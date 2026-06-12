राजस्थान: पति पर पत्नी ने डाल दिया खौलता गर्म पानी, जल-sex के बाद पत्नी फरार

राजस्थान के दौंग दिलीगढ़ जिले में पति-पत्नी के झगड़े के बाद पत्नी ने अपने पति पर गर्म पानी डाल दिया। घायल पति को भरतपुर आरबीएम अस्पताल भजाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राजस्थान के दौंग दिलीगढ़ जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक द AMP त familie के मामले में पति-पत्नी के बीच होने वाले विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि खाना बनाने से इनकार करने पर पत्नी ने अपने पति पर गर्म पानी डाल दिया, जिससे पति गंभीर रूप से जल-sex गए। घटना के बाद आरोपी पत्नी मौके से फरार हो गई। घायल पति का भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की पूरी जानकारी और पुलिस की कार्रवाई के बारे में विस्तृत रिपोर्ट। मुख्य बिंदु: पति-पत्नी विवाद , गर्म पानी हमला , गंभीर जल-sex , पत्नी फरार, पति अस्पताल, पुलिस कार्रवाई.
राजस्थान के दौंग दिलीगढ़ जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक द AMP त familie के मामले में पति-पत्नी के बीच होने वाले विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि खाना बनाने से इनकार करने पर पत्नी ने अपने पति पर गर्म पानी डाल दिया, जिससे पति गंभीर रूप से जल-sex गए। घटना के बाद आरोपी पत्नी मौके से फरार हो गई। घायल पति का भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की पूरी जानकारी और पुलिस की कार्रवाई के बारे में विस्तृत रिपोर्ट। मुख्य बिंदु: पति-पत्नी विवाद, गर्म पानी हमला, गंभीर जल-sex, पत्नी फरार, पति अस्पताल, पुलिस कार्रवाई
पति-पत्नी विवाद गर्म पानी हमला जल-Sex राजस्थान दौंग दिलीगढ़
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