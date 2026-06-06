राजौरी के डोरी माल जंगल में 14 दिन से जारी आतंकी तलाशी अभियान

राजौरी जिले में डोरी माल जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा 14 दिवसीय व्यापक तलाशी अभियान जारी है। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान घने जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, परंतु अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। आतंकियों के लंबे समय से छिपने के संकेत मिल रहे हैं।

राजौरी जिले की मंजाकोट तहसील के डोरी माल जंगल क्षेत्र में आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल ों द्वारा चलाया जा रहा व्यापक तलाशी अभियान 14 दिन से जारी है। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, परंतु अब तक आतंकियों का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र को घेरकर जंगल का चप्पा-चप्पा खंगाल रही हैं। पिछले दो सप्ताह के दौरान कई बार आतंकियों और सुरक्षा बल ों के बीच मुठभेड़ तथा गोलीबारी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और अधिकारियों के मुताबिक पांच से अधिक बार दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हो चुकी है। आतंकी घने जंगलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर स्थान बदलने में सफल रहे हैं। डोरी माल क्षेत्र घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और गहरी खाइयों वाला इलाका है, जिसके कारण अभियान में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

राजौरी जिले की मंजाकोट तहसील के डोरी माल जंगल क्षेत्र में आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा व्यापक तलाशी अभियान 14 दिन से जारी है। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, परंतु अब तक आतंकियों का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र को घेरकर जंगल का चप्पा-चप्पा खंगाल रही हैं। पिछले दो सप्ताह के दौरान कई बार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ तथा गोलीबारी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और अधिकारियों के मुताबिक पांच से अधिक बार दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हो चुकी है। आतंकी घने जंगलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर स्थान बदलने में सफल रहे हैं। डोरी माल क्षेत्र घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और गहरी खाइयों वाला इलाका है, जिसके कारण अभियान में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

डोरी माल जंगल राजौरी आतंकी तलाशी सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ऊर्जा संकट के बावजूद भारतीय कंपनियों के मुनाफे में हुई 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी: रिपोर्टऊर्जा संकट के बावजूद भारतीय कंपनियों के मुनाफे में हुई 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी: रिपोर्ट

Read more »

14 मोबाइल और 20 सिम कार्ड के साथ 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार, कई साइबर ठगी के मामलों का खुलासा - 8 cyber criminals arrested in nuh with 14 mobiles 20 simsनूंह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल फोन और 20 सिम कार्ड बरामद हुए हैं, और ये विभिन्न ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल थे।

Read more »

हरियाणा में धूल भरी आंधी के साथ आई आफत की बारिश, शिक्षा मंत्री के काफिले पर गिरा बिजली का पोल; 4 पुलिसकर्मी घायल - havoc wreaking rain accompanied by a dust storm hits haryana electricity pole falls on education ministers convoy 4 police personnel injuredगुरुवार शाम हरियाणा के राजस्थान सीमा से सटे जिलों में अचानक मौसम बदला, रेत का गुबार छाया और 14 शहरों में वर्षा हुई

Read more »

हरिद्वार में 14 करोड़ की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश, फर्जी बिलों से किया जा रहा था खेल - haridwar authorities uncover 14 crore gst fraud involving fake billing and bogus transactionsराज्य कर विभाग की सीआइयू ने हरिद्वार में एक इलेक्ट्रिकल गुड्स निर्माता इकाई से जुड़े प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 14 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश किया है। जांच के दौरान फर्जी बिलों और अवैध आईटीसी के उपयोग का खुलासा हुआ, जिसमें फर्मों ने मौके पर ही 12 करोड़ रुपये जमा...

Read more »

संगीनों के साए में गुलाम जम्मू-कश्मीर में होगा चुनाव, 14 हजार अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात - pok elections 14k troops deployed amid rights concernsपाकिस्तान गुलाम जम्मू-कश्मीर में 27 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए 14 हजार अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात करेगा, जिसका उद्देश्य मानवाधिकारों की मांग दबाना है।

Read more »

तमिलनाडु: अन्नामलाई के बाद 14 से अधिक पार्टी पदाधिकारियों ने भी दिया इस्तीफा, भाजपा को कितना बड़ा झटका?तमिलनाडु: अन्नामलाई के बाद 14 से अधिक पार्टी पदाधिकारियों ने भी दिया इस्तीफा, भाजपा को कितना बड़ा झटका?

Read more »