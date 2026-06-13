राजस्थान में टाउनशिप पॉलिसी में संशोधन की संभावना, 750 वर्गमीटर की शर्त हटने पर छोटे प्लॉट्स पर एकल पट्टा जारी की मंजूरी

राजस्थान सरकार शहरी विकास नियमों में बदलाव करने वाली टाउनशिप पॉलिसी संशोधन पर विचार कर रही है। 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर एकल पट्टा जारी करने की वर्तमान प्रतिबंध शर्त में ढील की जाने की उम्मीद है। इससे छोटे भूखंडों के मालिकों को सीमित जमीन के उपयोग की मुसीबत दूर होगी और नए आवास अवसर पैदा होंगे। जानिए इस बदलाव से लोगों और शहरों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव और चुनौतियों के बारे में।

राजस्थान सरकार शहरी विकास से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। राज्य में लागू टाउनशिप पॉलिसी में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। इस बदलाव के तहत 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों के लिए लागू कुछ प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो छोटे भूखंडों के मालिकों के लिए एकल पट्टा प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इससे हजारों लोगों को अपनी जमीन का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिल सकता है। वर्तमान टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार एकल पट्टा जारी करने के लिए कम से कम 750 वर्गमीटर क्षेत्रफल होना जरूरी है। इस सीमा से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर सामान्य परिस्थितियों में सिंगल प्लॉट की अनुमति नहीं मिलती। यह नियम कुछ वर्ष पहले अनियोजित प्लॉटिंग और अव्यवस्थित शहरी विकास को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया था। सरकार का मकसद था कि शहरों का विस्तार योजनाबद्ध तरीके से हो और आधारभूत सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। राजस्थान के कई शहरों और कस्बों में बड़ी संख्या में लोगों के पास 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि है। ऐसे भूमि मालिक लंबे समय से इस नियम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान प्रावधान के कारण वे अपनी जमीन का उपयोग आवासीय या व्यावसायिक जरूरतों के लिए नहीं कर पा रहे हैं। इससे जमीन की उपयोगिता सीमित हो जाती है। भूमि मालिकों का तर्क है कि यदि उन्हें एकल पट्टा जारी करने की अनुमति मिले तो वे अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और आर्थिक रूप से भी लाभान्वित होंगे। रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञ और डेवलपर्स भी इस बदलाव का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि छोटे भूखंडों पर विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवास निर्माण के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। छोटे प्लॉटों पर घर बनाने की प्रक्रिया आसान होने से आवासीय परियोजनाओं में तेजी आने की संभावना है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर शहरी नियोजन विशेषज्ञ पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि नियमों में ढील देने से कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार छोटे भूखंडों पर अधिक निर्माण होने से फ्लैट संस्कृति बढ़ सकती है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ सकती हैं। यदि पर्याप्त योजना नहीं बनाई गई तो शहरों की मौजूदा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे भूखंडों पर अधिक निर्माण होने से सड़क, पार्किंग, जल निकासी और सीवरेज जैसी सुविधाओं पर दबाव बढ़ सकता है। कई क्षेत्रों में पहले से ही ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या मौजूद है। ऐसे में यदि निर्माण गतिविधियां बढ़ती हैं तो स्थानीय निकायों को अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा पार्क, खुली जगह और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना भी चुनौती बन सकता है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोगों को राहत देने और शहरों के संतुलित विकास के बीच तालमेल बैठाना होगा। यदि 750 वर्गमीटर की शर्त में छूट दी जाती है तो इसके साथ मजबूत नियोजन व्यवस्था भी जरूरी होगी। सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास की स्पष्ट योजना बनानी होगी। फिलहाल सरकार इस विषय पर विभिन्न पक्षों से सुझाव ले रही है। अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा कि टाउनशिप पॉलिसी में किस प्रकार के बदलाव किए जाएंगे। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो छोटे भूखंडों के हजारों मालिकों को राहत मिल सकती है। वहीं शहरी विकास के क्षेत्र में भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है.

