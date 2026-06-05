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राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस का नया सामाजिक इंजीनियरिंग मॉडल, सवर्ण-दलित-ओबीसी गठजोड़ पर फोकस

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राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस का नया सामाजिक इंजीनियरिंग मॉडल, सवर्ण-दलित-ओबीसी गठजोड़ पर फोकस
राज्यसभा चुनावकांग्रेससामाजिक गठबंधन
📆05-06-2026 23:53:00
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कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनावों में अपने पारंपरिक सामाजिक गठबंधन को नए सिरे से बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्गों को साथ लेकर नया राजनीतिक समीकरण तैयार करने के संकेत दे रही है।

कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव ों के लिए अपने पारंपरिक सामाजिक गठबंधन को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी का यह नया मॉडल दलित , आदिवासी , ओबीसी , मुस्लिम और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्गों को साथ लेकर नया राजनीति क समीकरण बनाना चाहती है। इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए जारी सूची में इसी दिशा में संकेत दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को फिर से मैदान में उतारकर दलित नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है, साथ ही मुस्लिम प्रतिनिधित्व को भी बनाए रखा है। हालांकि सबसे अधिक चर्चा इस सूची में चार सवर्ण उम्मीदवारों के नामों की हो रही है, जो पार्टी के पिछले वर्षों के विश्लेषण के अनुसार उन राज्यों में मतदाताओं में अपने आधार को मजबूत करने का प्रयास है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हिंदी भाषी पट्टी के राज्यों में पार्टी का यह आकलन रहा है कि दलित , पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों में कांग्रेस की पहुँच अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन सवर्ण वर्ग के मतदाताओं में उसका आधार लगातार कमजोर हुआ है। चार सवर्ण उम्मीदवारों का चयन इस कमजोरी को दूर करने का प्रयास है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर आक्रामक राजनीति के बाद पार्टी को पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इसी दिशा में पवन खेड़ा का नाम राजस्थान से भेजने के लिए चला, लेकिन उन्हें कर्नाटक भेजा गया, ताकि हिंदी पट्टी में पिछड़े- दलित और सामाजिक न्याय की राजनीति का संदेश बरकरार रहे। राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में झारखंड से प्रणव झा का नाम भी राजनीति क हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि झारखंड विधानसभा में सत्ता गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन यदि भाजपा चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर कोई उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। कांग्रेस की ओर से संयुक्त सम्मेलनों की योजना भी बनाई जा रही है। दिल्ली से शनिवार को शुरू होने वाले संयुक्त सम्मेलन में दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ गरीब पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, कलाकार और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस तरह के दिल्ली सम्मेलन में तैयार रोडमैप को पार्टी नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे चुनावी राज्यों में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करेगी, जहां यह रोडमैप पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। कांग्रेस की यह नई रणनीति उसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों को एक साथ लाने की कोशिश है, जो भाजपा जैसी दमदार दोस्तों की कमी को दूर करने में मदद कर सकती है.

कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने पारंपरिक सामाजिक गठबंधन को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी का यह नया मॉडल दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्गों को साथ लेकर नया राजनीतिक समीकरण बनाना चाहती है। इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए जारी सूची में इसी दिशा में संकेत दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को फिर से मैदान में उतारकर दलित नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है, साथ ही मुस्लिम प्रतिनिधित्व को भी बनाए रखा है। हालांकि सबसे अधिक चर्चा इस सूची में चार सवर्ण उम्मीदवारों के नामों की हो रही है, जो पार्टी के पिछले वर्षों के विश्लेषण के अनुसार उन राज्यों में मतदाताओं में अपने आधार को मजबूत करने का प्रयास है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हिंदी भाषी पट्टी के राज्यों में पार्टी का यह आकलन रहा है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों में कांग्रेस की पहुँच अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन सवर्ण वर्ग के मतदाताओं में उसका आधार लगातार कमजोर हुआ है। चार सवर्ण उम्मीदवारों का चयन इस कमजोरी को दूर करने का प्रयास है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर आक्रामक राजनीति के बाद पार्टी को पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इसी दिशा में पवन खेड़ा का नाम राजस्थान से भेजने के लिए चला, लेकिन उन्हें कर्नाटक भेजा गया, ताकि हिंदी पट्टी में पिछड़े-दलित और सामाजिक न्याय की राजनीति का संदेश बरकरार रहे। राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में झारखंड से प्रणव झा का नाम भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि झारखंड विधानसभा में सत्ता गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन यदि भाजपा चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर कोई उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। कांग्रेस की ओर से संयुक्त सम्मेलनों की योजना भी बनाई जा रही है। दिल्ली से शनिवार को शुरू होने वाले संयुक्त सम्मेलन में दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ गरीब पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, कलाकार और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस तरह के दिल्ली सम्मेलन में तैयार रोडमैप को पार्टी नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे चुनावी राज्यों में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करेगी, जहां यह रोडमैप पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। कांग्रेस की यह नई रणनीति उसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों को एक साथ लाने की कोशिश है, जो भाजपा जैसी दमदार दोस्तों की कमी को दूर करने में मदद कर सकती है

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