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राजौरी में गर्मी और सूखा के कारण 45 जंगल आग की घटनाएं दर्ज

पर्यावरण News

राजौरी में गर्मी और सूखा के कारण 45 जंगल आग की घटनाएं दर्ज
राजौरीजंगल आगगर्मी
📆10-06-2026 02:48:00
📰Dainik Jagran
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जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में भीषण गर्मी और सूखे के कारण पिछले 12 हफ्तों में लगभग 45 जंगल आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वन विभाग अधिकारी सत पाल ने कहा कि आग सतह पर फैल रही हैं, जो वन्यजीवों को नुकसान पहुंचा रही हैं। आग के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए आम बैठक आयोजित की गई और तेजी से संसाधन जुटाए गए। जनता से सहयोग और सावधानी का आग्रह किया गया।

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में भीषण गर्मी और लंबे समय से चल रहे सूखे के कारण जंगलों में आग लगने की 45 घटनाएं दर्ज की गई हैं। पिछले 12 हफ्तों में राजौरी और नौशेरा दोनों वन डिवीजनों से ये घटनाएं सामने आई हैं। सत पाल, वन संरक्षक (पश्चिम सर्कल) ने बताया कि मौजूदा गर्म और शुष्क मौसम के कारण कालाकोत तहसील के सियालसुई खादर वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जल गया था। आग लगने की मुख्य कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि ये सतह पर आग (surface fires) हैं, जो पेड़ों की चोटियों तक फैलने वाली आग (crown fires) नहीं हैं, फिर भी इनसे बायोमास, पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों और अन्य वन्यजीवों को काफी नुकसान होता है। आग के शुरुआती फैलाव को कम करने के लिए वन विभाग ने आम बैठक आयोजित की और तेजी से संसाधन जुटाने एवं बेहतर संचार व्यवस्था पर चर्चा की। कोल्ड वन रिसर्च इंस्टीट्यूट (IWWM) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जंगल आग को समझने और उसके पर्यावरण ीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत मॉडल विकसित किया गया है। वन विभाग की टीमों ने आग बुझाने के काम में वन सुरक्षा बल, सामाजिक वानिकी विभाग और स्थानीय स्वयंसेवकों को शामिल किया। सत पाल ने जनता से अपील की कि वे जंगल की आग से प्रभावित इलाकों में तुरंत सहयोग करें, लापरवाही न बरतें और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतें। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि कुछ दिन पहले कulants ने मौसम में थोड़ी बारिश की, जिससे तापमान में गिरावट आई, लेकिन भीषण गर्मी और सूखे के कारण आग लगने की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। राजौरी जिले में जंगल आग की समस्या को कweed करने के लिए स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और सांस्कृतिक संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में भीषण गर्मी और लंबे समय से चल रहे सूखे के कारण जंगलों में आग लगने की 45 घटनाएं दर्ज की गई हैं। पिछले 12 हफ्तों में राजौरी और नौशेरा दोनों वन डिवीजनों से ये घटनाएं सामने आई हैं। सत पाल, वन संरक्षक (पश्चिम सर्कल) ने बताया कि मौजूदा गर्म और शुष्क मौसम के कारण कालाकोत तहसील के सियालसुई खादर वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जल गया था। आग लगने की मुख्य कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि ये सतह पर आग (surface fires) हैं, जो पेड़ों की चोटियों तक फैलने वाली आग (crown fires) नहीं हैं, फिर भी इनसे बायोमास, पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों और अन्य वन्यजीवों को काफी नुकसान होता है। आग के शुरुआती फैलाव को कम करने के लिए वन विभाग ने आम बैठक आयोजित की और तेजी से संसाधन जुटाने एवं बेहतर संचार व्यवस्था पर चर्चा की। कोल्ड वन रिसर्च इंस्टीट्यूट (IWWM) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जंगल आग को समझने और उसके पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत मॉडल विकसित किया गया है। वन विभाग की टीमों ने आग बुझाने के काम में वन सुरक्षा बल, सामाजिक वानिकी विभाग और स्थानीय स्वयंसेवकों को शामिल किया। सत पाल ने जनता से अपील की कि वे जंगल की आग से प्रभावित इलाकों में तुरंत सहयोग करें, लापरवाही न बरतें और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतें। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि कुछ दिन पहले कulants ने मौसम में थोड़ी बारिश की, जिससे तापमान में गिरावट आई, लेकिन भीषण गर्मी और सूखे के कारण आग लगने की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। राजौरी जिले में जंगल आग की समस्या को कweed करने के लिए स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और सांस्कृतिक संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है

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राजौरी जंगल आग गर्मी सूखा वन विभाग

 

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