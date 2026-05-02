राज्य स्तरीय युवा संसद में युवाओं ने केंद्रीय बजट और विकसित भारत पर रखे विचार

उत्तर प्रदेश विधान सभा में आयोजित राज्य स्तरीय युवा संसद-2026 के दूसरे दिन 180 युवाओं ने केंद्रीय बजट 2026-27 और विकसित भारत के संकल्पों पर अपने विचार व्यक्त किए। युवाओं ने बुंदेलखंड में ब्रम्होस मिसाइल परियोजना और गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा संसद -2026 का दूसरा दिन शनिवार को उत्साह और विचारों के आदान-प्रदान से भरा रहा। इस अवसर पर पूरे राज्य से चयनित 180 युवाओं ने केंद्रीय बजट 2026 -27 और विकसित भारत के संकल्पों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। यह युवा संसद , युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने और संसदीय प्रक्रियाओं को समझने का अवसर प्रदान करना है। युवा वक्ताओं ने अपने संबोधनों में बुंदेलखंड क्षेत्र में ब्रम्होस मिसाइल परियोजना और गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने इन परियोजनाओं को देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण कदम बताया। युवाओं ने इस बात पर जोर दिया कि ये परियोजनाएं न केवल बुनियादी ढांचे का विकास करेंगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत, जो दुनिया का यूथ पावरहाउस माना जाता है, अपने सशक्त युवाओं के माध्यम से विकसित भारत के सपनों को साकार करने में सक्षम है। प्रत्येक युवा वक्ता को तीन मिनट का समय दिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखा। युवाओं द्वारा प्रदर्शित गहराई, दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति समर्पण ने विधानमंडप में मौजूद सभी लोगों को प्रभावित किया। तालियों की गूंज से विधानमंडप जीवंत रहा। युवाओं ने तथ्यों और तर्कों के आधार पर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का संदेश दिया। युवा संसद का मुख्य विषय “ केंद्रीय बजट 2026 : विकसित भारत 2047 की ओर युवाओं के मार्ग को सुदृढ़ बनाना” था। इस विषय पर युवाओं ने रोजगार , स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल इंडिया , आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, हरित अर्थव्यवस्था और कौशल विकास जैसे विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य, उद्यमिता, स्वच्छता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने की सराहना की। युवाओं ने यह भी कहा कि यह बजट केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत -2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। बजट को सामाजिक परिवर्तन का रोडमैप बताते हुए युवाओं ने कहा कि यह न केवल युवाओं को अवसर प्रदान करता है, बल्कि उन्हें एक विकसित राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी भी सौंपता है। युवाओं ने इस बात पर सहमति जताई कि विकसित भारत की परिकल्पना सतत, समावेशी और संतुलित विकास के माध्यम से ही संभव हो सकती है। युवा संसद में भाग लेने वाले युवाओं के विचारों में गांव की जमीनी हकीकत की समझ, राष्ट्रीय दृष्टिकोण और वैश्विक सोच का अद्भुत संगम देखने को मिला। पलक सिंह, आराधना आ, मानसी कैलाश नाथ पांडेय, जगदीश प्रजापति, शशिकांत तिवारी, महिला मौर्या, मोहन गुप्ता, आशीष कुमार, स्तुति श्रीवास्तव, अमन गुप्ता, उज्जवल पाठक, सूरज कुमार सहित 180 युवाओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। विधायक शशांक वर्मा, डा.

सुरभि और डा. नीरज बोरा निर्णायक मंडल के सदस्य थे। विधायकों ने संसदीय प्रक्रिया, तर्क प्रस्तुति और नेतृत्व कौशल जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर युवाओं को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने युवाओं को संसदीय प्रक्रियाओं का पालन करने और अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कुल मिलाकर, राज्य स्तरीय युवा संसद-2026 का दूसरा दिन युवाओं के उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक रहा





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