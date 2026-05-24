राज्यपाल ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक समान कैलेंडर लागू करने का निर्देश दिया।

राज्यपाल ने बिहार के सभी विश्वविद्यालय ों में शैक्षणिक , खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक समान कैलेंडर लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने समर्सभी विश्वविद्यालय ों में एक समान कैलेंडर लागू होगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को समर्थ पोर्टल के लिए पुरस्कार। बिहार के सभी विश्वविद्यालय ों में शैक्षणिक , खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक समान कैलेंडर लागू होगा। यह निर्देश राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालय ों के कुलपतियों को दिया। उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि सभी विश्वविद्यालय ों को समर्थ पोर्टल के सभी माड्यूल्स प्राथमिकता के आधार पर अपनाने होंगे। जो ऐसा नह?
यह निर्देश राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को दिया। उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि सभी विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल के सभी माड्यूल्स प्राथमिकता के आधार पर अपनाने होंगे। जो ऐसा नह? उन्होंने समर्सभी विश्वविद्यालयों में एक समान कैलेंडर लागू होगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को समर्थ पोर्टल के लिए पुरस्कार। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक समान कैलेंडर लागू होगा। यह निर्देश राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को दिया। उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि सभी विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल के सभी माड्यूल्स प्राथमिकता के आधार पर अपनाने होंगे। जो ऐसा नह?
शानिवार को बिहार लोक भवन में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य गतिविधियों की समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने एनसीसी एवं एनएसएस के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की योजनाओं से जड़ने, विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाले पूर्ववर्ती विद्यार्थियों का डाटाबेस तैयार करने तथा विश्वविद्यालयों के माध्यम से टीबी मुक्त बिहार हेतु व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी पुस्तकालयों में गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रासंगिक पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि ई-लाइब्रेरी में उपलब्ध नई पुस्तकों एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी विद्यार्थियों को एसएमएस के माध्यम से नियमित रूप से दी जाए। उन्होंने सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क की सुविधाओं का लाभ सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि शिक्षा मंत्रालय के शोध गंगा पोर्टल पर अपना शोध-प्रबंध अपलोड करने वाले विद्यार्थियों को ही पीएचडी की डिग्री प्रदान की जाए। राज्यपाल ने सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवांत लाभों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने तथा शिक्षकों एवं कर्मियों को समय पर वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा
राज्यपाल बिहार विश्वविद्यालय शैक्षणिक खेलकूद सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक समान कैलेंडर समर्थ पोर्टल