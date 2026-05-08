राजस्थान में 900 करोड़ रु. का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, 200 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

राजस्थान सरकार की आरजीएचएस योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों, सरकारी चिकित्सकों, निजी अस्पतालों, दवा विक्रेताओं और लाभान्वितों ने मिलकर 900 करोड़ पैसे से अधिक का घोटाला किया है। केवल 20 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, और 20 से अधिक सरकारी कर्मियों और सरकारी चिकित्सकों को निलंबित किया गया है। अब आरजीएचएस को सौंपा गया है।

भारत देश में, राजस्थान राज्य में साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों और करीब आठ लाख पेंशनधारी लोगों को नि:शुल्क उपचार और दवाई सहित स्वास्थ्य की विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए आरजीएचएस योजना (आरजीएचएस) चलाई जा रही है। हाल ही में, जांच में खुलासा हुआ है कि योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा संभाल रहे अधिकारी, सरकारी चिकित्सक, निजी अस्पताल, दवा विक्रेता और लाभान्वितों ने मिलकर 900 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया है। योजना के चार साल में, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारियों और उनके आश्रित अधिकृत दवा विक्रेताओं से बिना बीमारी के करीब 100 करोड़ की दवाएं पर्ची पर लिख दी गईं। इसके अलावा, योजना में अनियमितताओं की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं, और जांच में तथ्य सामने आने के बाद, सरकार ने कार्रवाई शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि योजना के लाभान्वितों ने कई मंहगा सामान बिना बिल के औरतवा गरीबों को दे दिया, जबकि कई सरकारी महसूल कर्मियों से मिलीभगत करके एक ही बिल को कई बार वित्त विभाग से भुगतान उठाया गया.

भारत देश में, राजस्थान राज्य में साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों और करीब आठ लाख पेंशनधारी लोगों को नि:शुल्क उपचार और दवाई सहित स्वास्थ्य की विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए आरजीएचएस योजना (आरजीएचएस) चलाई जा रही है। हाल ही में, जांच में खुलासा हुआ है कि योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा संभाल रहे अधिकारी, सरकारी चिकित्सक, निजी अस्पताल, दवा विक्रेता और लाभान्वितों ने मिलकर 900 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया है। योजना के चार साल में, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारियों और उनके आश्रित अधिकृत दवा विक्रेताओं से बिना बीमारी के करीब 100 करोड़ की दवाएं पर्ची पर लिख दी गईं। इसके अलावा, योजना में अनियमितताओं की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं, और जांच में तथ्य सामने आने के बाद, सरकार ने कार्रवाई शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि योजना के लाभान्वितों ने कई मंहगा सामान बिना बिल के औरतवा गरीबों को दे दिया, जबकि कई सरकारी महसूल कर्मियों से मिलीभगत करके एक ही बिल को कई बार वित्त विभाग से भुगतान उठाया गया





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