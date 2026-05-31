राजस्थान में नकली बीज कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जोधपुर संभाग के चार जिलों में एक साथ छापेमारी की, जिसमें 27,178 बैग संदिग्ध मूंगफली बीज की बिक्री पर रोक लगा दी गई। 32 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।

राजस्थान में नकली और अमानक बीज कारोबार के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। जोधपुर संभाग के चार जिलों में एक साथ हुई छापेमारी के दौरान 27,178 बैग संदिग्ध मूंगफली बीज की बिक्री पर रोक लगा दी गई, जबकि 32 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से बीज कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। राजस्थान में किसानों को नकली और अमानक बीजों से बचाने के लिए कृषि मंत्री डॉ.

किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा अभियान शुरू किया है। कृषि विभाग ने उनके निर्देश पर जोधपुर संभाग के चार जिलों में एक साथ विशेष निरीक्षण अभियान चलाते हुए संदिग्ध मूंगफली बीज के बड़े कारोबार पर कार्रवाई की है। जांच के दौरान 27,178 बैग संदिग्ध मूंगफली बीज की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई, जबकि 32 अलग-अलग लॉट के नमूने जांच के लिए जब्त किए गए हैं। कृषि मंत्री डॉ.

किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि किसानों को केवल प्रमाणित और गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जोधपुर में की गई औचक कार्रवाई के दौरान रीको मण्डोर स्थित एक वेयरहाउस में बड़ी मात्रा में मूंगफली बीज का भंडारण मिला। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि बीज का भंडारण गुजरात की एग्री जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड और गणेश एग्री जेनेटिक नामक कंपनियों द्वारा किया गया था।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और प्रमाणीकरण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, लेकिन संबंधित पक्ष मौके पर आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा सके। दस्तावेजों की अनुपलब्धता और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाया गया।इसके बाद कृषि मंत्री ने अधिकारियों को प्रत्येक लॉट का अलग-अलग नमूना लेने और जांच पूरी होने तक बीज की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। विभागीय टीमों ने देर रात तक कार्रवाई करते हुए 32 नमूने एकत्र किए और 27 हजार से अधिक बैगों की बिक्री पर रोक लगा दी।इस अभियान के तहत जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा जिलों में एक साथ व्यापक निरीक्षण किया गया। कृषि विभाग की टीमों ने कुल 68 बीज विक्रेताओं और कृषि आदान प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान स्टॉक रजिस्टर, लाइसेंस, विक्रय रिकॉर्ड, प्रमाण-पत्र और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। कई स्थानों पर संदिग्ध बीजों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए।निरीक्षण के दौरान बोरानाड़ा स्थित बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज की भी जांच की गई। यहां बड़ी मात्रा में मूंगफली पॉड्स और पैकिंग सामग्री मिली, लेकिन विस्तृत जांच में यह सामने आया कि सामग्री का बीज उत्पादन या विक्रय से सीधा संबंध नहीं है। इसके बाद नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर संबंधित सामग्री को मुक्त कर दिया गया।ने कहा कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि जांच रिपोर्ट में नियमों के उल्लंघन या नकली बीज कारोबार की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और किसानों के हितों की रक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है तथा ऐसे निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

नकली बीज कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जोधपुर राजस्थान

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

सुबह बासी मुंह चबाएं ये पांच पत्तियां, 32 के 32 दांतों में आएगी हीरे जैसी चमकसुबह बासी मुंह चबाएं ये पांच पत्तियां, 32 के 32 दांतों में आएगी हीरे जैसी चमक

Read more »

Delhi Election Result : 70 विधायकों में 32 पहली बार पहुंचे विधानसभा, ये बड़े नेता भी शामिलDelhi Election Result : 32 out of 70 MLAs reached Assembly for the first time, Delhi Election Result: 70 विधायकों में 32 पहली बार पहुंचे विधानसभा, ये बड़े नेता भी शामिल देश

Read more »

India vs Pakistan: 32 साल, 32 सेकेंड और 32 फ्रेम, जिसकी वजह लोग याद करते है भारत-पाक गेमmen 2025 चैंपियंस ट्राफी में भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में आगाज किया. रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया. बहरहाल, अब भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान की चुनौती होगी. रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा.

Read more »

पटना-बांका-सुपौल में हल्की बारिश, 32 जिलों में अलर्ट: 7 शहरों में ओला गिरने की आशंका; बिजली गिरने से प्रदेश...बिहार में मौसम ने करवट ले ली है और राज्य के 32 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। Alert regarding rain in 32 districts of Bihar

Read more »

बिहार चुनाव: मुस्लिम वोटर्स को साधने की तैयारी में बीजेपी, ईद के मौके पर 'सौगात-ए-मोदी' कैंपेनबीजेपी के 32 हजार पदाधिकारी 32 हजार मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को 'सौगात-ए-मोदी' देंगे.

Read more »

Drugs Seized: മിഠായി രൂപത്തിൽ ലഹരി; എത്തിയത് പാഴ്സലിൽ, മൂന്ന് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറസ്റ്റിൽDrugs Seized In Thiruvananthapuram: സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ അറസ്റ്റിൽ. പ്രശാന്ത് (32), ഗണേഷ് (32), മാർ​​ഗ ബന്ധു (22) എന്നിവരെയാണ് പിടികൂടിയത്.

Read more »