राजस्थान सरकार शहरी विकास से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। राज्य में लागू टाउनशिप पॉलिसी में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। इस बदलाव के तहत 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों के लिए लागू कुछ प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो छोटे भूखंडों के मालिकों के लिए एकल पट्टा प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इससे हजारों लोगों को अपनी जमीन का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिल सकता है। वर्तमान टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार एकल पट्टा जारी करने के लिए कम से कम 750 वर्गमीटर क्षेत्रफल होना जरूरी है। इस सीमा से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर सामान्य परिस्थितियों में सिंगल प्लॉट की अनुमति नहीं मिलती। यह नियम कुछ वर्ष पहले अनियोजित प्लॉटिंग और अव्यवस्थित शहरी विकास को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया था। सरकार का मकसद था कि शहरों का विस्तार योजनाबद्ध तरीके से हो और आधारभूत सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। राजस्थान के कई शहरों और कस्बों में बड़ी संख्या में लोगों के पास 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि है। ऐसे भूमि मालिक लंबे समय से इस नियम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान प्रावधान के कारण वे अपनी जमीन का उपयोग आवासीय या व्यावसायिक जरूरतों के लिए नहीं कर पा रहे हैं। इससे जमीन की उपयोगिता सीमित हो जाती है। भूमि मालिकों का तर्क है कि यदि उन्हें एकल पट्टा जारी करने की अनुमति मिले तो वे अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और आर्थिक रूप से भी लाभान्वित होंगे। रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञ और डेवलपर्स भी इस बदलाव का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि छोटे भूखंडों पर विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवास निर्माण के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। छोटे प्लॉटों पर घर बनाने की प्रक्रिया आसान होने से आवासीय परियोजनाओं में तेजी आने की संभावना है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर शहरी नियोजन विशेषज्ञ पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि नियमों में ढील देने से कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार छोटे भूखंडों पर अधिक निर्माण होने से फ्लैट संस्कृति बढ़ सकती है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ सकती हैं। यदि पर्याप्त योजना नहीं बनाई गई तो शहरों की मौजूदा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे भूखंडों पर अधिक निर्माण होने से सड़क, पार्किंग, जल निकासी और सीवरेज जैसी सुविधाओं पर दबाव बढ़ सकता है। कई क्षेत्रों में पहले से ही ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या मौजूद है। ऐसे में यदि निर्माण गतिविधियां बढ़ती हैं तो स्थानीय निकायों को अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा पार्क, खुली जगह और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना भी चुनौती बन सकता है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोगों को राहत देने और शहरों के संतुलित विकास के बीच तालमेल बैठाना होगा। यदि 750 वर्गमीटर की शर्त में छूट दी जाती है तो इसके साथ मजबूत नियोजन व्यवस्था भी जरूरी होगी। सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास की स्पष्ट योजना बनानी होगी। फिलहाल सरकार इस विषय पर विभिन्न पक्षों से सुझाव ले रही है। अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा कि टाउनशिप पॉलिसी में किस प्रकार के बदलाव किए जाएंगे। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो छोटे भूखंडों के हजारों मालिकों को राहत मिल सकती है। वहीं शहरी विकास के क्षेत्र में भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

शहरी विकास भूमि नीति टाउनशिप पॉलिसी 750 वर्गमीटर एकल पट्टा छोटे ब्लॉक राजस्थान शहरी विकास

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

कोटा महंत देवानंद महाराज हत्याकांड: 750 बीघा जमीन की लालसा ने खोला मर्डर का पूरा राजकोटा के मठ के पुजारी महंत देवानंद महाराज की हत्या के मामले में पुलिस ने कई दिनों की जांच के बाद बड़ा खुलासा किया है। मुख्य आरोपी संतोष राय और उसके साथियों ने मठ के करीब 750 बीघा बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की लालसा में पुजारी को मार दिया। पुलिस ने ऑनलाइन लेनदेन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल साक्ष्यों की मदद से आरोपियों को पकड़ा और उनकी साजishop को सफलतापूर्वक बेनकाब किया।

Read more »

आजाद समाज पार्टी का बड़ा ऐलान, विधानसभा टिकट के लिए देने होंगे साक्षात्कार - azad samaj party to interview candidates for up assembly pollsआजाद समाज पार्टी कांशीराम ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत 13 से 18 जून तक लखनऊ में टिकट दावेदारों के साक्षात्कार होंगे। पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर खुद इन साक्षात्कारों को लेंगे और सरकार बनने पर शराबबंदी व 750 रुपये न्यूनतम मजदूरी जैसे वादे किए...

Read more »

राजस्थान सरकार कर रही टाउनशिप पॉलिसी में संशोधन की तैयारी, 750 वर्गमीटर का राइडर हटाने के साथ होंगे कई बड़े बदलाव | Rajasthan Government Planning To Amend Township Policy For Single Plot Pattaराजस्थान सरकार टाउनशिप पॉलिसी में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर भी एकल पट्टा जारी करने का रास्ता खुल सकता है, जिससे हजारों भूमि मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

Read more »