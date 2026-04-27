राज्यसभा में दल-बदल: राघव चड्ढा और AAP के बागी सांसदों की सांसदी पर क्या होगा असर?

देश की राजनीति में दल-बदल एक पुरानी समस्या है, और हाल के मामलों में AAP के सात राज्यसभा सदस्यों के BJP में शामिल होने से यह विवाद और गर्म हो गया है। यह लेख दल-बदल कानून के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है, और बताता है कि राघव चड्ढा और अन्य बागी सांसदों की सांसदी पर क्या असर होगा।

भारत की राजनीति में दल-बदल एक पुरानी और जारी समस्या है, जो देश की स्वतंत्रता के बाद से ही देखी गई है। विशेष रूप से राज्यसभा के सदस्यों के पार्टी बदलने पर बड़ा सवाल उठता है कि क्या उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है या वह बची रहती है। हाल के मामलों में, आम आदमी पार्टी ( AAP ) के सात राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) में शामिल होने से यह विवाद और गर्म हो गया है। राघव चड्ढा , जो AAP के प्रमुख युवा नेताओं में से एक थे, ने पार्टी छोड़कर BJP में शामिल होने का फैसला लिया, और उन्होंने कहा कि वे डरकर नहीं बल्कि निराश होकर पार्टी से निकले। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राघव चड्ढा और अन्य बागी सांसदों की सांसदी क्या होगी। दल-बदल कानून , जो 1985 में संविधान की दसवीं अनुसूची के रूप में लागू किया गया था, इस समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया था। इस कानून के अनुसार, यदि कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ देता है या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। हालांकि, इस कानून में एक अपवाद भी है, जो मर्जर या विलय पर आधारित है। यदि किसी पार्टी के कम से कम दो-तृतीयांश सदस्य एक अन्य पार्टी में विलय का फैसला लेते हैं, तो इसे दल-बदल नहीं माना जाएगा। इस प्रकार, यदि AAP के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं और उनमें से 7 BJP में शामिल होते हैं, तो यह दो-तृतीयांश संख्या के करीब हो सकता है, और वे अपनी सदस्यता बचा सकते हैं। लेकिन यदि संख्या दो-तृतीयांश से कम है, तो दल-बदल कानून लागू होगा। राज्यसभा में दल-बदल पर अंतिम फैसला सभापति यानी उपराष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है, और उनका निर्णय तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होता है। हालांकि, इस प्रक्रिया में न्यायिक समीक्षा भी संभव है, यानी मामला अदालत तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई मामलों में दल-बदल कानून पर अहम फैसले दिए हैं, जैसे कि किहोतो होलोहान बनाम ज़ैचिलहू और अन्य, 1992, जिसमें कोर्ट ने स्पीकर/चेयरमैन के फैसले को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा। इस प्रकार, राघव चड्ढा और अन्य बागी सांसदों के मामले में भी अंतिम फैसला उपराष्ट्रपति या अदालत द्वारा लिया जा सकता है, और यह निर्णय राजनीति क और कानूनी दोनों पहलुओं पर निर्भर करेगा.

भारत की राजनीति में दल-बदल एक पुरानी और जारी समस्या है, जो देश की स्वतंत्रता के बाद से ही देखी गई है। विशेष रूप से राज्यसभा के सदस्यों के पार्टी बदलने पर बड़ा सवाल उठता है कि क्या उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है या वह बची रहती है। हाल के मामलों में, आम आदमी पार्टी (AAP) के सात राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने से यह विवाद और गर्म हो गया है। राघव चड्ढा, जो AAP के प्रमुख युवा नेताओं में से एक थे, ने पार्टी छोड़कर BJP में शामिल होने का फैसला लिया, और उन्होंने कहा कि वे डरकर नहीं बल्कि निराश होकर पार्टी से निकले। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राघव चड्ढा और अन्य बागी सांसदों की सांसदी क्या होगी। दल-बदल कानून, जो 1985 में संविधान की दसवीं अनुसूची के रूप में लागू किया गया था, इस समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया था। इस कानून के अनुसार, यदि कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ देता है या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। हालांकि, इस कानून में एक अपवाद भी है, जो मर्जर या विलय पर आधारित है। यदि किसी पार्टी के कम से कम दो-तृतीयांश सदस्य एक अन्य पार्टी में विलय का फैसला लेते हैं, तो इसे दल-बदल नहीं माना जाएगा। इस प्रकार, यदि AAP के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं और उनमें से 7 BJP में शामिल होते हैं, तो यह दो-तृतीयांश संख्या के करीब हो सकता है, और वे अपनी सदस्यता बचा सकते हैं। लेकिन यदि संख्या दो-तृतीयांश से कम है, तो दल-बदल कानून लागू होगा। राज्यसभा में दल-बदल पर अंतिम फैसला सभापति यानी उपराष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है, और उनका निर्णय तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होता है। हालांकि, इस प्रक्रिया में न्यायिक समीक्षा भी संभव है, यानी मामला अदालत तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई मामलों में दल-बदल कानून पर अहम फैसले दिए हैं, जैसे कि किहोतो होलोहान बनाम ज़ैचिलहू और अन्य, 1992, जिसमें कोर्ट ने स्पीकर/चेयरमैन के फैसले को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा। इस प्रकार, राघव चड्ढा और अन्य बागी सांसदों के मामले में भी अंतिम फैसला उपराष्ट्रपति या अदालत द्वारा लिया जा सकता है, और यह निर्णय राजनीतिक और कानूनी दोनों पहलुओं पर निर्भर करेगा





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