तैयार क्यों नहीं की जा रही है?

क्या इसके पीछे किसी प्रकार की संवेदनशीलता या प्रणालीगत कमज़ोरियों का सामना करना है? कई लोगों ने यह भी संदेह व्यक्त किया कि क्या विभाग में दस्तावेजी कार्रवाई के दौरान अarchy है?

राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीना ने कई बार सर्मpresa अपनी रigation दी है, कई बार इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी है, और अक्सर विभाग की टीम पर 20 लाख रुपए की रिश्वत के आरोपों का सामना करना पड़ता है। जयपुर के केदारनाथ यात्रा के दौरान भूस्खलन में युवक की मौत और दो मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया बैठाने जैसी घटनाओं ने भी राज्य में खाद्य सुरक्षा और तकनीकी क्षमता के बारे में और चिंता बढ़ा दी है। इस तरह की गतिविधियों के मાળવામાં, राजस्थान सरकार और खाद्य सुरक्षा विभाग को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और नागरिकों की भरोसा बनाने के लिए कड़ी और पारदर्शी कार्रवाई की जरूरत है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

खाद्य सुरक्षा शासन राजस्थान खाद्य सुरक्षा अमानक नमूने लाइसेंस निलंबन सॉर्बिटोल जुर्माना

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Budget 2026 Live: आज से संसद का बजट सत्र शुरू, इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री से ये हैं उम्मीदेंBudget 2026 Expectations Live: बजट 2026 इनकम टैक्स | Budget 2026 latest updates | Budget news | Budget Updates | Budget 2026 Expectations Sectorwise

Read more »

नोरा फतेही ने रचा इतिहास: फीफा वर्ल्ड कप 2022 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में परफॉर्म कर बनीं पहली बॉलीवुड स्टार...Nora Fatehi creates history, becomes first Bollywood star at FIFA World Cup 2022 & T20 World Cup 2026. Follow latest updates.

Read more »

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान आज इंग्लैंड से हारा तो क्या होगा, कट जाएगा सेमीफाइनल से पत्ता? समझें पूरा सेनेरियोटी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में अब पाकिस्तान का सामना इंग्लैंड से है। 2022 के टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी इन दोनों टीमों के बीच ही खेला गया था।

Read more »

2022 से 2026 तक संघर्षों की मार: यूक्रेन- गाजा ही नहीं, पूरे पश्चिम एशिया में बढ़ रहा मौत और विस्थापन का आंकड़ा2022 से 2026 तक संघर्षों की मार: यूक्रेन- गाजा ही नहीं, पूरे पश्चिम एशिया में बढ़ रहा मौत और विस्थापन का आंकड़ा

Read more »

NEET (UG) 2026: NTA ने जारी की एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप, 3 मई को होगी परीक्षाNational Testing Agency (NTA) ने NEET (UG) 2026 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा 3 मई 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:20 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस वर्ष लगभग 22.6 लाख से 26 लाख छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है।

Read more »

Thomas Cup 2026: फ्रांस ने तोड़ा भारत का सपना, थॉमस कप में ब्रॉन्ज मेडल से करना पड़ा संतोषथॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सफर समाप्त हो गया है। इस हार के बाद भी 2022 की चैंपियन टीम इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है।

Read more »