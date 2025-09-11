राज्यपालों की शक्ति और विधेयकों पर सहमति: सुप्रीम कोर्ट में गहरा विकलव्य

सुप्रीम कोर्ट में राज्यों और राज्यपालों के बीच विधेयकों पर सहमति को लेकर चल रहे संवैधानिक विवाद ने एक बार फिर संविधान की व्याख्या और राज्यपालों की शक्तियों पर गहन बहस को जन्म दिया है।

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के केंद्र में राज्यपाल ों की भूमिका और उनके विधेयक ों पर सहमति देने के अधिकार को लेकर एक बड़ा बहस छिड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट जहाँ हाल ही में राज्यों और राज्यपाल ों के बीच विधेयक ों पर सहमति को लेकर संवैधानिक विवाद पर सुनवाई कर रही थी, की फैसले ने फिर से इस गहराई से चर्चा को जन्म दिया। केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन मुद्दों पर अपना तर्क पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या तक सीमित रहना चाहिए और यह राजनीति क क्षेत्र के

हर मुद्दे का समाधान करने वाला 'हेडमास्टर' नहीं है। मेहता ने जोर देकर कहा कि संसद को संविधान के अंतर्गत संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार 'मूल ढांचे' के अधीन है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि अदालतें किसी प्रावधान का अर्थ उसके पाठ्य या संरचनात्मक सीमाओं से परे विस्तार करती हैं, तो यह न्यायपालिका को संसद के समकक्ष शक्ति प्रदान करेगा, जो संविधान निर्माताओं के इरादे के विपरीत होगा। उन्होंने ऐसी कार्रवाई को संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ करार दिया। हालांकि, मेहता ने यह भी स्वीकार किया कि राज्यपाल किसी विधेयक पर अनिश्चितकाल तक बैठे नहीं रह सकते। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान ने राज्यपालों को विधेयकों पर सहमति देने, असहमति जताने, उसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस करने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का विवेकाधीन अधिकार दिया है। उन्होंने विपक्ष शासित राज्यों के इस तर्क का खंडन किया कि राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाला एक औपचारिक प्रमुख है।मेहता ने कहा कि इस तरह का तर्क एक गलत राजनीतिक कैनवास प्रस्तुत करता है, जो अदालत को संसद के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने और राज्यपालों की शक्तियों को सीमित करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि राज्यपालों को विधेयक पर सहमति रोकने का अधिकार इसलिए दिया गया ताकि वे संवैधानिक व्यवस्था और अर्ध-संघीय शासन की रक्षा कर सकें। उन्होंने 2004 में पंजाब विधानसभा द्वारा पारित उस विधेयक का उदाहरण दिया, जिसमें पंजाब ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के साथ जल-बंटवारे के समझौते को एकतरफा रद्द करने का प्रयास किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राज्यपाल को, जिसे कुछ राज्य केवल मंत्रिपरिषद के हाथों में रबर स्टैंप मानते हैं, ऐसे विधेयक को मंजूरी दे देनी चाहिए थी, जो अंतर-राज्यीय, संघीय और भारत-पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करता? इस मामले में राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया, जिसने बाद में सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी। मेहता ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 1970 के बाद से राज्यों के राज्यपालों को 17,150 विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिनमें से केवल 20 पर सहमति रोकी गई। इसके अलावा 933 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया और 16,122 (94%) विधेयकों को सहमति दी गई, जिनमें से 14,402 को एक महीने के भीतर, 623 को तीन महीने में और 126 को छह महीने में मंजूरी मिली





