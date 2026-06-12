राज्यसभा चुनाव: बीजेपी ने गुजरात, मणिपुर और अरुणाचल में 6 सीटों पर क्लीन स्वीप किया

गुजरात, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनावों में बीजेपी ने सभी छह सीटों पर अपने उम्मीदवारों की निर्विरोध चुनाव सफलता दिलवाई। निर्वाचन आयोग की घोषनाई के मुताबिक, नामांकन वापसी समाप्त होने के बाद किसी अन्य दल के प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों की नहीं आने से चुनाव निर्विरोध रहे।

राज्यसभा चुनाव परिणाम: बीजेपी ने गुजरात , मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में कुल 6 सीटों पर सफलतापूर्वक सफलता हासिल की। इन तीनों राज्यों में बीजेपी के सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। गुजरात में चार सीटों पर जितेंद्र कंजारिया, मानसिंह परमार, राजेश शुक्ला और मुकेश राठवा, मणिपुर में एक सीट पर और अरुणाचल प्रदेश में एक सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए। भारत निर्वाचन आयोग की घोषनाई के अनुसार, नामांकन वापसी की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद किसी अन्य दल या उम्मीदवार का प्रतिस्पर्धी मैदान नहीं आने के कारण ये चुनाव निर्विरोध रहे। नए सदस्य राज्यसभा में विभिन्न सीटों के पूर्व सदस्यों के स्थान पर आएंगे। गुजरात , मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी की बहumat स保险.

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