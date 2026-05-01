राजेश खन्ना-अनीता आडवाणी के रिश्ते पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला: लिव-इन रिलेशनशिप को वैध विवाह नहीं माना, अनीता ने कहा- मैं थकी नहीं हूं

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनीता आडवाणी की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अपने लिव-इन रिलेशनशिप को वैध विवाह के रूप में मान्यता देने की मांग की थी. अनीता ने स्पष्ट किया है कि वे इस लड़ाई से पीछे हटने वाली नहीं हैं और ये लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सम्मान की भी है. अदालत ने कहा है कि अनीता और राजेश खन्ना का संबंध लिव-इन रिलेशनशिप की श्रेणी में आता है और यह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध शादी के मानदंडों को पूरा नहीं करता.

राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी के रिश्ते पर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई एक बार फिर सुर्खियों में है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनीता आडवाणी की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अपने लिव-इन रिलेशनशिप को वैध विवाह के रूप में मान्यता देने की मांग की थी.

अनीता ने स्पष्ट किया है कि वे इस लड़ाई से पीछे हटने वाली नहीं हैं. अदालत के फैसले में कहा गया है कि अनीता और राजेश खन्ना का संबंध लिव-इन रिलेशनशिप की श्रेणी में आता है और यह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध शादी के मानदंडों को पूरा नहीं करता. अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाह की कानूनी मान्यता के लिए आवश्यक औपचारिकताएं इस संबंध में सिद्ध नहीं होतीं.

अनीता आडवाणी का कहना है कि वे 2002 से 2012 तक, लगभग दस वर्षों तक राजेश खन्ना के साथ रहीं. उन्होंने दावा किया कि दोनों ने निजी तौर पर विवाह किया था, जो घर के मंदिर में एक छोटे से समारोह के रूप में सम्पन्न हुआ. हालांकि, इस दावे को राजेश खन्ना के परिवार विशेष रूप से डिंपल कपाड़िया और ट्विंकल खन्ना ने हमेशा खारिज किया है.

अनीता ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अदालत से शादी का अधिकार नहीं बल्कि पत्नी के रूप में अधिकार मांगा था. उनका तर्क है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ऐसे संबंध, जहां दो एडल्ट पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं, उन्हें विवाह-समान मान्यता मिल सकती है. उनके अनुसार, विवाहित होना जरूरी नहीं है, बल्कि रिश्ते की प्रकृति महत्वपूर्ण है.

अनीता ने अदालत के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि उन्हें 14 साल बाद भी अपने रिश्ते को साबित करने का पूरा अवसर नहीं मिला. उन्होंने सवाल उठाया कि बिना मुकदमे की डिटेल्ड सुनवाई के किसी दीवानी मामले का निपटारा कैसे किया जा सकता है. उनका कहना है, यह न्याय का मजाक है. मैं थकी नहीं हूं और कभी नहीं थकूंगी.

अनीता ने खुलासा किया कि एक समय पर समझौते की बात भी सामने आई थी. उनके अनुसार, राजेश खन्ना के परिवार की ओर से समझौते का सुझाव दिया गया था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि शर्तें क्या थीं. शुरुआती अनिच्छा के बाद वे इस पर विचार करने को तैयार हुईं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला. अपने रिश्ते को लेकर अनीता का कहना है कि ये पूरी तरह निजी मामला था और दोनों एक-दूसरे के साथ सहज थे.

उन्होंने दोहराया कि एक निजी समारोह में राजेश खन्ना ने उन्हें सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया, जिसे वे अपनी शादी का प्रमाण मानती हैं. अनीता ने स्पष्ट किया कि उनका रिश्ता किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं था. उनके शब्दों में, मैं उनके साथ इसलिए थी क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी, न कि इसलिए कि वो सुपरस्टार थे या उनके पास पैसा था. उन्होंने यह भी माना कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण औपचारिक शादी संभव नहीं थी.

अनीता का कहना है कि उनकी ये लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सम्मान की भी है. उनका दावा है कि इस पूरे विवाद के कारण उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से काफी नुकसान हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में उन्हें अस्पताल में उनसे मिलने नहीं दिया गया. उनके मुताबिक, मुझे कहा गया कि वह मुझसे मिलना नहीं चाहते, जो बिल्कुल गलत था.

अनीता ने यह भी दावा किया कि राजेश खन्ना ने एक वसीयत बनाई थी, जो अब गायब है. हालांकि, इस दावे का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है





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