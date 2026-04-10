राज्यपाल ने गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की, भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली

राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बिहार में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और अपराध नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
राज्य ब्यूरो, पटना। शुक्रवार को बिहार लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गृह विभाग के कार्यों और चल रही परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त करना था। बैठक में राज्यपाल को भारत-नेपाल सीमा से सटे बिहार के जिलों की प्रोफाइल की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया।\बैठक में राज्यपाल को बताया गया कि
भारत-नेपाल के बीच खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1,751 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 730 किलोमीटर बिहार राज्य में स्थित है। सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण की प्रगति पर भी चर्चा की गई। लक्षित 554.085 किलोमीटर सड़क निर्माण के विरुद्ध अब तक 529.09 किलोमीटर का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। यह महत्वपूर्ण प्रगति सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, बैठक में बिहार पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी राज्यपाल को प्रदान की गई। गृह विभाग के अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली, भविष्य की योजनाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।\राज्यपाल को बिहार पुलिस के विजन, मिशन और लक्ष्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें पुलिस थानों का विवरण, राज्य में अपराध की प्रवृत्तियां, पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही नागरिक सेवाएं, और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों, नकली भारतीय मुद्रा के प्रचलन को रोकने, मादक पदार्थों की जब्ती, मानव तस्करी से निपटने, वामपंथी उग्रवाद की स्थिति, एकीकृत आपराधिक निगरानी प्रणाली, शराबबंदी का प्रवर्तन, यातायात प्रबंधन, मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण, पुलिस अवसंरचना का आधुनिकीकरण और तकनीकी पहलुओं पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, डीजी विशेष शाखा कुंदन कृष्णन, एडीजी विधि व्यवस्था पंकज कुमार दराद, एडीजी सीआईडी (कमजोर वर्ग) अमित कुमार जैन और एडीजी (यातायात) सुधांशु कुमार समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बैठक में अपने-अपने विभागों की जानकारी प्रदान की।
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