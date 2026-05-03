राजेश खन्ना की वो फिल्म जिसने बनाया पहला सुपरस्टार, 100 दिनों से ज्यादा चली थी थिएटर में

राजेश खन्ना की फिल्म 'आराधना' ने हिंदी सिनेमा में इतिहास रचा था। यह फिल्म 100 दिनों से अधिक समय तक सिनेमाघरों में चली और उन्हें पहला सुपरस्टार बनाया। फिल्म की कहानी, संगीत और अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजेश खन्ना , जिन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है, की सफलता की कहानी 70 के दशक की शुरुआत से पहले ही शुरू हो गई थी। यह शुरुआत उनकी सबसे सफल फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के साथ हुई थी। यह फिल्म, राजेश खन्ना के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। फिल्म ने 100 दिन ों से अधिक समय तक सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए रखी, और कई शहरों में तो यह आंकड़ा और भी लंबा हो गया। आइए, इस फिल्म के बारे में विस्तार से जानते हैं। राजेश खन्ना ने अपने शानदार अभिनय करियर में कई यादगार फिल्में दीं। लेकिन 1969 में उनकी जिंदगी बदल गई, और हिंदी सिनेमा की परिभाषा को नया रूप देने का काम शुरू हुआ। इस बदलाव की शुरुआत फिल्म ' आराधना ' के रिलीज होने के साथ हुई। ' आराधना ' ने राजेश खन्ना के करियर को एक नई दिशा दी। इस फिल्म में उनके साथ खूबसूरत अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने भी काम किया। फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंता थे, और उन्होंने एक ऐसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म बनाई जो दर्शकों के दिलों में उतर गई। फिल्म की कहानी और संगीत दोनों ही बेहद शानदार थे, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार, ' आराधना ' 100 दिन ों से अधिक समय तक सिनेमाघरों में चली, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। रोजाना 4 शो और 100 दिन ों का शानदार सफर तय करके राजेश खन्ना की ' आराधना ' ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह फिल्म न केवल कलात्मक रूप से सफल रही, बल्कि व्यावसायिक रूप से भी इसने धमाल मचा दिया। फिल्म का बजट लगभग 50 से 80 लाख रुपये था, लेकिन इसने वर्ल्डवाइड 17 करोड़ रुपये की कमाई की। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी इसका कारोबार 7 करोड़ रुपये से अधिक रहा। ' आराधना ' राजेश खन्ना की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है, जिन्हें प्लेटिनम जुबली हिट का दर्जा हासिल हुआ है। 75 हफ्तों तक बड़े पर्दे पर अपनी धाक जमाने वाली इस फिल्म ने सफलता की एक नई कहानी लिखी। यह फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। ' आराधना ' की सफलता ने राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा के शिखर पर पहुंचा दिया। फिल्म के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, और इसकी कहानी आज भी दर्शकों को प्रेरित करती है। यह फिल्म न केवल राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के अभिनय का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि शक्ति सामंता के निर्देशन की भी प्रशंसा की जाती है। ' आराधना ' ने यह साबित कर दिया कि एक अच्छी कहानी, शानदार अभिनय और मधुर संगीत मिलकर एक ऐसी फिल्म बना सकते हैं जो दशकों तक लोगों के दिलों में जीवित रहे। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 51 साल बाद भी यह एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। राजेश खन्ना की इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में एक नया युग शुरू किया, और उन्हें ' सुपरस्टार ' की उपाधि से सम्मानित किया.

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजेश खन्ना, जिन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है, की सफलता की कहानी 70 के दशक की शुरुआत से पहले ही शुरू हो गई थी। यह शुरुआत उनकी सबसे सफल फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के साथ हुई थी। यह फिल्म, राजेश खन्ना के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। फिल्म ने 100 दिनों से अधिक समय तक सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए रखी, और कई शहरों में तो यह आंकड़ा और भी लंबा हो गया। आइए, इस फिल्म के बारे में विस्तार से जानते हैं। राजेश खन्ना ने अपने शानदार अभिनय करियर में कई यादगार फिल्में दीं। लेकिन 1969 में उनकी जिंदगी बदल गई, और हिंदी सिनेमा की परिभाषा को नया रूप देने का काम शुरू हुआ। इस बदलाव की शुरुआत फिल्म 'आराधना' के रिलीज होने के साथ हुई। 'आराधना' ने राजेश खन्ना के करियर को एक नई दिशा दी। इस फिल्म में उनके साथ खूबसूरत अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने भी काम किया। फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंता थे, और उन्होंने एक ऐसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म बनाई जो दर्शकों के दिलों में उतर गई। फिल्म की कहानी और संगीत दोनों ही बेहद शानदार थे, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार, 'आराधना' 100 दिनों से अधिक समय तक सिनेमाघरों में चली, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। रोजाना 4 शो और 100 दिनों का शानदार सफर तय करके राजेश खन्ना की 'आराधना' ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह फिल्म न केवल कलात्मक रूप से सफल रही, बल्कि व्यावसायिक रूप से भी इसने धमाल मचा दिया। फिल्म का बजट लगभग 50 से 80 लाख रुपये था, लेकिन इसने वर्ल्डवाइड 17 करोड़ रुपये की कमाई की। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी इसका कारोबार 7 करोड़ रुपये से अधिक रहा। 'आराधना' राजेश खन्ना की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है, जिन्हें प्लेटिनम जुबली हिट का दर्जा हासिल हुआ है। 75 हफ्तों तक बड़े पर्दे पर अपनी धाक जमाने वाली इस फिल्म ने सफलता की एक नई कहानी लिखी। यह फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। 'आराधना' की सफलता ने राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा के शिखर पर पहुंचा दिया। फिल्म के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, और इसकी कहानी आज भी दर्शकों को प्रेरित करती है। यह फिल्म न केवल राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के अभिनय का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि शक्ति सामंता के निर्देशन की भी प्रशंसा की जाती है। 'आराधना' ने यह साबित कर दिया कि एक अच्छी कहानी, शानदार अभिनय और मधुर संगीत मिलकर एक ऐसी फिल्म बना सकते हैं जो दशकों तक लोगों के दिलों में जीवित रहे। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 51 साल बाद भी यह एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। राजेश खन्ना की इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में एक नया युग शुरू किया, और उन्हें 'सुपरस्टार' की उपाधि से सम्मानित किया





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