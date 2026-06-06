राजौरी के डोरी माल जंगल में 14 दिन से जारी आतंकी तलाशी अभियान

राजौरी जिले में डोरी माल जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा 14 दिवसीय व्यापक तलाशी अभियान जारी है। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान घने जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, परंतु अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। आतंकियों के लंबे समय से छिपने के संकेत मिल रहे हैं।
राजौरी जिले की मंजाकोट तहसील के डोरी माल जंगल क्षेत्र में आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल ों द्वारा चलाया जा रहा व्यापक तलाशी अभियान 14 दिन से जारी है। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, परंतु अब तक आतंकियों का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र को घेरकर जंगल का चप्पा-चप्पा खंगाल रही हैं। पिछले दो सप्ताह के दौरान कई बार आतंकियों और सुरक्षा बल ों के बीच मुठभेड़ तथा गोलीबारी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और अधिकारियों के मुताबिक पांच से अधिक बार दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हो चुकी है। आतंकी घने जंगलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर स्थान बदलने में सफल रहे हैं। डोरी माल क्षेत्र घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और गहरी खाइयों वाला इलाका है, जिसके कारण अभियान में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
राजौरी जिले की मंजाकोट तहसील के डोरी माल जंगल क्षेत्र में आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा व्यापक तलाशी अभियान 14 दिन से जारी है। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, परंतु अब तक आतंकियों का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र को घेरकर जंगल का चप्पा-चप्पा खंगाल रही हैं। पिछले दो सप्ताह के दौरान कई बार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ तथा गोलीबारी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और अधिकारियों के मुताबिक पांच से अधिक बार दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हो चुकी है। आतंकी घने जंगलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर स्थान बदलने में सफल रहे हैं। डोरी माल क्षेत्र घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और गहरी खाइयों वाला इलाका है, जिसके कारण अभियान में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
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