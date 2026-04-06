राज्यपाल ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया, युवाओं की भूमिका पर बल

झारखंड के राज्यपाल ने वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका के बीच देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं की सृजनशीलता को भारत के विकास का आधार बताया और अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया।

जागरण संवाददाता, धनबाद। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट की आशंका के बीच झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा ओं की सृजनशीलता ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी। सोमवार को IIT (ISM) Dhanbad में आयोजित राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास मेला ‘इनवेंटिव 2026’ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को अपनी क्षमताओं को और मजबूत करना होगा। देश को न केवल

अपनी जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि विश्व के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भी आगे बढ़ना है। संवाद और साझेदारियों से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। राज्यपाल ने कहा कि ‘लैब से लैंड’ तक अनुसंधान को पहुंचाने में ऐसे आयोजन अहम भूमिका निभाते हैं। इस मंच से निकलने वाले संवाद और साझेदारियां नए स्टार्टअप, नई तकनीक और रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए कई देशों को टीके और दवाएं उपलब्ध कराईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियान नवाचार आधारित विकास को नई दिशा दे रहे हैं। युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान। उन्होंने कहा कि National Education Policy 2020 अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को मजबूत कर रही है, जबकि डिजिटल इंडिया और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन देश को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। राज्यपाल ने युवा शोधकर्ताओं, स्टार्टअप उद्यमियों और विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे देश के भविष्य के निर्माता हैं। उन्हें नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहकर अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं की सृजनशीलता ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी। ऊर्जा, खनन और उभरती प्रौद्योगिकियों में योगदान को सराहा। कार्यक्रम में 150 से अधिक उच्च स्तरीय नवाचार प्रस्तुत किए गए, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, सेमीकंडक्टर, मैटेरियल साइंस और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। राज्यपाल ने कहा कि यह भारत की बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है और देश वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। IIT (ISM) Dhanbad की शताब्दी विरासत का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसके ऊर्जा, खनन और उभरती प्रौद्योगिकियों में योगदान को सराहा। साथ ही नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसी प्राचीन शिक्षण परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत पुनः ज्ञान के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की दिशा में अग्रसर है।\वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भारत को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने IIT (ISM) Dhanbad में आयोजित ‘इनवेंटिव 2026’ में बोलते हुए कहा कि युवाओं की रचनात्मकता ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी। उन्होंने देश को अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में आगे बढ़ने का आह्वान किया। राज्यपाल ने 'लैब से लैंड' तक अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया, कहा कि इस तरह के कार्यक्रम नए स्टार्टअप, नई तकनीकों और रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।\राज्यपाल ने भारत की मानवीय मूल्यों की सराहना की, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, जब देश ने कई देशों को टीके और दवाएं प्रदान कीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति पर प्रकाश डाला, जो आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा दे रहा है। राज्यपाल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भूमिका पर जोर दिया, जो अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है, जबकि डिजिटल इंडिया और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। उन्होंने युवा शोधकर्ताओं, स्टार्टअप उद्यमियों और विद्यार्थियों को देश के भविष्य के निर्माता के रूप में मान्यता दी।\कार्यक्रम में 150 से अधिक उच्च-स्तरीय नवाचार प्रदर्शित किए गए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य, सेमीकंडक्टर और अन्य क्षेत्रों में प्रगति शामिल थी। राज्यपाल ने इन प्रयासों को भारत की बौद्धिक क्षमता का प्रतीक बताया, और IIT (ISM) Dhanbad के योगदान की सराहना की। उन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षण परंपराओं, जैसे नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला का भी उल्लेख किया, जो ज्ञान के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के पुनरुत्थान को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को तकनीकी और रचनात्मक क्षमताओं को मजबूत करके वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए





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