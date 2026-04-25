राज्यसभा में सियासी भूचाल: AAP सात बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी

आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखने का निर्णय लिया है, जिसमें पार्टी के सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी। ये सांसद हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। आप का कहना है कि यह कदम दल-बदल विरोधी कानून का उल्लंघन है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखने का निर्णय लिया है, जिसमें पार्टी के सात बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी। यह कदम बीते दिन इन सांसदों द्वारा भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) में शामिल होने की घोषणा के बाद उठाया गया है। आप नेता संजय सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि उनका मानना है कि यह कदम दल-बदल विरोधी कानून और संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लंघन है। संजय सिंह ने जोर देकर कहा कि दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार, राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी प्रकार के विभाजन या गुट को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती, भले ही उसमें दो-तिहाई बहुमत क्यों न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो दल-बदल विरोधी कानून और न ही संविधान की दसवीं अनुसूची किसी भी सदन में विभाजन, अलग गुट या समूह को मान्यता देती है। आप नेता ने भाजपा में शामिल होने वाले सांसदों के इस कदम को पूरी तरह से 'अवैधानिक' और 'अवैध' करार दिया है। उनका कहना है कि वे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति को एक विस्तृत पत्र लिखकर इन सात सांसदों को तत्काल अयोग्य घोषित करने का अनुरोध करेंगे। इस मामले में पार्टी का मानना है कि सांसदों का यह व्यवहार न केवल पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी हानिकारक है। गौरतलब है कि शुक्रवार को, आप के राज्यसभा सांसदों राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने घोषणा की थी कि वे और चार अन्य पार्टी सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राघव चड्ढा ने बताया था कि आप के 10 राज्यसभा सांसदों में से सात भाजपा के साथ विलय करने के लिए तैयार हैं। इस घटनाक्रम से राज्यसभा में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्यसभा के सभापति इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं। आप पार्टी का मानना है कि सांसदों का यह कार्य दल-बदल विरोधी कानून का सीधा उल्लंघन है और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। पार्टी इस मामले को लेकर गंभीर है और कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है। इस पूरे प्रकरण ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। पार्टी के भीतर भी इस घटना से निराशा का माहौल है, लेकिन कार्यकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व ने शांत रहने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का आग्रह किया है। यह घटना भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के भीतर अनुशासन और निष्ठा के महत्व को भी उजागर करती है। इसके अतिरिक्त, संजय सिंह ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और भविष्य में ऐसे कदमों से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए रणनीति बना रही है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी हमेशा से ही भ्रष्टाचार और गलत कार्यों के खिलाफ खड़ी रही है और भविष्य में भी ऐसा ही करती रहेगी। पार्टी का लक्ष्य देश में एक स्वच्छ और पारदर्शी शासन स्थापित करना है और इसके लिए वह हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी और उनके हितों की रक्षा करेगी। पार्टी ने इस मामले को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख नेता और कानूनी विशेषज्ञ शामिल होंगे। पार्टी का मानना है कि इस मामले में जनता का समर्थन उसके साथ है और वह निश्चित रूप से इस चुनौती का सामना करेगी.

आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखने का निर्णय लिया है, जिसमें पार्टी के सात बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी। यह कदम बीते दिन इन सांसदों द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की घोषणा के बाद उठाया गया है। आप नेता संजय सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि उनका मानना है कि यह कदम दल-बदल विरोधी कानून और संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लंघन है। संजय सिंह ने जोर देकर कहा कि दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार, राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी प्रकार के विभाजन या गुट को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती, भले ही उसमें दो-तिहाई बहुमत क्यों न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो दल-बदल विरोधी कानून और न ही संविधान की दसवीं अनुसूची किसी भी सदन में विभाजन, अलग गुट या समूह को मान्यता देती है। आप नेता ने भाजपा में शामिल होने वाले सांसदों के इस कदम को पूरी तरह से 'अवैधानिक' और 'अवैध' करार दिया है। उनका कहना है कि वे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति को एक विस्तृत पत्र लिखकर इन सात सांसदों को तत्काल अयोग्य घोषित करने का अनुरोध करेंगे। इस मामले में पार्टी का मानना है कि सांसदों का यह व्यवहार न केवल पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी हानिकारक है। गौरतलब है कि शुक्रवार को, आप के राज्यसभा सांसदों राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने घोषणा की थी कि वे और चार अन्य पार्टी सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राघव चड्ढा ने बताया था कि आप के 10 राज्यसभा सांसदों में से सात भाजपा के साथ विलय करने के लिए तैयार हैं। इस घटनाक्रम से राज्यसभा में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्यसभा के सभापति इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं। आप पार्टी का मानना है कि सांसदों का यह कार्य दल-बदल विरोधी कानून का सीधा उल्लंघन है और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। पार्टी इस मामले को लेकर गंभीर है और कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है। इस पूरे प्रकरण ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। पार्टी के भीतर भी इस घटना से निराशा का माहौल है, लेकिन कार्यकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व ने शांत रहने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का आग्रह किया है। यह घटना भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के भीतर अनुशासन और निष्ठा के महत्व को भी उजागर करती है। इसके अतिरिक्त, संजय सिंह ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और भविष्य में ऐसे कदमों से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए रणनीति बना रही है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी हमेशा से ही भ्रष्टाचार और गलत कार्यों के खिलाफ खड़ी रही है और भविष्य में भी ऐसा ही करती रहेगी। पार्टी का लक्ष्य देश में एक स्वच्छ और पारदर्शी शासन स्थापित करना है और इसके लिए वह हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी और उनके हितों की रक्षा करेगी। पार्टी ने इस मामले को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख नेता और कानूनी विशेषज्ञ शामिल होंगे। पार्टी का मानना है कि इस मामले में जनता का समर्थन उसके साथ है और वह निश्चित रूप से इस चुनौती का सामना करेगी





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